Lasanha à carbonara é uma dica para o almoço de domingo

O espaguete à carbonara é uma das receitas italianas mais amadas em todo o mundo. Cremosa e com um toque defumado, ela encanta não só na preparação clássica, com massa longa, e uma prova é a lasanha que mostramos abaixo.
Pronta em no máximo meia hora, ou em bem menos tempo se for assada no micro-ondas, ela é a pedida perfeita para um almoço em família diferente e cheio de sabor.
LASANHA À CARBONARA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Molho:
- 2 xícaras (chá) de bacon em cubinhos
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 litro de leite
- 1 caixinha de creme de leite
- 3 gemas, peneiradas
- Sal e noz moscada a gosto
- Montagem:
- 1 embalagem de lasanha pré-cozida
- Queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
- Comece preparando o molho à carbonara. Em uma frigideira média, frite o bacon e reserve.
- Em uma tigela média, misture o leite com as gemas e reserve.
- Em uma panela média, aqueça a margarina e doure a farinha de trigo. Junte o leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar.
- Acrescente o creme de leite e mexa delicadamente. Acerte o sal, tempere com a noz-moscada e reserve.
- Monte a lasanha pré-cozida em um refratário médio.
- Divida o molho à carbonara em cinco partes, as tiras de lasanha em quatro e o bacon em quatro.
- Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara, salpique bacon, tiras de lasanha, molho à carbonara e, finalmente, queijo parmesão.
- Leve ao forno micro-ondas, tampe o refratário com tampa especial ou papel-manteiga e deixe por cinco minutos em temperatura alta. Retire e espere cinco minutos para servir.
- Se preferir, aqueça o forno convencional (200ºC) 10 minutos antes. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cinco minutos. Retire o papel-alumínio e espere cinco minutos para servir.
Fonte: Adria.