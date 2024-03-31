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Veja como fazer cocada de forno: receita é fácil e barata

Nossa dica é servi-la quentinha e cremosa com uma bola de sorvete de creme, fechando a refeição em grande estilo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Março de 2024 às 07:00

Cocada de forno
Cocada de forno é uma boa pedida na sobremesa Crédito: União/Divulgação
Vai uma cocada de forno aí? O doce assado é uma ótima opção de sobremesa para o almoço em família. Quentinho e cremoso, ele fica ótimo com sorvete de creme, fechando a refeição em grande estilo.
Mas se a sua ideia é servir cocada no lanche da tarde, não deixe de passar um café fresquinho para acompanhar. Quer saber como fazer? É bem simples, e os ingredientes não pesam no bolso. Confira a dica do HZ: 

COCADA DE FORNO 

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 1 hora
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 400g de coco fresco ralado fino
  • 1 e 1/2 xícara (chá) açúcar cristal (270g)
  • 2 ovos (120g)
  • 3 gemas (60g)
  • 1/2 vidro de leite de coco (100ml)
  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal (20g)
  • Manteiga sem sal para untar
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno a 180°C e unte com manteiga um refratário médio de vidro (capacidade para 1 litro) e reserve.
  2. Em uma tigela, adicione o coco ralado, o açúcar cristal, os ovos, as gemas, o leite de coco e a manteiga. Misture bem.
  3. Coloque no refratário untado reservado e asse em forno preaquecido 180°C por 40 minutos ou até dourar.
  4. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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