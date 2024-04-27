Torta de limão é dica de sobremesa para o fim de semana

Massa: preaqueça o forno a 180°C. Em uma tigela, misture o açúcar refinado, a farinha, o sal e a manteiga. Adicione as gemas, misturadas com a água, aos poucos. Amasse levemente até obter uma massa macia. Embale em filme plástico e reserve na geladeira por pelo menos 1 hora. Com o rolo, abra a massa e coloque na forma, cobrindo o fundo e a lateral. Fure o fundo com um garfo. Asse em forno preaquecido por uns 25 minutos ou até dourar. Retire do forno e espere esfriar.