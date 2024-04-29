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Culinária

5 receitas deliciosas e práticas com molho branco

Preparação serve de base não apenas para massas. Veja como utilizá-la em pratos diferentes e surpreenda-se com novos sabores
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 14:37

Imagem Edicase Brasil
Almôndega ao molho branco (Imagem: Olga Nayashkova | Shutterstock) Crédito:
O molho branco é tipicamente associado aos pratos com massa. No entanto, ele também serve como base para uma infinidade de receitas, como carnes, frangos e até peixes.
Além disso, o molho é ideal para dar um toque de sofisticação aos alimentos, proporcionando uma experiência gastronômica memorável para os amantes da boa comida. A seguir, confira cinco receitas irresistíveis com molho branco!

ALMÔNDEGA AO MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • Almôndega:
  • 500 g de carne moída
  • 1 ovo
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 4 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal a gosto
  • Molho branco: 
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 colher de sopa de queijo cheddar
  • 2 l de caldo de carne
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de requeijão
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • Coentro picado para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a carne, a cebola, o pimentão, o alho, o sal, a aveia e o ovo e misture. Modele no formato de almôndegas, coloque em uma panela, cubra com o caldo de carne e leve ao fogo médio para cozinhar até secar. Desligue o fogo, transfira as almôndegas para uma assadeira e reserve.
Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a farinha de trigo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, junte o leite e mexa para incorporar. Por último, coloque o requeijão e os queijos e misture. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as almôndegas, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

FILÉ DE FRANGO AO MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 1 kg de filé de frango
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 200 g de requeijão
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 250 g de creme de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola, o frango, o caldo de galinha e o sal e refogue até o frango dourar. Desligue o fogo, transfira os filés para uma assadeira e reserve. Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola sobre ela e doure.
Acrescente o leite e o amido de milho e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre. Por último, coloque o creme de leite e o requeijão e mexa para incorporar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os filés de frango, polvilhe com o queijo e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

RONDELLI AO MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 500g de massa de lasanha pré-cozida
  • 500g de queijo muçarela fatiado
  • 200g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • 500g de presunto fatiado
  • 400g de molho de tomate
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma superfície lisa forrada com plástico-filme, coloque uma folha de massa de lasanha e cubra com uma fatia de queijo e presunto. Enrole como se fosse um rocambole e aperte bem para não soltar. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira forrada com o molho de tomate. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e mexa para dissolver. Leve ao fogo médio até o molho engrossar, mexendo sempre. Adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os rolinhos, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salmão com molho branco Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock

SALMÃO COM MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 1 cebola descascada e picada
  • 250g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de suco de limão
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 4 postas de salmão
  • 1 colher de sopa de salsinha
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com o suco de limão e o sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para derreter. Aos poucos, disponha as postas de salmão sobre ela e grelhe levemente os dois lados. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o creme de leite e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha e desligue o fogo. Despeje o molho sobre os peixes e sirva em seguida. Dica: sirva com espinafre refogado.

RAVIÓLI AO MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • 400 g de ravioli
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione os raviolis e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e o amido de milho e misture para dissolver.
Despeje sobre a panela e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Junte o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o queijo e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os raviolis e sirva em seguida.

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