Tem farfalle em casa? Prepare a massa com molho de gorgonzola

Cozinhe o farfalle em água fervente conforme as instruções da embalagem até ficar al dente.

Pique o queijo gorgonzola e coloque com o creme de leite em uma panela pequena.

Adicione uma pitada de açúcar e a pimenta-do-reino.



Leve ao fogo brando, mexendo sempre, até o queijo derreter e o molho ficar cremoso.



Escorra a massa e a coloque dentro de um refratário.



Despeje sobre ela o creme de gorgonzola e misture delicadamente com dois garfos grandes;

