Confira receitas de farofas práticas e saborosas

A farofa é um acompanhamento que deixa qualquer refeição ainda mais saborosa, não é mesmo? Além disso, é fácil de preparar e agrada aos mais variados paladares.
E o mais incrível: a farofa combina com diversos ingredientes, que a tornam ainda mais gostosa e irresistível. Por isso, selecionamos cinco receitas de farofa para você preparar em casa e se deliciar. Confira!
Farofa de bacon ao alho
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de bacon picado
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- Sal e cheiro-verde picado a gosto
- 1 xícara de chá de azeitonas picadas
- 1 colher de sobremesa de azeite
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e frite bem. Adicione os demais ingredientes, exceto a farinha de mandioca e o cheiro-verde, e refogue até a cebola ficar transparente. Por último, junte a farinha, mexa bem, retire do fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
Farofa de quiabo
Ingredientes:
- 1/2 colher de chá de molho de pimenta
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de sal
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de milho
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 cebola cortada em rodelas
- 300 g de quiabo picado
Em água corrente, lave o quiabo, seque com papel-toalha e disponha sobre uma panela. Adicione o óleo, a manteiga e a cebola e leve ao fogo baixo para refogar, mexendo de vez em quando, até o quiabo ficar macio. Acrescente a farinha de milho e, aos poucos, a água, cozinhe até a farofa ficar levemente úmida. Tempere com o sal e o molho de pimenta. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.
Farofa de milho
Ingredientes:
- 395 g de milho-verde
- 395 g de ervilha
- 395 g de seleta de legumes
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 cebola descascada e picada
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de farinha de milho amarela
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte os demais ingredientes, exceto a farinha, e misture bem. Por último, coloque a farinha e os temperos e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Farofa para churrasco
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
- 2 colheres de sopa de cebola em flocos
- 1 colher de sopa de alho em pó
- 4 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho em pó e os flocos de cebola e refogue por 2 minutos. Retire do fogo e despeje a mistura sobre um recipiente. Acrescente a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Farofa com banana
Ingredientes:
- 3 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
- 2 xícaras de chá de salsinha picada
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de alho descascado e amassado
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola descascada e ralada
- Óleo para fritar
- Sal a gosto
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as bananas e frite até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira as bananas para uma peneira e reserve. Na mesma panela com o óleo que fritou a banana, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e frite até dourar. Junte a salsinha e as bananas, reduza o fogo e misture com cuidado. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.