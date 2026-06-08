Vale abre programa trainee com salário de R$ 9 mil e vagas no ES

A Vale e a Vale Metais Básicos estão com inscrições abertas para o Programa Trainee Mineração. A oferta é de 42 vagas, distribuídas por três estados e salário de R$ 9 mil, além de pacote de benefícios e trilha estruturada de desenvolvimento.





A iniciativa é voltada para profissionais com graduação completa em Engenharia ou Geologia concluída entre julho de 2022 e julho de 2026, além de disponibilidade de atuação nas regiões onde há operações da mineradora. Não há limite de idade nem exigência de experiência.





As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de junho, no site oficial do programa.