Dia das Mães: cestas de café da manhã e brunch são opções no ES

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CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL

No Dia das Mães, 12/05 (domingo), o espaço Mageiros Gastronomia e Eventos servirá um café da manhã especial em parceria com o projeto Macunaíma Cozinha Experimental. Das 8h às 14h, serão oferecidos quatro combos - um deles 100% vegetal. A opção 1 vem com café, salada de frutas, pão caseiro na chapa com manteiga e casquinha de queijo meia cura, fatias de queijo branco e de peito de peru, geleia caseira, pãezinhos de tapioca e bolo caseiro (R$ 80, para duas pessoas). Já o combo vegetal inclui itens como cogumelo salteado, broa com calda de goiabada, caponatta de legumes e pasta cremosa de castanha-de-caju (R$ 110, para duas pessoas). Reservas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-da-manha-dia-das-maes/2450445. Mais informações: @mageiroscozinha e @macunaima.cozinha. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Olivier Schochlin

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CONFEITARIA ARGENTINA

A cesta produzida pela confeiteira argentina Natalia Coronel para o Dia das Mães traz em destaque a medialuna, pãozinho típico da Argentina semelhante ao croissant. Além desse item, a seleção de Natalia inclui pastinhas, creme de ricota e mel, creme de chimichurri, tomatinhos confit, bacon caramelizado, geleia de morango, minialfajores, focaccia e quadraditas com musse de chocolate e frutas vermelhas. Quanto: R$ 190 (com ecobag inclusa). Encomendas até 9/05, pelo Whatsapp (27) 99919-9405. Entregas no domingo, 12/05, até 10h30, em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @co.nataliacoronel. FOTO: Natalia Coronel/Divulgação.

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PRODUTOS LOW CARB

As comidinhas low carb da Amoras Culinária compõem uma cesta criada especialmente para o Dia das Mães. É a Presente Amor-Perfeito, que contém minibolo, minipães, granola, cookies, brownie, iogurte, suco de laranja e patê de ricota. Guardanapo de linho e caneca de porcelana também fazem parte do kit, focado em alimentação funcional. Quanto: R$ 259. Encomendas até 10/05 ou enquanto durar o estoque. Entregas em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @amoras.culinaria. FOTO: Laiza Stange

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CESTA AFETIVA

A Olima Culinária Afetiva também vai oferecer uma opção de cesta com quitutes selecionados para a data. Pão caseiro, geleia, manteiga de baunilha, latinha de brownie bites, minibolo, caneca esmaltada, pão de calabresa, cinnamon roll (2 unidades), drip coffee (2 unidades) e cartão comemorativo fazem parte do kit. Quanto: R$ 270. Encomendas até 10/05 pelo Whatsapp (27) 99789-7807. Av. Governador Euríco Rezende, 40, loja 15, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @olima.culinaria. FOTO: Leonardo Ribeiro

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BRUNCH COMEMORATIVO

Um destaque no menu da chef Vivian Musso para o Dia das Mães é o Box Brunch com 13 itens, entre eles croissant com creme de grana padano, parma, pesto e tomate confit; fraldinha na cerveja com sour cream; vinagrete de polvo; minibolo de cenoura com cobertura de chocolate; minicheesecake com frutas vermelhas; e empadinha de camarão. Quanto: R$ 320. Encomendas até 9/05 pelo Whatsapp (27) 99984-9894. Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @vivianmussogastronomia. FOTO: Pedro Piol

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SEM GLÚTEN OU LACTOSE