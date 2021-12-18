Como fazer quiche Lorraine com massa de biscoito cream cracker

A quiche é um prato tradicional da França, com recheio cremoso à base de ovos. A receita original, Lorraine, com pedacinhos de bacon, tem esse nome em referência à região francesa de Lorena, onde foi criada.
Ideal para qualquer tipo de refeição, do café da manhã ao jantar, a torta é muito saborosa e combina bem com salada de folhas. É também uma boa pedida para as festas de fim de ano. Veja como fazer:
QUICHE LORRAINE
INGREDIENTES DA MASSA:
- 300g de biscoito cream cracker
- 1 xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de azeite
- Triture os biscoitos em um processador e misture tudo, formando uma massa homogênea. Deixe na geladeira por 30 minutos.
INGREDIENTES DO RECHEIO:
- 2 xícaras de chá de creme de leite fresco
- 4 ovos
- ½ xícara de chá de bacon em cubos
- ¾ de xícara de chá de queijo Gruyère ralado grosso
- Noz-moscada ralada na hora
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora
- Farinha de trigo para polvilhar na bancada
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 200ºC e separe uma forma com fundo removível de 24cm de diâmetro.
- Retire a massa da geladeira e, com as pontas dos dedos, pressione delicadamente a massa para cobrir todo o fundo e a lateral da forma. Leve para a geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece.
- Corte um círculo de papel manteiga um pouco maior do que a forma, coloque sobre a massa e preencha o fundo com grãos de feijão cru – o peso dos grãos evitará que a massa infle e rache ao assar. Leve ao forno por cerca de 30 minutos, até as bordas começarem a dourar e o fundo perder o aspecto de cru. Enquanto isso, prepare o recheio.
- Em uma tigela pequena, quebre os ovos, um de cada vez, e transfira para uma tigela grande. Junte o creme de leite fresco e misture com um batedor de arame até ficar liso.
- Tempere com uma pitada de sal, e com pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto.
- Coloque o bacon em uma frigideira e leve ao fogo médio por três minutos, mexendo de vez em quando até dourar. Reserve.
- Retire a massa pré-assada do forno e diminua a temperatura para 180ºC. Com cuidado, retire o papel manteiga com os grãos de feijão.
- Para rechear a quiche, coloque os ingredientes na seguinte ordem: distribua no fundo da massa o queijo ralado, os cubos de bacon e preencha com o creme de ovos.
- Volte a forma ao forno para assar, por mais ou menos 30 minutos, ou até a quiche inflar e ficar bem dourada. Sirva em seguida com uma salada de folhas.
Receita da cozinheira Isabel Moraes publicada no livro "Villoni Alimentos 50 Anos - Uma História de Família". Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.