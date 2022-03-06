Tem farfalle em casa? Prepare a massa com molho de gorgonzola

Massa com queijo é sempre uma combinação irresistível. Para lhe inspirar nesse preparo, aqui vai uma sugestão típica da Itália e que tem tudo para agradar à mesa: farfalle al gorgonzola e nozes.
O farfalle, também conhecido como "gravatinha", é um dos formatos de massa mais versáteis que existem. Vai bem tanto em saladas como em pratos substanciosos, como este que você confere abaixo.
FARFALLE AL GORGONZOLA
INGREDIENTES:
- 500g de farfalle grano duro
- 300g de queijo gorgonzola
- 600ml de creme de leite fresco
- ½ xícara de chá de sálvia picada
- ½ xícara de chá de nozes picadas
- Açúcar (1 pitada)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe o farfalle em água fervente conforme as instruções da embalagem até ficar al dente.
- Pique o queijo gorgonzola e coloque com o creme de leite em uma panela pequena.
- Adicione uma pitada de açúcar e a pimenta-do-reino.
- Leve ao fogo brando, mexendo sempre, até o queijo derreter e o molho ficar cremoso.
- Escorra a massa e a coloque dentro de um refratário.
- Despeje sobre ela o creme de gorgonzola e misture delicadamente com dois garfos grandes;
- Sirva em pratos individuais, decorando com a sálvia e as nozes picadas.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.