Mutirão do emprego abre vagas de emprego em hospitais do ES nesta quarta-feira (10)

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), entidade que administra unidades hospitalares no Estado, vai realizar um mutirão de emprego para a contratação de 160 profissionais de vários níveis de escolaridade.





O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira (10), no Boulevard Shopping, em Vila Velha, a partir das 10 horas. Os candidatos precisam levar o CPF. As senhas serão distribuídas das 10h às 14h.





Há postos para a área administrativa e para a de serviços gerais. De acordo com a Aebes, as oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD).