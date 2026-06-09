Mutirão do emprego abre vagas de emprego em hospitais do ES nesta quarta-feira (10)

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), entidade que administra unidades hospitalares no Estado, vai realizar um mutirão de emprego para a contratação de 160 profissionais de vários níveis de escolaridade.
O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira (10), no Boulevard Shopping, em Vila Velha, a partir das 10 horas. Os candidatos precisam levar o CPF. As senhas serão distribuídas das 10h às 14h.
Há postos para a área administrativa e para a de serviços gerais. De acordo com a Aebes, as oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD).
“A Aebes está presente em seis municípios do Espírito Santo. Entendemos que essa é uma excelente chance para iniciar ou impulsionar a carreira em uma instituição que é reconhecida pela qualidade e pelo compromisso com as pessoas”, destaca a gerente de RH da Aebes, Milsa Nunes.
A Aebes é responsável pela gestão das seguintes unidades: Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá (HESMJ), Hospital Evangélico de Santa Leopoldina (HESL) e Maternidade Municipal de Cariacica (MMC).
SERVIÇO
Mutirão de emprego da Aebes
- Data: 10/06/2026 (quarta-feira)
Local: Boulevard Shopping Vila Velha -Rodovia do Sol, 5000, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha (Entrada D)
Horário: das 10h às 14h (entrega de senhas)
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