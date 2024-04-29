5 receitas deliciosas e práticas com molho branco

O molho branco é tipicamente associado aos pratos com massa. No entanto, ele também serve como base para uma infinidade de receitas, como carnes, frangos e até peixes.
Além disso, o molho é ideal para dar um toque de sofisticação aos alimentos, proporcionando uma experiência gastronômica memorável para os amantes da boa comida. A seguir, confira cinco receitas irresistíveis com molho branco!
ALMÔNDEGA AO MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- Almôndega:
- 500 g de carne moída
- 1 ovo
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 4 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal a gosto
- Molho branco:
- 1 cebola descascada e picada
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 colher de sopa de queijo cheddar
- 2 l de caldo de carne
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de requeijão
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- 200 g de queijo muçarela ralado
- Coentro picado para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a carne, a cebola, o pimentão, o alho, o sal, a aveia e o ovo e misture. Modele no formato de almôndegas, coloque em uma panela, cubra com o caldo de carne e leve ao fogo médio para cozinhar até secar. Desligue o fogo, transfira as almôndegas para uma assadeira e reserve.
Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a farinha de trigo, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, junte o leite e mexa para incorporar. Por último, coloque o requeijão e os queijos e misture. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as almôndegas, polvilhe com o coentro e sirva em seguida.
FILÉ DE FRANGO AO MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 1 kg de filé de frango
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 xícaras de chá de leite
- 200 g de requeijão
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 250 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque uma colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola, o frango, o caldo de galinha e o sal e refogue até o frango dourar. Desligue o fogo, transfira os filés para uma assadeira e reserve. Em outra panela, coloque o restante da manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola sobre ela e doure.
Acrescente o leite e o amido de milho e cozinhe até o molho engrossar, mexendo sempre. Por último, coloque o creme de leite e o requeijão e mexa para incorporar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os filés de frango, polvilhe com o queijo e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.
RONDELLI AO MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 500g de massa de lasanha pré-cozida
- 500g de queijo muçarela fatiado
- 200g de creme de leite
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- 500g de presunto fatiado
- 400g de molho de tomate
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Modo de preparo:
Em uma superfície lisa forrada com plástico-filme, coloque uma folha de massa de lasanha e cubra com uma fatia de queijo e presunto. Enrole como se fosse um rocambole e aperte bem para não soltar. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira forrada com o molho de tomate. Reserve.
Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e mexa para dissolver. Leve ao fogo médio até o molho engrossar, mexendo sempre. Adicione o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os rolinhos, polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
SALMÃO COM MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 250g de creme de leite
- 1 xícara de chá de suco de limão
- 1 colher de sopa de manteiga
- 4 postas de salmão
- 1 colher de sopa de salsinha
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as postas de salmão e tempere com o suco de limão e o sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para derreter. Aos poucos, disponha as postas de salmão sobre ela e grelhe levemente os dois lados. Desligue o fogo e reserve.
Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o creme de leite e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha e desligue o fogo. Despeje o molho sobre os peixes e sirva em seguida. Dica: sirva com espinafre refogado.
RAVIÓLI AO MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- 400 g de ravioli
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione os raviolis e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o leite e o amido de milho e misture para dissolver.
Despeje sobre a panela e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Junte o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o queijo e cozinhe por mais 1 minuto. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os raviolis e sirva em seguida.