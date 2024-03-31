Veja como fazer cocada de forno: receita é fácil e barata

Vai uma cocada de forno aí? O doce assado é uma ótima opção de sobremesa para o almoço em família. Quentinho e cremoso, ele fica ótimo com sorvete de creme, fechando a refeição em grande estilo.

Mas se a sua ideia é servir cocada no lanche da tarde, não deixe de passar um café fresquinho para acompanhar. Quer saber como fazer? É bem simples, e os ingredientes não pesam no bolso. Confira a dica do HZ: