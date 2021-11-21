Prepare e arrase: penne com filé, rúcula e molho de mostarda

Quer dar uma turbinada na sua massa com carne? Então fique de olho nessa receita de penne com filé mignon, rúcula e molho de mostarda de Luiz Felipe Torezani, que comanda o Gol Burger, em Vila Velha. O prato é um dos queridinhos do chef e é uma ótima pedida para o fim de semana. Gostou da dica? Veja como preparar:
PENNE COM FILÉ, RÚCULA E MOLHO DE MOSTARDA
INGREDIENTES (6 porções):
- 500g de penne
- 650g de filé mignon cortado em tiras
- 72g de mostarda amarela
- 48g de mostarda escura
- 450g de creme de leite fresco
- 1 cebola média
- 6 dentes de alho
- 1 maço de rúcula
- 10ml de molho inglês
- 80ml de conhaque
- 1 pitada de páprica defumada
- 1 colher (chá) de manteiga
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela alta, coloque água para ferver e adicione sal (a água deve ficar salgada como a do mar).
- Em uma vasilha, tempere as tiras de filé com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Reserve.
- Pique bem a cebola e o alho. Reserve.
- Corte a rúcula em tirinhas. Reserve.
- Em uma frigideira, no fogo alto, adicione um pouco de manteiga e azeite e comece a grelhar as tiras de filé, de pouco em pouco, pois o objetivo é não deixar a carne perder o líquido. Assim que dourarem, retire e serve.
- Na mesma frigideira, coloque o restante da manteiga e do azeite e adicione o alho e depois a cebola, até que fiquem murchos.
- Coloque a massa para cozinhar, marque o tempo e retire o penne dois minutos antes do indicado na embalagem. Reserve a massa e não descarte a água do cozimento.
- Volte o filé para a frigideira e acrescente o molho inglês.
- Adicione o conhaque na frigideira quente e incline a mesma para flambar essa carne.
- Aproveite o caldo que se formou na frigideira e coloque o creme de leite. Abaixe o fogo.
- Acrescente as mostardas e deixe cozinhar de dois a três minutos, até que o molho esteja encorpado. Se achar necessário, adicione uma concha da água do cozimento da massa.
- Junte a massa e o molho e, para finalizar, misture metade da rúcula com o penne. Corrija o sal e a pimenta.
- Sirva com parmesão ralado e coloque o restante da rúcula por cima. Regue com um fio de azeite e um pouco de pimenta-do-reino.
Receita do chef Luiz Felipe Torezani (Gol Burger) publicada no livro "Villoni Alimentos 50 anos - Uma História de Família". Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.