Espante o calor com 4 saladas refrescantes e irresistíveis

Leves, frescas e coloridas, as saladas são uma excelente pedida no calor. Logo, é no verão que elas brilham, combinando hortaliças e legumes a queijos, frutas, castanhas e, em alguns casos, carnes e frutos do mar.
Se você curte uma boa salada, aqui vão quatro sugestões para refrescar as ideias e surpreender, seja no almoço, no jantar ou no churrasco: panzanella (a clássica italiana feita com pão amanhecido) e combinações cremosas, como pera, uva e gorgonzola ou pepino e iogurte. Feijão branco, atum e abobrinha também estão na lista. Confira!
PANZANELLA (SALADA DE PÃO)
Rendimento: 3 porções
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 4 fatias grandes de pão
- ½ cebola roxa
- ½ cenoura
- ½ pepino japonês
- 2 talos de aipo
- 7 tomates cereja
- 4 ramos de salsinha (folhas e talos separados)
- 2 colheres (sopa) de vinagre de maçã
- ½ xícara de azeite
- Sal e pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
- Corte as fatias de pão em cubos ou rasgue em pedaços médios. Deixe secar em uma assadeira, de preferência por uma noite ou um dia inteiro.
- Corte em pedaços pequenos a cebola roxa, a cenoura, o pepino (sem as sementes), o aipo e os talos da salsinha. Corte os tomates ao meio.
- Misture os legumes em uma tigela e adicione uma pitada de sal, de pimenta e um fio de azeite. Reserve por alguns minutos para que os sabores se misturem e para que solte um pouco de líquido.
- Adicione à tigela dos legumes o pão e a metade da salsinha, misturando para o que os líquidos penetrem no pão.
- Regue com a metade do azeite e reserve por 1 hora.
- De tempos em tempos, mexa para que tudo se misture uniformemente e para que o pão seja envolvido pelos sucos dos legumes.
- Transfira para um prato, regue com o restante do azeite e cubra com as folhas de salsinha.
- Dica: adicione folhas de manjericão e hortelã rasgadas por cima na hora de servir. Fonte: Sacciali.
SALADA DE FEIJÃO BRANCO, ATUM E CEBOLA ROXA COM CARPACCIO DE ABOBRINHA
INGREDIENTES (4 porções):
- 250g de feijão branco cozido e escorrido
- 1 lata de atum ao óleo
- 1 cebola roxa média cortada em meia lua
- 2 talos grandes de aipo fatiado fino
- 1 colher (sopa) de salsa picada
- 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada
- 2 colheres (sopa) de suco de limão
- Zest de limão siciliano (raspas da casca da fruta)
- 2 tomates sem sementes cortados em cubos
- 2 abobrinhas verdes
- ½ xícara de azeite extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Corte as abobrinhas em rodas finas e afervente em água salgada por 1 minuto. Esfrie em água com gelo, escorra e seque em um bowl.
- Misture o feijão, o atum já escorrido e quebrado grosseiramente, a cebola roxa, o aipo, a salsa, a cebolinha e o tomate.
- Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino.
- Montagem: disponha as lâminas de abobrinha em quatro pratos. Distribua a salada no centro e finalize salpicando as raspas da casca de limão siciliano. Fonte: chef Juarez Campos.
SALADA REFRESCANTE DE PEPINO E IOGURTE
INGREDIENTES (4 porções):
- 2 pepinos grandes (de preferência o japonês ou sem sementes) cortado em cubos, fatias ou bastões (pode ser ralado também, como preferir)
- Suco de 1 limão
- 1 colher (sobremesa) de mostarda em grãos triturada
- Meia xícara de iogurte natural (comum ou grego)
- 1/4 xícara de tahine (pasta de gergelim)
- Folhas de endro para finalizar (opcional)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em um bowl, coloque o pepino já cortado, o suco de limão e uma colher de café de sal. Deixe descansar por meia hora.
- Em um outro recipiente, misture o iogurte ao tahine até formar uma pasta homogênea. Se ficar muito espesso, acrescente aos poucos água até obter um creme encorpado com textura similar à de maionese.
- Misture a pasta de iogurte e tahine ao pepino, lembrando-se de não descartar os sucos gerados pela junção de pepino, sal e limão (isso vai temperar a sua salada).
- Ajuste o sal e a pimenta-do-reino.
- Cubra a salada salpicando as sementes de mostarda trituradas e enfeite com as folhas de endro.
- Dica: a mostarda pode ser substituída por gergelim. Fonte: Joelma Celestrini.
SALADA CREMOSA DE PERA, UVA E GORGONZOLA
Rendimento: de 6 a 8 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 150g de queijo gorgonzola
- 1 pote de creme de ricota (200g)
- 1 maçã verde
- 1 pera
- 1 cacho de uvas verdes sem caroço
- 1 cenoura crua ralada
- 1 maço de alface americana lavada
MODO DE PREPARO:
- Em uma saladeira funda, amasse ligeiramente o queijo gorgonzola e misture-o com o creme de ricota.
- Corte a maçã e a pera ao meio, retire as sementes e corte as frutas em cubinhos.
- Em seguida, corte as uvas verdes ao meio.
- Misture todas as frutas e a cenoura ralada à mistura cremosa de queijos.
- Leve à geladeira e mantenha em refrigeração até o momento de servir, com alface. Fonte: Tirolez.