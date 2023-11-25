Cozinha brasileira

Confira receitas de farofas práticas e saborosas

Veja como fazer farofas como a de bacon ao alho e a de banana, que são fáceis, rápidas e dão um toque especial às refeições
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Farofa de bacon ao alho Crédito: Shutterstock
A farofa é um acompanhamento que deixa qualquer refeição ainda mais saborosa, não é mesmo? Além disso, é fácil de preparar e agrada aos mais variados paladares.
E o mais incrível: a farofa combina com diversos ingredientes, que a tornam ainda mais gostosa e irresistível. Por isso, selecionamos cinco receitas de farofa para você preparar em casa e se deliciar. Confira!

Farofa de bacon ao alho

Ingredientes: 
  • 1 xícara de chá de bacon picado
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto
  • 1 xícara de chá de azeitonas picadas
  • 1 colher de sobremesa de azeite
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e frite bem. Adicione os demais ingredientes, exceto a farinha de mandioca e o cheiro-verde, e refogue até a cebola ficar transparente. Por último, junte a farinha, mexa bem, retire do fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Farofa de quiabo

Ingredientes: 
  • 1/2 colher de chá de molho de pimenta
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de milho
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 300 g de quiabo picado
Em água corrente, lave o quiabo, seque com papel-toalha e disponha sobre uma panela. Adicione o óleo, a manteiga e a cebola e leve ao fogo baixo para refogar, mexendo de vez em quando, até o quiabo ficar macio. Acrescente a farinha de milho e, aos poucos, a água, cozinhe até a farofa ficar levemente úmida. Tempere com o sal e o molho de pimenta. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.

Farofa de milho

Ingredientes: 
  • 395 g de milho-verde
  • 395 g de ervilha
  • 395 g de seleta de legumes
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de farinha de milho amarela
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte os demais ingredientes, exceto a farinha, e misture bem. Por último, coloque a farinha e os temperos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Farofa para churrasco Crédito: Shutterstock

Farofa para churrasco

Ingredientes: 
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
  • 2 colheres de sopa de cebola em flocos
  • 1 colher de sopa de alho em pó
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho em pó e os flocos de cebola e refogue por 2 minutos. Retire do fogo e despeje a mistura sobre um recipiente. Acrescente a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Farofa com banana

Ingredientes: 
  • 3 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 xícaras de chá de salsinha picada
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de alho descascado e amassado
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e ralada
  • Óleo para fritar
  • Sal a gosto
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as bananas e frite até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira as bananas para uma peneira e reserve. Na mesma panela com o óleo que fritou a banana, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e frite até dourar. Junte a salsinha e as bananas, reduza o fogo e misture com cuidado. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

