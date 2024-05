Dia das Mães no ES terá menus e pratos especiais nos restaurantes

Salmão à Toscana do Caranguejo do Assis. Crédito: Bruno Coelho

No Dia das Mães, o almoço torna-se um momento pra lá de especial para reunir a família. Se a sua ideia é colocar a mão na massa, reunimos receitas de sobremesa para data e uma dica especial do chef e colunista do HZ, Pedro Kucht.