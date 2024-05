Doceria especializada em pudim é inaugurada em Vitória

O pudim, uma das sobremesas mais queridas pelos capixabas, é a estrela da vitrine em uma nova doceria de Vitória, a Alê do Pudim. A lojinha especializada unicamente no doce fica na Praia do Canto e foi aberta há menos de um mês, com mesas para consumo no local e take away.



Alessandra Lorusso, a Alê, é a confeiteira responsável pela receita do pudim, lisinho e sem furinhos, que serve como base para 11 sabores (um deles muda a cada semana).