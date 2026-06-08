Vale abre programa trainee com salário de R$ 9 mil e vagas no ES

A Vale e a Vale Metais Básicos estão com inscrições abertas para o Programa Trainee Mineração. A oferta é de 42 vagas, distribuídas por três estados e salário de R$ 9 mil, além de pacote de benefícios e trilha estruturada de desenvolvimento.
A iniciativa é voltada para profissionais com graduação completa em Engenharia ou Geologia concluída entre julho de 2022 e julho de 2026, além de disponibilidade de atuação nas regiões onde há operações da mineradora. Não há limite de idade nem exigência de experiência.
As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de junho, no site oficial do programa.
AS VAGAS
A Vale tem 30 oportunidades em três estados, com 18 postos em Minas Gerais, nas cidades de Nova Lima, Itabira, Mariana, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo e Belo Horizonte, incluindo operações mineradoras e áreas técnicas e de projetos.
No Pará, a oferta é de nove oportunidades para posições localizadas em municípios como Canaã dos Carajás e Parauapebas. Já no Espírito Santo, são três chances que se concentram em Vitória, ligadas às operações de pelotização e estruturas industriais.
Na Vale Metais Básicos, são 12 vagas no Pará, em Parauapebas, Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás.
COMO É O PROGRAMA
A iniciativa tem duração de 18 meses, que combina formação técnica, experiências práticas e acompanhamento de líderes da empresa. A seleção será conduzida de forma inclusiva e baseada em potencial, com etapas que incluem inscrição e testes online, painéis com RH e gestores e etapa final com executivos (presencial).
De acordo com informações da companhia, o modelo de avaliação acontece de forma oculta até as etapas avançadas, garantindo imparcialidade: informações como idade, instituição de ensino e estado civil são omitidas ao longo do processo. A escolha dos candidatos é baseada no seu potencial e desempenho.
A diretora de RH da Vale, Bruna Maffra, ressalta que a empresa busca profissionais com potencial para liderar a transformação da mineração rumo a um futuro mais sustentável. “Estar entre as melhores empresas para desenvolver carreira reforça nosso compromisso com formação, diversidade e crescimento dos nossos talentos”, comenta.
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