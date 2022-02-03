Como fazer um saboroso yakisoba com carne, frango e legumes

Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de massa crua. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve.

Em uma frigideira grande, doure levemente o frango no óleo. Reserve.

Na mesma frigideira doure levemente as tiras de alcatra e reserve.

Ainda na mesma frigideira, junte óleo de gergelim e refogue os vegetais, começando pela cenoura, depois os brócolis, a vagem e, por último, a acelga.



Acrescente as carnes salteadas aos vegetais e refogue por mais três minutos.

Adicione o macarrão cozido à mistura de vegetais e carnes. Tempere com o molho de soja e misture tudo.

Finalize polvilhando por cima a cebolinha picada e sirva sem seguida.