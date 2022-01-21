Aprenda a receita de macarronese elogiada por Brunna no BBB

A macarronese está entre as receitas mais queridas pelos brasileiros, e em algumas regiões do país é um acompanhamento clássico de churrasco. Considerada por muitos um prato afetivo, a refrescante mistura de massa, maionese e ingredientes variados já deu o que falar na primeira semana do "BBB 22".

Durante uma conversa na cozinha da Xepa, a sister Brunna Gonçalves exaltou a macarronese de sua sogra, Silvana, mãe da cantora Ludmilla. "É a melhor do mundo", elogiou a participante do reality. Pedro Scooby, que já havia experimentado, concordou com Brunna. Assista:

Por ser uma receita do nosso dia a dia, a macarronese tem inúmeras variações. Mas a da Silvana parece mesmo ser especial. "A Ludmilla gosta de comer não só no churrasco. Se deixar, é todos os dias. Quando chega de viagem, então...", contou a mãe da cantora no "Mais Você", quando deu a receita para Ana Maria Braga. Quer aprender os segredos desse preparo? Confira a seguir.

MACARRONESE DA SILVANA (mãe da cantora Ludmilla)

Rendimento: 15 porções, em média

Tempo de preparo: 50 minutos

Nível: médio



Receita foi mostrada no programa "Mais Você" Crédito: Reprodução/TV Globo

INGREDIENTES (FRANGO)

750g de peito de frango sem osso



4 dentes de alho amassados



Suco de 1 limão



Orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto



1/4 de xícara (chá) de óleo



1 cebola ralada



1 tablete de caldo de frango



2 folhas de louro



500ml de água



INGREDIENTES (MACARRÃO)

500g de macarrão padre nosso



2 colheres (sopa) de óleo



1 tablete de caldo de frango



1/2 colher (sopa) de sal



2 folhas de louro

INGREDIENTES (MONTAGEM)

400g de presunto cortado em cubinhos



1 lata de ervilha escorrida



1 lata de milho-verde escorrido



300g de azeitona verde picadinha



Coentro picadinho



30 ovos de codorna cozidos



1kg de maionese



MODO DE PREPARO

FRANGO - Em uma tigela, tempere o peito de frango desossado com os dentes de alho amassados, o sumo do limão, orégano, sal e pimenta-do-reino. Coloque em uma panela de pressão ¼ xícara (chá) de óleo e refogue a cebola ralada. Adicione o peito de frango temperado, o tablete de caldo de frango, 2 folhas de louro, 500ml de água, tampe a panela e, após pegar pressão, conte 15 minutos. Desligue o fogo, retire a pressão da panela e abra. Com uma colher, misture o frango até desfiar. Reserve.

MACARRÃO - Em uma panela com bastante água fervente, coloque o macarrão, o óleo, o tablete de caldo de frango, o sal e as folhas de louro. Deixe cozinhar até o macarrão ficar al dente. Retire do fogo e escorra.

MONTAGEM - Em uma assadeira, coloque o macarrão cozido al dente, o frango desfiado, o presunto em cubinhos, a ervilha, o milho-verde, a azeitona, o coentro, os ovos de codorna e a maionese. Misture bem e está pronto! Sirva em seguida.