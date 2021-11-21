Massa

Prepare e arrase: penne com filé, rúcula e molho de mostarda

Receita de Luiz Felipe Torezani, chef do Gol Burger, rende seis porções e é uma boa pedida de refeição para o fim de semana
Evelize Calmon

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 02:00

Penne com filé, molho de mostarda e rúcula, receita do chef Luiz Felipe Torezani para o livro Villoni 50 Anos - Uma História de Família
Quer dar uma turbinada na sua massa com carne? Então fique de olho nessa receita de penne com filé mignon, rúcula e molho de mostarda de Luiz Felipe Torezani, que comanda o Gol Burger, em Vila Velha. O prato é um dos queridinhos do chef e é uma ótima pedida para o fim de semana. Gostou da dica? Veja como preparar:   

PENNE COM FILÉ, RÚCULA E MOLHO DE MOSTARDA

INGREDIENTES (6 porções):
  • 500g de penne
  • 650g de filé mignon cortado em tiras
  • 72g de mostarda amarela
  • 48g de mostarda escura
  • 450g de creme de leite fresco
  • 1 cebola média
  • 6 dentes de alho
  • 1 maço de rúcula
  • 10ml de molho inglês
  • 80ml de conhaque
  • 1 pitada de páprica defumada
  • 1 colher (chá) de manteiga
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela alta, coloque água para ferver e adicione sal (a água deve ficar salgada como a do mar).
  2. Em uma vasilha, tempere as tiras de filé com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Reserve.
  3. Pique bem a cebola e o alho. Reserve.
  4. Corte a rúcula em tirinhas. Reserve.
  5. Em uma frigideira, no fogo alto, adicione um pouco de manteiga e azeite e comece a grelhar as tiras de filé, de pouco em pouco, pois o objetivo é não deixar a carne perder o líquido. Assim que dourarem, retire e serve. 
  6. Na mesma frigideira, coloque o restante da manteiga e do azeite e adicione o alho e depois a cebola, até que fiquem murchos.
  7. Coloque a massa para cozinhar, marque o tempo e retire o penne dois minutos antes do indicado na embalagem. Reserve a massa e não descarte a água do cozimento. 
  8. Volte o filé para a frigideira e acrescente o molho inglês. 
  9. Adicione o conhaque na frigideira quente e incline a mesma para flambar essa carne.
  10. Aproveite o caldo que se formou na frigideira e coloque o creme de leite. Abaixe o fogo.
  11. Acrescente as mostardas e deixe cozinhar de dois a três minutos, até que o molho esteja encorpado. Se achar necessário, adicione uma concha da água do cozimento da massa.
  12. Junte a massa e o molho e, para finalizar, misture metade da rúcula com o penne. Corrija o sal e a pimenta.
  13. Sirva com parmesão ralado e coloque o restante da rúcula por cima. Regue com um fio de azeite e um pouco de pimenta-do-reino.   
Receita do chef Luiz Felipe Torezani (Gol Burger) publicada no livro "Villoni Alimentos 50 anos - Uma História de Família". Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.   

