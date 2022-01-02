Espante o calor com 4 saladas refrescantes e irresistíveis

Corte as fatias de pão em cubos ou rasgue em pedaços médios. Deixe secar em uma assadeira, de preferência por uma noite ou um dia inteiro.

Corte em pedaços pequenos a cebola roxa, a cenoura, o pepino (sem as sementes), o aipo e os talos da salsinha. Corte os tomates ao meio.

Misture os legumes em uma tigela e adicione uma pitada de sal, de pimenta e um fio de azeite. Reserve por alguns minutos para que os sabores se misturem e para que solte um pouco de líquido.

Adicione à tigela dos legumes o pão e a metade da salsinha, misturando para o que os líquidos penetrem no pão.

Regue com a metade do azeite e reserve por 1 hora.

De tempos em tempos, mexa para que tudo se misture uniformemente e para que o pão seja envolvido pelos sucos dos legumes.

Transfira para um prato, regue com o restante do azeite e cubra com as folhas de salsinha.

