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Deu fome!

Aprenda a receita de macarronese elogiada por Brunna no BBB

Sister lembrou com saudades do prato preparado pela sogra, Silvana, mãe da cantora Ludmilla, em uma conversa na cozinha da Xepa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:13

A macarronese está entre as receitas mais queridas pelos brasileiros, e em algumas regiões do país é um acompanhamento clássico de churrasco. Considerada por muitos um prato afetivo, a refrescante mistura de massa, maionese e ingredientes variados já deu o que falar na primeira semana do "BBB 22". 
Durante uma conversa na cozinha da Xepa, a sister Brunna Gonçalves exaltou a macarronese de sua sogra, Silvana, mãe da cantora Ludmilla. "É a melhor do mundo", elogiou a participante do reality. Pedro Scooby, que já havia experimentado, concordou com Brunna. Assista:
Por ser uma receita do nosso dia a dia, a macarronese tem inúmeras variações. Mas a da Silvana parece mesmo ser especial. "A Ludmilla gosta de comer não só no churrasco. Se deixar, é todos os dias. Quando chega de viagem, então...", contou a mãe da cantora no "Mais Você", quando deu a receita para Ana Maria Braga. Quer aprender os segredos desse preparo? Confira a seguir. 

MACARRONESE DA SILVANA (mãe da cantora Ludmilla)

Rendimento: 15 porções, em média
Tempo de preparo: 50 minutos
Nível: médio
Receita de macarronese da Silvana, mãe da cantora Ludmilla
Receita foi mostrada no programa "Mais Você" Crédito: Reprodução/TV Globo
INGREDIENTES (FRANGO)
  • 750g de peito de frango sem osso
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • Orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1/4 de xícara (chá) de óleo
  • 1 cebola ralada
  • 1 tablete de caldo de frango
  • 2 folhas de louro
  • 500ml de água
INGREDIENTES (MACARRÃO)
  • 500g de macarrão padre nosso
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 tablete de caldo de frango
  • 1/2 colher (sopa) de sal
  • 2 folhas de louro
INGREDIENTES (MONTAGEM)
  • 400g de presunto cortado em cubinhos
  • 1 lata de ervilha escorrida
  • 1 lata de milho-verde escorrido
  • 300g de azeitona verde picadinha
  • Coentro picadinho
  • 30 ovos de codorna cozidos
  • 1kg de maionese

MODO DE PREPARO

  • FRANGO - Em uma tigela, tempere o peito de frango desossado com os dentes de alho amassados, o sumo do limão, orégano, sal e pimenta-do-reino. Coloque em uma panela de pressão ¼ xícara (chá) de óleo e refogue a cebola ralada. Adicione o peito de frango temperado, o tablete de caldo de frango, 2 folhas de louro, 500ml de água, tampe a panela e, após pegar pressão, conte 15 minutos. Desligue o fogo, retire a pressão da panela e abra. Com uma colher, misture o frango até desfiar. Reserve.
  • MACARRÃO - Em uma panela com bastante água fervente, coloque o macarrão, o óleo, o tablete de caldo de frango, o sal e as folhas de louro. Deixe cozinhar até o macarrão ficar al dente. Retire do fogo e escorra.
  • MONTAGEM - Em uma assadeira, coloque o macarrão cozido al dente, o frango desfiado, o presunto em cubinhos, a ervilha, o milho-verde, a azeitona, o coentro, os ovos de codorna e a maionese. Misture bem e está pronto! Sirva em seguida.
Fontes: Anamariabraga.globo.com e Receitas.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas  

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