Veja como fazer cocada de forno: receita é fácil e barata

Vai uma cocada de forno aí? O doce assado é uma ótima opção de sobremesa para o almoço em família. Quentinho e cremoso, ele fica ótimo com sorvete de creme, fechando a refeição em grande estilo.
Mas se a sua ideia é servir cocada no lanche da tarde, não deixe de passar um café fresquinho para acompanhar. Quer saber como fazer? É bem simples, e os ingredientes não pesam no bolso. Confira a dica do HZ:
COCADA DE FORNO
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 1 hora
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 1 hora
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 400g de coco fresco ralado fino
- 1 e 1/2 xícara (chá) açúcar cristal (270g)
- 2 ovos (120g)
- 3 gemas (60g)
- 1/2 vidro de leite de coco (100ml)
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal (20g)
- Manteiga sem sal para untar
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno a 180°C e unte com manteiga um refratário médio de vidro (capacidade para 1 litro) e reserve.
- Em uma tigela, adicione o coco ralado, o açúcar cristal, os ovos, as gemas, o leite de coco e a manteiga. Misture bem.
- Coloque no refratário untado reservado e asse em forno preaquecido 180°C por 40 minutos ou até dourar.
- Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
Fonte: União. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.