Sorveteria vai distribuir gelato de graça em shopping na Serra

Na próxima quarta-feira (22), a gelateria Borelli vai abrir uma nova unidade no Espírito Santo, desta vez no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Para marcar a inauguração de sua primeira loja no município, a rede fundada em Ribeirão Preto (SP) vai distribuir gelatos grátis.



A ação acontecerá no dia 22 de maio, das 16h às 22h, e cada cliente poderá escolher uma bola de gelato, entre os 16 sabores da vitrine, e também copinho ou casquinha para saboreá-la.

O cardápio, que inclui ao todo 80 sabores homologados, traz em destaque pistache, doce de leite, gianduia e chocolate belga. Todo mês, a vitrine exibe ainda uma opção sazonal.

Além de distribuir gelato grátis em sua inauguração, a gelateria estará funcionando normalmente no dia 22, com o menu completo, que inclui também milkshakes, taças, frapês e preparações à base de café expresso (affogato, cappuccino e mocaccino).

A nova unidade da Borelli, no formato loja, está localizada próximo à entrada principal do Shopping Mestre Álvaro, no piso L3 (Av. João Palácio, 300, Eurico Salles). Mais informações podem ser conferidas no Instagram @gelatoborelliserra.

Torre de cebola empanada, costela coberta com catupiry e brownie de cookie com marshmallow compõem o Epic Trio, mais recente lançamento do Outback Steakhouse. Com unidades em Vitória e Vila Velha, a rede de restaurantes propõe com essa novidade releituras de três dos seus maiores clássicos.

O aperitivo é a Bloomin Tower (R$ 89,90*), famosa cebola empanada da casa na versão torre, recheada com batata fritas e queijo, e finalizada com camarões empanados. Já o prato principal é a Ribs Catupiry® (R$ 129,90*), célebre costela suína com molho barbecue da marca em nova versão, coberta com queijo Catupiry®.

A sobremesa do trio recém-lançado é a KitKat® Thunder & S'mores (R$ 46,90*): brownie de chocolate com noz pecan (feito com cookie da casa) coberto com chocolate e marshmallows gratinados. Para acompanhar, sorvete de baunilha, pedaços de KitKat® e calda de chocolate. As opções ficam disponíveis por tempo limitado. Mais informações: @outbackbrasil.

*Valores apurados em 17/05.

