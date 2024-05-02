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Típico da Itália

Confira três receitas à carbonara fáceis de fazer

Da versão clássica à incrementada com cogumelos, veja dicas diferentes de preparo sugeridas pelo HZ
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Maio de 2024 às 10:10

Imagem Edicase Brasil
Carbonara tradicional Crédito: OlgaBombologna | Shutterstock
A carbonara, uma das receitas mais emblemáticas da culinária italiana, é apreciada em todo o mundo por sua simplicidade e sabor irresistível. Originária de Roma, essa delícia gastronômica conquistou paladares ao combinar ingredientes básicos como ovo, queijo, pancetta ou bacon e pimenta-do-reino em uma harmoniosa e reconfortante combinação.
A seguir, apresentaremos três versões fáceis e deliciosas de carbonara, desde a tradicional até algumas variações que certamente agradarão paladares diversificados. Confira!

CARBONARA TRADICIONAL

Ingredientes:

  • 250 g de espaguete
  • 150 g de bacon cortado em cubos
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Pimenta-do-reino moída, sal e azeite de oliva a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o queijo parmesão e uma generosa pitada de pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e frite o bacon até ficar crocante. Adicione o macarrão à frigideira com o bacon, misturando bem. Retire a frigideira do fogo e adicione a mistura de ovos e queijo, mexendo rapidamente para que os ovos não cozinhem demais, mas formem um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento da massa para ajustar a consistência do molho. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Carbonara com cogumelo Crédito: Job Narinnate | Shutterstock

CARBONARA COM COGUMELOS 

Ingredientes:

  • 250 g de espaguete
  • 200 g de cogumelo Paris fatiado
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Pimenta-do-reino moída, sal e azeite de oliva extravirgem a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e adicione um fio de azeite de oliva. Adicione os cogumelos fatiados e cozinhe por 5-7 minutos, mexendo ocasionalmente, até que estejam macios e dourados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela grande, bata os ovos e adicione o creme de leite e o queijo parmesão ralado. Misture bem.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Quando ele estiver pronto, escorra e transfira para a frigideira com os cogumelos, reservando um pouco da água do cozimento.
Misture a massa e os cogumelos na frigideira por alguns minutos para absorverem os sabores. Retire a frigideira do fogo e adicione a mistura de ovos, mexendo rapidamente para que os ovos cozinhem com o calor da massa, formando um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento da massa para ajustar a consistência do molho. Sirva em seguida.

CARBONARA COM TOMATE-CEREJA

Ingredientes:

  • 250 g de espaguete
  • 100 g de bacon em cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio
  • 3 ovos
  • 1 xícara de queijo parmesão ralado
  • Pimenta-do-reino moída, sal e azeite de oliva extravirgem a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e frite os pedaços de bacon até ficarem crocantes. Adicione os tomates-cereja à panela e refogue por mais alguns instantes. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela de vidro, misture os ovos, o queijo ralado, sal e pimenta-do-reino a gosto.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione o sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Após o cozimento, escorra e adicione o macarrão à panela com o bacon e os tomates-cereja refogados.
Ligue o fogo novamente e misture bem para que a massa absorva os sabores. Adicione um pouco da água do cozimento da massa na panela para formar um molho cremoso. Mantenha o fogo baixo e adicione a mistura de ovos à panela, mexendo rapidamente para incorporar todos os ingredientes. Cozinhe por cerca de 1 minuto, garantindo que todos os ingredientes estejam bem combinados. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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