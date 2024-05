Vinhos gaúchos: veja dicas de rótulos e campanhas para ajudar o RS

O Rio Grande do Sul é responsável por mais da metade da produção de vinhos do Brasil e estamos acompanhando, todos os dias, notícias sobre o estrago causado pelas enchentes, que devastaram o estado e afetaram municípios inteiros, assim como a vida de milhões de gaúchos.



Ainda é difícil mensurar os prejuízos para a população do Rio Grande do Sul, mas sabemos que há um trabalho árduo a ser realizado pela frente, inclusive no setor vitivinícola, que também foi fortemente impactado.