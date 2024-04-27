Torta de limão é dica de sobremesa para o fim de semana

Torta de limão é uma sobremesa certeira, querida por dez entre dez fãs de doces. Seu toque azedinho equilibra o dulçor da receita e faz salivar. E quem resistiria a uma gostosura que dá água na boca?
Se você aprecia essa combinação clássica da confeitaria e quer colocar a mão na massa, acompanhe o passo a passo das instruções de preparo. E aqui vai uma dica importante: se a ideia é servi-la no almoço de domingo, faça de véspera!
TORTA DE LIMÃO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 7 horas, em média (inclui tempo de geladeira)
Nível: médio
Tempo de preparo: 7 horas, em média (inclui tempo de geladeira)
Nível: médio
Ingredientes:
Massa:
- 3 colheres (sopa) de açúcar refinado (60g)
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)
- 1 pitada de sal
- 5 colheres (sopa) de manteiga sem sal (100g)
- 2 unidades de gema (40g)
- 2 colheres (sopa) de água gelada (30ml)
- 1/2 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor incolor (6g)
- 3 colheres (sopa) de água (45ml)
- 1 lata de creme de leite (300g)
- 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar refinado (240g)
- 6 colheres (sopa) de suco de limão (90ml)
- 2 unidades de clara (80g)
- 1 xícara (chá) de açúcar refinado (160g)
- Raspas de limão para decorar
MODO DE PREPARO:
- Massa: preaqueça o forno a 180°C. Em uma tigela, misture o açúcar refinado, a farinha, o sal e a manteiga. Adicione as gemas, misturadas com a água, aos poucos. Amasse levemente até obter uma massa macia. Embale em filme plástico e reserve na geladeira por pelo menos 1 hora. Com o rolo, abra a massa e coloque na forma, cobrindo o fundo e a lateral. Fure o fundo com um garfo. Asse em forno preaquecido por uns 25 minutos ou até dourar. Retire do forno e espere esfriar.
- Merengue: em uma panela, em banho-maria, aqueça as claras com o açúcar refinado, mexendo sem parar para a clara não cozinhar, até que o açúcar esteja dissolvido. Em uma batedeira despeje a mistura de clara com açúcar e bata por 10 minutos ou até formar um merengue em ponto de picos firmes. Reserve. Retire a massa da geladeira e cubre com o merengue, doure com um maçarico e decore com as raspas de limão. Sirva em seguida.
- Creme: hidrate a gelatina com a água e dissolva conforme as orientações da embalagem. Reserve. Em um liquidificador, acrescente o creme de leite, o açúcar refinado, o suco de limão e a gelatina dissolvida reservada. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Com a massa fria, despeje o recheio e leve à geladeira por seis horas ou até firmar.
Dica: se preferir substitua o limão por limão siciliano.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.