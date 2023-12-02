Trança de coco: aprenda receita que é sucesso em café de Vitória

Dissolva o fermento na água morna com o açúcar.

Enquanto isso, coloque no liquidificador os outros ingrediente da massa e bata até ficar homogêneo.



Em uma bacia ou vasilha grande, some a mistura do fermento e a do liquidificador.



Coloque a farinha aos poucos e vá misturando com as mãos. Quando ela for ficando mais firme, faça a sova até ficar com a massa bem lisinha. Isso demora uns 10 minutos.



Deixe a massa descansar por uma hora, com um pano limpo por cima.



Após o descanso, faça bolinhas de 100g cada.



Com essa bolinhas, faça rolinhos e trance usando três pedaços.



Coloque na assadeira as tranças já modeladas e deixe descansar por mais 40 minutos.



Após isso, coloque no forno preaquecido a 180° C e deixe assar de 10 a 15 minutos, até dourar.



Enquanto isso, coloque o leite, o açúcar e o coco em uma panela. Leve para ferver mexendo sempre, até reduzir um pouco.

