Mais de 5.470 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (25) no ES

A última semana de maio começa com 5.477 vagas de emprego e estágio nas agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo. Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
Confira as vagas
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.000, sendo 60 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, pintor automotivo, embalador, auxiliar de montagem, auxiliar de serviços gerais, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 1.206 Há oportunidades para abastecedor de linha de produção, ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, eletricista, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 1.371. Há oportunidades para armador de ferragens na construção civil, auxiliar de armazenamento, atendente de telemarketing, conferente de logística, enfermeiro, estampador de tecido, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 995. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, caldeireiro, confeiteiro, fiel de depósito, montador de estruturas metálicas, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 463. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, atendente de farmácia, auxiliar de confeitaria, chefe de serviço de limpeza, estoquista, técnico mecânico em ar condicionado, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 30. Há oportunidades para padeiro, doméstica, acabador de marmoraria, cuidador de idosos, operador de motosserra, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 268. Há oportunidades para ajudante de motorista, alimentador de linha de produção, atendente de balcão, cobrador de transporte coletivo, encarregado de obra, nutricionista, operador auxiliar de laminação, entre outros postos. Veja as vagas.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 95. Há oportunidades para açougueiro, auxiliar de laboratórios e análises clínicas, encarregado de açougue, operador de caixa, trabalhador de preparação de pescados, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 205. Há oportunidades para assistente de manutenção elétrica, atendente de padaria, auxiliar de zeladoria, auxiliar florestal, guarda-vidas, motorista de caminhão munk, operador de depósito, recepcionista de hotel, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 224. Há oportunidades para agente de atendimento, ajudante de obras, auxiliar de logística, balconista, encarregado de obras, engenheiro mecânico, mecânico de caminhões, motorista entregador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 339. Há oportunidades para auxiliar de depósito, ajudante florestal, ajudante de obras, balconista de padaria de supermercado, ceramista, copeiro, embalador, operador de prensa, operador de rolo chapa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
Vagas: 85. Há oportunidades para ajudante de expedição, auxiliar de serviços gerais, ajudante florestal, chapeiro, entregador, monitor de veículos, operador de equipamentos manuais, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 96. Há oportunidades para agente funerário, armador de estrutura de concreto, auxiliar de manutenção de edifícios, cozinheiro geral, encarregado de seção de empacotamento, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: Não informado. Há oportunidades para atendente, auxiliar de produção, eletricista de manutenção, ensacador, mecânico, operador de máquinas pesadas, entre outras chances. Veja as vagas.
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