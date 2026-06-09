Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde

Mutirão do emprego abre vagas de emprego em hospitais do ES nesta quarta-feira (10)

Iniciativa acontece nesta qua

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 11:03

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jun 2026 às 11:03
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Divulgação / Secretaria de Saúde

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), entidade que administra unidades hospitalares no Estado, vai realizar um mutirão de emprego para a contratação de 160 profissionais de vários níveis de escolaridade.


O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira (10), no Boulevard Shopping, em Vila Velha, a partir das 10 horas. Os candidatos precisam levar o CPF. As senhas serão distribuídas das 10h às 14h.


Há postos para a área administrativa e para a de serviços gerais. De acordo com a Aebes, as oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

“A Aebes está presente em seis municípios do Espírito Santo. Entendemos que essa é uma excelente chance para iniciar ou impulsionar a carreira em uma instituição que é reconhecida pela qualidade e pelo compromisso com as pessoas”, destaca a gerente de RH da Aebes, Milsa Nunes.


A Aebes é responsável pela gestão das seguintes unidades: Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), Hospital Evangélico de Santa Maria de Jetibá (HESMJ), Hospital Evangélico de Santa Leopoldina (HESL) e Maternidade Municipal de Cariacica (MMC).

  • SERVIÇO

  • Mutirão de emprego da Aebes

  • Data: 10/06/2026 (quarta-feira)

  • Local: Boulevard Shopping Vila Velha -Rodovia do Sol, 5000, no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha (Entrada D)

  • Horário: das 10h às 14h (entrega de senhas)

Leia Mais Sobre Oportunidades

Polícia Militar, Ibiraçu e Marinha: 20 mil vagas em concursos e seleções

ES tem mais de 4.630 vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

Banco amplia operação e abre novas oportunidades de emprego no ES

Vale abre programa trainee com salário de R$ 9 mil e vagas no ES

Trabalhar na Viação Águia Branca: 83 ofertas de emprego com vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES) Hospital Dr Jayme Santos Neves Hospital Evangélico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó
Guia registra temperatura negativa no Parque Nacional do Caparaó no ES
ESTour registrou números positivos em sua primeira edição
ES 'vende' suas belezas na Argentina para atrair turistas do país vizinho
Imagem de destaque
Fim de 6x1 deve aumentar salário de professor horista e portuário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados