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Vitória recebe feira com degustação de vinhos no Álvares Cabral

Expovinhos Vitória chega à 14ª edição com curso profissionalizante, palestras, concurso e mais de 1.400 rótulos disponíveis para prova
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 07:00

Feira Expovinhos Vitória realizada no Ilha Buffet, no Clube Álvares Cabral
Evento chega à 14ª edição na área de eventos do Clube Álvares Cabral  Crédito: Expovinhos/Divulgação
Considerada pela imprensa especializada uma das melhores feiras de vinho do país, a Expovinhos Vitória chega à sua 14ª edição nos dias 3 e 4 de julho, no Ilha Buffet, área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória. 
Durante o evento, serão apresentados e degustados mais de 1.400 rótulos, produzidos por vinícolas de 16 países. A feira acontece no formato wine tasting, em que os visitantes recebem taças na entrada e fazem seu próprio circuito de degustação entre os estandes.

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Um dos destaques da Expovinhos é o concurso Top Five, em que um júri de experts elege os melhores rótulos do evento nas categorias Tinto e Branco do Velho Mundo, Tinto e Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa. O resultado da avaliação será divulgado na tarde do dia 3 de julho, primeiro dia da feira. 
Workshops e palestras com profissionais de renome no universo vinícola completam a programação, que neste ano contará com a presença de Carlos Cabral, idealizador e fundador da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e autor de oito livros sobre o tema, e do diretor comercial no Brasil da vinícola Santa Ema, Luiz Ruiz
Taças de vinho tinto
Feira terá o formato wine tasting, com mais de 1.400 rótulos para prova Crédito: Shutterstock
A feira terá ainda, nos dias 3 e 4 de julho, o curso “Noções Básicas do Serviço de Vinhos”, ministrado pelo sommelier e professor Franklin Bittencourt. A formação é gratuita e voltada exclusivamente para profissionais do segmento de bares, restaurantes e supermercados ligados ao serviço do vinho. 
Segundo Bittencourt, o curso tem como objetivo proporcionar a esses profissionais conhecimento técnico sobre o universo da bebida. “O vinho é uma bebida cultural. Só é possível vendê-lo se o profissional conhecer o produto. No curso ensinamos técnica de harmonização entre a comida e o vinho que pode ser sugerido, a etiqueta adequada para servir a bebida e estratégias de atendimento para conseguir entender o gosto do cliente e eventualmente apresentar o vinho mais adequado para ele. Essa é uma forma de melhorar um serviço que por muitas vezes é criticado no estado”, explica. 
A inscrição para o curso já pode ser feita por meio de um formulário que encontra-se disponível no perfil de Instagram da Expovinhos Vitória (@vitoriaexpovinhos). 

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

3 e 4/07 (Quarta e quinta-feira)
  • Área verde do Clube Álvares Cabral: 
  • Das 8h às 12h30 - Curso "Noções Básicas do Serviço de Vinhos" (somente para profissionais a serviço do vinho), com o sommelier e professor Franklin Bittencourt
3/07 (Quarta-feira)
  • Auditório Ricardo Castilho: 
  • Das 18h30 às 19h30 - Palestra "The Andes Gran Cru", com Carlos Cabral, idealizador e fundador da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e autor de oito livros sobre o tema 
4/07 (Quinta-feira)
  • Auditório Ricardo Castilho:
  • Das 18h30 às 19h30 - Palestra "Uma viagem incrível pelo Maipo", com Luiz Ruiz, diretor comercial no Brasil da Vinícola Santa Ema. 
14ª EXPOVINHOS VITÓRIA 
Quando: 3 e 4 de julho de 2024 (quarta e quinta-feira), das 18h às 23h 
Onde: Ilha Buffet, na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 170 (com taça inclusa + taxas), à venda pelo site Le Billet ou sem taxas nas lojas físicas Origens e Óticas Diniz da Grande Vitória
Realização: Sistema Fecomércio/ES e Rota Eventos. 

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