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Vale abre programa trainee com salário de R$ 9 mil e vagas no ES

Iniciativa é voltada a profissionais formados em Engenharia e Geologia (ou áreas correlatas), com até quatro anos de graduação e disponibilidade para atuar nas regiões onde há operações da mineradora

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 12:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jun 2026 às 12:37
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Vitor Jubini - 08/02/2018

A Vale e a Vale Metais Básicos estão com inscrições abertas para o Programa Trainee Mineração. A oferta é de 42 vagas, distribuídas por três estados e salário de R$ 9 mil, além de pacote de benefícios e trilha estruturada de desenvolvimento.


A iniciativa é voltada para profissionais com graduação completa em Engenharia ou Geologia concluída entre julho de 2022 e julho de 2026, além de disponibilidade de atuação nas regiões onde há operações da mineradora. Não há limite de idade nem exigência de experiência.


As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de junho, no site oficial do programa. 

AS VAGAS

A Vale tem 30 oportunidades em três estados, com 18 postos em Minas Gerais, nas cidades de Nova Lima, Itabira, Mariana, Itabirito, São Gonçalo do Rio Abaixo e Belo Horizonte, incluindo operações mineradoras e áreas técnicas e de projetos. 


No Pará, a oferta é de nove oportunidades para posições localizadas em municípios como Canaã dos Carajás e Parauapebas. Já no Espírito Santo, são três chances que se concentram em Vitória, ligadas às operações de pelotização e estruturas industriais.


Na Vale Metais Básicos, são 12 vagas no Pará, em Parauapebas, Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás. 

COMO É O PROGRAMA

A iniciativa tem duração de 18 meses, que combina formação técnica, experiências práticas e acompanhamento de líderes da empresa. A seleção será conduzida de forma inclusiva e baseada em potencial, com etapas que incluem inscrição e testes online, painéis com RH e gestores e etapa final com executivos (presencial).


De acordo com informações da companhia, o modelo de avaliação acontece de forma oculta até as etapas avançadas, garantindo imparcialidade: informações como idade, instituição de ensino e estado civil são omitidas ao longo do processo. A escolha dos candidatos é baseada no seu potencial e desempenho. 


A diretora de RH da Vale, Bruna Maffra, ressalta que a empresa busca profissionais com potencial para liderar a transformação da mineração rumo a um futuro mais sustentável. “Estar entre as melhores empresas para desenvolver carreira reforça nosso compromisso com formação, diversidade e crescimento dos nossos talentos”, comenta.

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