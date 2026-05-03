Fusca bate em poste, capota e duas pessoas ficam feridas em Muniz Freire

Um homem e uma mulher ficaram gravemente feridos em um acidente na ES 379, no trecho entre a sede de Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, e o distrito de Vieira Machado, na tarde de sábado (2). Segundo informações divulgadas pela prefeitura do município junto à Polícia Militar, as vítimas estavam em um Volkswagen Fusca que derrubou um poste e capotou na via.





Com o impacto, o poste e o veículo interditaram a rodovia nas proximidades da entrada da comunidade de Águas Claras Sede. A polícia informou que o condutor do Fusca teria perdido o controle da direção. Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi divulgado. De acordo com o município, com a queda do poste, parte da comunidade ficou sem energia elétrica e sem acesso à internet cabeada. Equipes da EDP e de empresas de telecomunicações atuam no local para restabelecer os serviços.