Trança de coco: aprenda receita que é sucesso em café de Vitória

Trança de coco é um pão doce perfeito para saborear com café, tanto pela manhã como no lanche da tarde.
Para você curte fazer um bom pãozinho caseiro, escolhemos uma receita de família que é sucesso em Jardim Camburi, na cafeteria e padaria artesanal Olima Culinária Afetiva.
"Essa é a trança de coco da minha mãe, e o primeiro produto da Olima. Resolvi compartilhar para que vocês possam fazer ela em casa, criar momentos, presentear e até vender", conta a chef da casa, Gabriela Lima. Gostou? Acompanhe abaixo.
TRANÇA DE COCO
INGREDIENTES
- Massa:
- 3 ovos
- 50g de açúcar
- 10g de sal
- 1 lata de leite condensado
- 1 garrafinha de leite de coco
- 200g de manteiga sem sal
- 1,5 kg de farinha de trigo comum
- 200 ml de água morna (atenção para temperatura! não pode ser muito quente, senão mata o fermento)
- 15g de fermento biológico seco
- Calda:
- 500 ml de leite
- 150g de açúcar
- 100g de coco ralado
PASSO A PASSO:
- Dissolva o fermento na água morna com o açúcar.
- Enquanto isso, coloque no liquidificador os outros ingrediente da massa e bata até ficar homogêneo.
- Em uma bacia ou vasilha grande, some a mistura do fermento e a do liquidificador.
- Coloque a farinha aos poucos e vá misturando com as mãos. Quando ela for ficando mais firme, faça a sova até ficar com a massa bem lisinha. Isso demora uns 10 minutos.
- Deixe a massa descansar por uma hora, com um pano limpo por cima.
- Após o descanso, faça bolinhas de 100g cada.
- Com essa bolinhas, faça rolinhos e trance usando três pedaços.
- Coloque na assadeira as tranças já modeladas e deixe descansar por mais 40 minutos.
- Após isso, coloque no forno preaquecido a 180° C e deixe assar de 10 a 15 minutos, até dourar.
- Enquanto isso, coloque o leite, o açúcar e o coco em uma panela. Leve para ferver mexendo sempre, até reduzir um pouco.
- Assim que as tranças saírem do forno, molhe-as bastante e salpique coco ralado por cima.