Mamma mia!

Lasanha à carbonara é uma dica para o almoço de domingo

Receita é uma alternativa ao preparo tradicional com espaguete e fica igualmente saborosa, pronta em menos de 30 minutos
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Setembro de 2022 às 02:00

Lasanha à carbonara
Cremosa, a lasanha à carbonara rende seis porções Crédito: Adria/Divulgação
O espaguete à carbonara é uma das receitas italianas mais amadas em todo o mundo. Cremosa e com um toque defumado, ela encanta não só na preparação clássica, com massa longa, e uma prova é a lasanha que mostramos abaixo.
Pronta em no máximo meia hora, ou em bem menos tempo se for assada no micro-ondas, ela é a pedida perfeita para um almoço em família diferente e cheio de sabor. 

LASANHA À CARBONARA

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • Molho:
  • 2 xícaras (chá) de bacon em cubinhos
  • 2 colheres (sopa) de margarina
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 litro de leite
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 3 gemas, peneiradas
  • Sal e noz moscada a gosto
  • Montagem:
  • 1 embalagem de lasanha pré-cozida
  • Queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
  1. Comece preparando o molho à carbonara. Em uma frigideira média, frite o bacon e reserve.
  2. Em uma tigela média, misture o leite com as gemas e reserve.
  3. Em uma panela média, aqueça a margarina e doure a farinha de trigo. Junte o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar.
  4. Acrescente o creme de leite e mexa delicadamente. Acerte o sal, tempere com a noz-moscada e reserve.
  5. Monte a lasanha pré-cozida em um refratário médio.
  6. Divida o molho à carbonara em cinco partes, as tiras de lasanha em quatro e o bacon em quatro. 
  7. Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara e, finalmente, queijo parmesão.
  8. Leve ao forno micro-ondas, tampe o refratário com tampa especial ou papel-manteiga e deixe por cinco minutos em temperatura alta. Retire e espere cinco minutos para servir.
  9. Se preferir, aqueça o forno convencional (200ºC) 10 minutos antes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cinco minutos. Retire o papel-alumínio e espere cinco minutos para servir.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

