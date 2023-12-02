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Trança de coco: aprenda receita que é sucesso em café de Vitória

Pão doce é uma especialidade da chef Gabriela Lima na cafeteria e padaria artesanal Olima Culinária Afetiva, em Jardim Camburi
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 07:00

Trança de coco do Olima Culinária Afetiva, em Vitória
Trança de coco do Olima Culinária Afetiva, em Vitória Crédito: Leonardo Ribeiro
Trança de coco é um pão doce perfeito para saborear com café, tanto pela manhã como no lanche da tarde.
Para você curte fazer um bom pãozinho caseiro, escolhemos uma receita de família que é sucesso em Jardim Camburi, na cafeteria e padaria artesanal Olima Culinária Afetiva. 
"Essa é a trança de coco da minha mãe, e o primeiro produto da Olima. Resolvi compartilhar para que vocês possam fazer ela em casa, criar momentos, presentear e até vender", conta a chef da casa, Gabriela Lima. Gostou? Acompanhe abaixo.

TRANÇA DE COCO

INGREDIENTES
  • Massa:
  • 3 ovos
  • 50g de açúcar
  • 10g de sal
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 garrafinha de leite de coco
  • 200g de manteiga sem sal
  • 1,5 kg de farinha de trigo comum 
  • 200 ml de água morna (atenção para temperatura! não pode ser muito quente, senão mata o fermento)
  • 15g de fermento biológico seco
  • Calda:
  • 500 ml de leite
  • 150g de açúcar
  • 100g de coco ralado
PASSO A PASSO:
  1. Dissolva o fermento na água morna com o açúcar.
  2. Enquanto isso, coloque no liquidificador os outros ingrediente da massa e bata até ficar homogêneo.
  3. Em uma bacia ou vasilha grande, some a mistura do fermento e a do liquidificador.
  4. Coloque a farinha aos poucos e vá misturando com as mãos. Quando ela for ficando mais firme, faça a sova até ficar com a massa bem lisinha. Isso demora uns 10 minutos.
  5. Deixe a massa descansar por uma hora, com um pano limpo por cima.
  6. Após o descanso, faça bolinhas de 100g cada.
  7. Com essa bolinhas, faça rolinhos e trance usando três pedaços.
  8. Coloque na assadeira as tranças já modeladas e deixe descansar por mais 40 minutos.
  9. Após isso, coloque no forno preaquecido a 180° C e deixe assar de 10 a 15 minutos, até dourar.
  10. Enquanto isso, coloque o leite, o açúcar e o coco em uma panela. Leve para ferver mexendo sempre, até reduzir um pouco.
  11. Assim que as tranças saírem do forno, molhe-as bastante e salpique coco ralado por cima.

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