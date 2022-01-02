Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esquentou?

Espante o calor com 4 saladas refrescantes e irresistíveis

As receitas são ideais para o verão, mas valem para o ano todo: panzanella; pera, uva e gorgonzola; pepino e iogurte; e feijão fradinho com atum e abobrinha
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 02:00

Panzanella/salada de pão amanhecido
Panzanella: salada é um clássico italiano feito com pão  Crédito: Sacciali/Divulgação
Leves, frescas e coloridas, as saladas são uma excelente pedida no calor. Logo, é no verão que elas brilham, combinando hortaliças e legumes a queijos, frutas, castanhas e, em alguns casos, carnes e frutos do mar.  
Se você curte uma boa salada, aqui vão quatro sugestões para refrescar as ideias e surpreender, seja no almoço, no jantar ou no churrasco: panzanella (a clássica italiana feita com pão amanhecido) e combinações cremosas, como pera, uva e gorgonzola ou pepino e iogurte. Feijão branco, atum e abobrinha também estão na lista. Confira!

PANZANELLA (SALADA DE PÃO)

Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 4 fatias grandes de pão
  • ½ cebola roxa
  • ½ cenoura
  • ½ pepino japonês
  • 2 talos de aipo
  • 7 tomates cereja
  • 4 ramos de salsinha (folhas e talos separados)
  • 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
  • ½ xícara de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte as fatias de pão em cubos ou rasgue em pedaços médios. Deixe secar em uma assadeira, de preferência por uma noite ou um dia inteiro. 
  2. Corte em pedaços pequenos a cebola roxa, a cenoura, o pepino (sem as sementes), o aipo e os talos da salsinha. Corte os tomates ao meio. 
  3. Misture os legumes em uma tigela e adicione uma pitada de sal, de pimenta e um fio de azeite. Reserve por alguns minutos para que os sabores se misturem e para que solte um pouco de líquido.
  4. Adicione à tigela dos legumes o pão e a metade da salsinha, misturando para o que os líquidos penetrem no pão. 
  5. Regue com a metade do azeite e reserve por 1 hora. 
  6. De tempos em tempos, mexa para que tudo se misture uniformemente e para que o pão seja envolvido pelos sucos dos legumes.
  7. Transfira para um prato, regue com o restante do azeite e cubra com as folhas de salsinha.
  8. Dica: adicione folhas de manjericão e hortelã rasgadas por cima na hora de servir. Fonte: Sacciali.

SALADA DE FEIJÃO BRANCO, ATUM E CEBOLA ROXA COM CARPACCIO DE ABOBRINHA

Salada de feijão, atum e cebola roxa com carpaccio de abobrinha do chef Juarez Campos
Receita do chef Juarez Campos leva "carpaccio" de abobrinha  Crédito: Juarez Campos
INGREDIENTES (4 porções):
  • 250g de feijão branco cozido e escorrido
  • 1 lata de atum ao óleo
  • 1 cebola roxa média cortada em meia lua
  • 2 talos grandes de aipo fatiado fino
  • 1 colher (sopa) de salsa picada
  • 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • Zest de limão siciliano (raspas da casca da fruta)
  • 2 tomates sem sementes cortados em cubos
  • 2 abobrinhas verdes
  • ½ xícara de azeite extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Corte as abobrinhas em rodas finas e afervente em água salgada por 1 minuto. Esfrie em água com gelo, escorra e seque em um bowl. 
  2. Misture o feijão, o atum já escorrido e quebrado grosseiramente, a cebola roxa, o aipo, a salsa, a cebolinha e o tomate.
  3. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino.
  4. Montagem: disponha as lâminas de abobrinha em quatro pratos. Distribua a salada no centro e finalize salpicando as raspas da casca de limão siciliano. Fonte: chef Juarez Campos.

SALADA REFRESCANTE DE PEPINO E IOGURTE

Receita de salada de pepino e iogurte da chef Joelma Celestrini
Salada da chef Joelma Celestrini ganha um toque de tahine Crédito: Joelma Celestrini
INGREDIENTES (4 porções): 
  • 2 pepinos grandes (de preferência o japonês ou sem sementes) cortado em cubos, fatias ou bastões (pode ser ralado também, como preferir)
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher (sobremesa) de mostarda em grãos triturada
  • Meia xícara de iogurte natural (comum ou grego)
  • 1/4 xícara de tahine (pasta de gergelim)
  • Folhas de endro para finalizar (opcional)
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em um bowl, coloque o pepino já cortado, o suco de limão e uma colher de café de sal. Deixe descansar por meia hora.
  2. Em um outro recipiente, misture o iogurte ao tahine até formar uma pasta homogênea. Se ficar muito espesso, acrescente aos poucos água até obter um creme encorpado com textura similar à de maionese. 
  3. Misture a pasta de iogurte e tahine ao pepino, lembrando-se de não descartar os sucos gerados pela junção de pepino, sal e limão (isso vai temperar a sua salada).
  4. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
  5. Cubra a salada salpicando as sementes de mostarda trituradas e enfeite com as folhas de endro. 
  6. Dica: a mostarda pode ser substituída por gergelim. Fonte: Joelma Celestrini.

SALADA CREMOSA DE PERA, UVA E GORGONZOLA

Salada cremosa de pera, uva e queijo gorgonzola
Combinação cremosa fica pronta em 20 minutos Crédito: Ara Fotografia
Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 150g de queijo gorgonzola 
  • 1 pote de creme de ricota (200g)
  • 1 maçã verde
  • 1 pera
  • 1 cacho de uvas verdes sem caroço
  • 1 cenoura crua ralada
  • 1 maço de alface americana lavada
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma saladeira funda, amasse ligeiramente o queijo gorgonzola e misture-o com o creme de ricota. 
  2. Corte a maçã e a pera ao meio, retire as sementes e corte as frutas em cubinhos.
  3. Em seguida, corte as uvas verdes ao meio. 
  4. Misture todas as frutas e a cenoura ralada à mistura cremosa de queijos. 
  5. Leve à geladeira e mantenha em refrigeração até o momento de servir, com alface. Fonte: Tirolez.

Veja Também

Conheça drinques capixabas para se inspirar neste verão

Aprenda a fazer um brigadeirão de dar água na boca

Como fazer quiche Lorraine com massa de biscoito cream cracker

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Verão Verão no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados