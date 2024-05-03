Dia das Mães: cestas de café da manhã e brunch são opções no ES

Dia das Mães pede um almoço especial, mas comidinhas matinais saborosas também podem agradar em cheio às homenageadas do segundo domingo de maio.
Cestas de café da manhã e caixas comemorativas recheadas de quitutes estão entre as dicas do HZ para festejar a data, que este ano cai em 12/05.
Veja a seguir uma lista com seis opções disponíveis na Grande Vitória, que incluem desde um café da manhã em Vila Velha até combinações deliciosas para receber em casa.
CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ E BRUNCH PARA O DIA DAS MÃES
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CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL
No Dia das Mães, 12/05 (domingo), o espaço Mageiros Gastronomia e Eventos servirá um café da manhã especial em parceria com o projeto Macunaíma Cozinha Experimental. Das 8h às 14h, serão oferecidos quatro combos - um deles 100% vegetal. A opção 1 vem com café, salada de frutas, pão caseiro na chapa com manteiga e casquinha de queijo meia cura, fatias de queijo branco e de peito de peru, geleia caseira, pãezinhos de tapioca e bolo caseiro (R$ 80, para duas pessoas). Já o combo vegetal inclui itens como cogumelo salteado, broa com calda de goiabada, caponatta de legumes e pasta cremosa de castanha-de-caju (R$ 110, para duas pessoas). Reservas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-da-manha-dia-das-maes/2450445. Mais informações: @mageiroscozinha e @macunaima.cozinha. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Olivier Schochlin
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CONFEITARIA ARGENTINA
A cesta produzida pela confeiteira argentina Natalia Coronel para o Dia das Mães traz em destaque a medialuna, pãozinho típico da Argentina semelhante ao croissant. Além desse item, a seleção de Natalia inclui pastinhas, creme de ricota e mel, creme de chimichurri, tomatinhos confit, bacon caramelizado, geleia de morango, minialfajores, focaccia e quadraditas com musse de chocolate e frutas vermelhas. Quanto: R$ 190 (com ecobag inclusa). Encomendas até 9/05, pelo Whatsapp (27) 99919-9405. Entregas no domingo, 12/05, até 10h30, em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @co.nataliacoronel. FOTO: Natalia Coronel/Divulgação.
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PRODUTOS LOW CARB
As comidinhas low carb da Amoras Culinária compõem uma cesta criada especialmente para o Dia das Mães. É a Presente Amor-Perfeito, que contém minibolo, minipães, granola, cookies, brownie, iogurte, suco de laranja e patê de ricota. Guardanapo de linho e caneca de porcelana também fazem parte do kit, focado em alimentação funcional. Quanto: R$ 259. Encomendas até 10/05 ou enquanto durar o estoque. Entregas em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @amoras.culinaria. FOTO: Laiza Stange
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CESTA AFETIVA
A Olima Culinária Afetiva também vai oferecer uma opção de cesta com quitutes selecionados para a data. Pão caseiro, geleia, manteiga de baunilha, latinha de brownie bites, minibolo, caneca esmaltada, pão de calabresa, cinnamon roll (2 unidades), drip coffee (2 unidades) e cartão comemorativo fazem parte do kit. Quanto: R$ 270. Encomendas até 10/05 pelo Whatsapp (27) 99789-7807. Av. Governador Euríco Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @olima.culinaria. FOTO: Leonardo Ribeiro
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BRUNCH COMEMORATIVO
Um destaque no menu da chef Vivian Musso para o Dia das Mães é o Box Brunch com 13 itens, entre eles croissant com creme de grana padano, parma, pesto e tomate confit; fraldinha na cerveja com sour cream; vinagrete de polvo; minibolo de cenoura com cobertura de chocolate; minicheesecake com frutas vermelhas; e empadinha de camarão. Quanto: R$ 320. Encomendas até 9/05 pelo Whatsapp (27) 99984-9894. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @vivianmussogastronomia. FOTO: Pedro Piol
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SEM GLÚTEN OU LACTOSE
Especializada em produtos sem glúten ou lactose, e com opções sem açúcar no menu, a confeitaria Thaís Góis criou a cesta Bonjour Maman para o Dia das Mães. A seleção de itens inclui bolinho caseiro de banana com calda de passas (zero açúcar), biscoitinho de canela, pão de beijo, pote de frutas, granola crocante, melba de alho-poró e café especial, entre outros quitutes com pegada saudável. Quanto: R$ 310. Encomendas até 8/05 pelo Whatsapp (27) 99816-1828. Rua Madeira de Freitas, 240, Via Cruzeiro Mall, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @shopthaisgois. FOTO: Thaís Góis/Divulgação