Vitória recebe feira com degustação de vinhos no Álvares Cabral

Evento chega à 14ª edição na área de eventos do Clube Álvares Cabral Crédito: Expovinhos/Divulgação

Considerada pela imprensa especializada uma das melhores feiras de vinho do país, a Expovinhos Vitória chega à sua 14ª edição nos dias 3 e 4 de julho, no Ilha Buffet, área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Durante o evento, serão apresentados e degustados mais de 1.400 rótulos, produzidos por vinícolas de 16 países. A feira acontece no formato wine tasting, em que os visitantes recebem taças na entrada e fazem seu próprio circuito de degustação entre os estandes.

Um dos destaques da Expovinhos é o concurso Top Five, em que um júri de experts elege os melhores rótulos do evento nas categorias Tinto e Branco do Velho Mundo, Tinto e Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa. O resultado da avaliação será divulgado na tarde do dia 3 de julho, primeiro dia da feira.

Workshops e palestras com profissionais de renome no universo vinícola completam a programação, que neste ano contará com a presença de Carlos Cabral, idealizador e fundador da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e autor de oito livros sobre o tema, e do diretor comercial no Brasil da vinícola Santa Ema, Luiz Ruiz.

Feira terá o formato wine tasting, com mais de 1.400 rótulos para prova Crédito: Shutterstock

A feira terá ainda, nos dias 3 e 4 de julho, o curso “Noções Básicas do Serviço de Vinhos”, ministrado pelo sommelier e professor Franklin Bittencourt. A formação é gratuita e voltada exclusivamente para profissionais do segmento de bares, restaurantes e supermercados ligados ao serviço do vinho.

Segundo Bittencourt, o curso tem como objetivo proporcionar a esses profissionais conhecimento técnico sobre o universo da bebida. “O vinho é uma bebida cultural. Só é possível vendê-lo se o profissional conhecer o produto. No curso ensinamos técnica de harmonização entre a comida e o vinho que pode ser sugerido, a etiqueta adequada para servir a bebida e estratégias de atendimento para conseguir entender o gosto do cliente e eventualmente apresentar o vinho mais adequado para ele. Essa é uma forma de melhorar um serviço que por muitas vezes é criticado no estado”, explica.

A inscrição para o curso já pode ser feita por meio de um formulário que encontra-se disponível no perfil de Instagram da Expovinhos Vitória (@vitoriaexpovinhos).

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

3 e 4/07 (Quarta e quinta-feira)

Área verde do Clube Álvares Cabral:

Das 8h às 12h30 - Curso "Noções Básicas do Serviço de Vinhos" (somente para profissionais a serviço do vinho), com o sommelier e professor Franklin Bittencourt

3/07 (Quarta-feira)

Auditório Ricardo Castilho:

Das 18h30 às 19h30 - Palestra "The Andes Gran Cru", com Carlos Cabral, idealizador e fundador da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e autor de oito livros sobre o tema 4/07 (Quinta-feira)

Auditório Ricardo Castilho:

Das 18h30 às 19h30 - Palestra "Uma viagem incrível pelo Maipo", com Luiz Ruiz, diretor comercial no Brasil da Vinícola Santa Ema.

