Como fazer um saboroso yakisoba com carne, frango e legumes

De origem japonesa, o yakisoba chegou ao Brasil por volta de 1908. É um dos pratos mais consumidos até hoje em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para onde foi levado por imigrantes japoneses originários da ilha de Okinawa.
Também é muito popular em São Paulo, que abriga a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Aqui no Estado, e em muitas cidades do Brasil, o macarrão oriental é uma popular comida de rua. Mas você pode preparar um delicioso em casa! Veja como:
YAKISOBA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 300g de macarrão para yakisoba
- 50ml de óleo
- 200g de peito de frango cortado em cubos
- 200g de alcatra cortada em tiras
- 50ml de óleo de gergelim torrado
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 brócolis (cortadas as flores pequenas)
- 8 folhas de acelga (picadas em quadrados médios)
- 1 xícara (chá) de vagem japonesa (cortada em três partes)
- 50ml de molho de soja
- 3 colheres (sopa) de cebolinha (picadas, para finalizar)
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de massa crua. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve.
- Em uma frigideira grande, doure levemente o frango no óleo. Reserve.
- Na mesma frigideira doure levemente as tiras de alcatra e reserve.
- Ainda na mesma frigideira, junte óleo de gergelim e refogue os vegetais, começando pela cenoura, depois os brócolis, a vagem e, por último, a acelga.
- Acrescente as carnes salteadas aos vegetais e refogue por mais três minutos.
- Adicione o macarrão cozido à mistura de vegetais e carnes. Tempere com o molho de soja e misture tudo.
- Finalize polvilhando por cima a cebolinha picada e sirva sem seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.