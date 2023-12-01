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De misto a bolo: aprenda receitas sem glúten para o dia a dia

Saiba como preparar algumas opções simples e gostosas para saborear sem restrições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:23

Imagem Edicase Brasil
Bolo de milho-verde  Crédito: Shutterstock
A dieta sem glúten costuma ser seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten (proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte).
Porém, também oferece grandes benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal. Por isso, separamos três receitas fáceis e deliciosas sem glúten para você experimentar. Confira!

Bolo de milho-verde

Ingredientes: 
  • 5 ovos
  • 395 g de milho-verde
  • 250 g de coco ralado
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, menos o fermento, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para uma assadeira redonda, com um furo no meio, untada com óleo, e leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Pão de linhaça

Ingredientes: 
  • 4 ovos
  • 2 xícaras de chá de farinha de linhaça marrom
  • 4 colheres de sopa de manteiga derretida
  • Sal a gosto
  • Gergelim para decorar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de linhaça marrom para enfarinhar
Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de linhaça, a manteiga derretida e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Após, pegue pequenas porções da massa, molde no formato de bolinhas e achate com as mãos para formar um pão. Disponha os pães sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de linhaça. Finalize decorando com o gergelim e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Sanduíche com presunto e queijo Crédito: Shutterstock

Sanduíche com presunto e queijo

Ingredientes:
  • Massa:
  • 2 ovos
  • 4 colheres de sopa de requeijão
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • Recheio:
  • 2 fatias de queijo muçarela
  • 2 fatias de presunto
  • Azeite para untar
Massa: em um recipiente, coloque os ovos, o requeijão e o fermento químico e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, divida a massa em duas porções, unte um recipiente redondo com azeite e disponha 1/3 da massa sobre ele. Leve ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Repita o processo com o restante da massa e reserve.
Recheio: em uma porção de massa, coloque as fatias de queijo muçarela e o presunto e feche com a outra metade da massa. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o sanduíche sobre ela e grelhe os dois lados. Sirva em seguida.

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