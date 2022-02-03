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Macarrão oriental

Como fazer um saboroso yakisoba com carne, frango e legumes

Apreciado no mundo inteiro, o yakisoba surgiu no Japão após o fim da Segunda Guerra, como um alimento prático, barato e farto
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 02:00

Yakisoba com carne, legumes e frango
Yakisoba com carne, legumes e frango Crédito: Renata/Divulgação
De origem japonesa, o yakisoba chegou ao Brasil por volta de 1908. É um dos pratos mais consumidos até hoje em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para onde foi levado por imigrantes japoneses originários da ilha de Okinawa. 
Também é muito popular em São Paulo, que abriga a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Aqui no Estado, e em muitas cidades do Brasil, o macarrão oriental é uma popular comida de rua. Mas você pode preparar um delicioso em casa! Veja como:

YAKISOBA 

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 300g de macarrão para yakisoba 
  • 50ml de óleo
  • 200g de peito de frango cortado em cubos
  • 200g de alcatra cortada em tiras
  • 50ml de óleo de gergelim torrado
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1 brócolis (cortadas as flores pequenas)
  • 8 folhas de acelga (picadas em quadrados médios)
  • 1 xícara (chá) de vagem japonesa (cortada em três partes)
  • 50ml de molho de soja
  • 3 colheres (sopa) de cebolinha (picadas, para finalizar)
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de massa crua. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve. 
  2. Em uma frigideira grande, doure levemente o frango no óleo. Reserve.
  3. Na mesma frigideira doure levemente as tiras de alcatra e reserve. 
  4. Ainda na mesma frigideira, junte óleo de gergelim e refogue os vegetais, começando pela cenoura, depois os brócolis, a vagem e, por último, a acelga.
  5. Acrescente as carnes salteadas aos vegetais e refogue por mais três minutos. 
  6. Adicione o macarrão cozido à mistura de vegetais e carnes. Tempere com o molho de soja e misture tudo. 
  7. Finalize polvilhando por cima a cebolinha picada e sirva sem seguida.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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