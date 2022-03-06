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Tem farfalle em casa? Prepare a massa com molho de gorgonzola

O popular gravatinha é um tipo de macarrão versátil que cai bem tanto em receitas de saladas como de pratos substanciosos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Março de 2022 às 02:00

Massa com queijo é sempre uma combinação irresistível. Para lhe inspirar nesse preparo, aqui vai uma sugestão típica da Itália e que tem tudo para agradar à mesa: farfalle al gorgonzola e nozes.  
O farfalle, também conhecido como "gravatinha", é um dos formatos de massa mais versáteis que existem. Vai bem tanto em saladas como em pratos substanciosos, como este que você confere abaixo.

FARFALLE AL GORGONZOLA

INGREDIENTES: 
  • 500g de farfalle grano duro
  • 300g de queijo gorgonzola
  • 600ml de creme de leite fresco
  • ½ xícara de chá de sálvia picada
  • ½ xícara de chá de nozes picadas
  • Açúcar (1 pitada)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Farfalle (gravatinha) ao molho de queijo gorgonzola
O farfalle, conhecido como gravatinha, é uma massa versátil Crédito: Ara Fotografia
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe o farfalle em água fervente conforme as instruções da embalagem até ficar al dente.
  2. Pique o queijo gorgonzola e coloque com o creme de leite em uma panela pequena. 
  3. Adicione uma pitada de açúcar e a pimenta-do-reino.
  4. Leve ao fogo brando, mexendo sempre, até o queijo derreter e o molho ficar cremoso.
  5. Escorra a massa e a coloque dentro de um refratário.
  6. Despeje sobre ela o creme de gorgonzola e misture delicadamente com dois garfos grandes;
  7. Sirva em pratos individuais, decorando com a sálvia e as nozes picadas.
Fonte: Adria. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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