5 sucos verdes refrescantes para ajudar a limpar o organismo

Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes.
Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, o que contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo e promove a sensação de saciedade.
A seguir, confira como preparar sucos refrescantes para ajudar a limpar o organismo!
Suco de kiwi com espinafre
Ingredientes:
- 2 kiwis sem casca picados
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
- 1/2 pepino cortado em rodelas
- 1 colher de sopa de chia
- 700 ml de água
- Gelo a gosto
No liquidificador, bata o kiwi, o pepino, o espinafre e a água até obter uma mistura homogênea. Adicione as folhas de hortelã, a chia e o gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva a seguir.
Suco de melancia, couve e gengibre
Ingredientes:
- 3 fatias finas de melancia sem casca
- 1 folha de couve-manteiga
- 2 fatias finas de gengibre
- 1 colher de sopa de linhaça
- 500 ml de água
- Gelo a gosto
Lave a folha de couve e corte-a em tiras finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve e a água até obter uma mistura homogênea. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata novamente para triturar. Coe a bebida e sirva a seguir.
Suco de hortaliças
Ingredientes:
- 1/3 de maço de couve-manteiga
- 1/4 de maço de alface-crespa
- Suco de 1 limão
- 1/2 pepino
- 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 2 talos de cebolinha
- 1 l de água
- Gelo a gosto
Pique as folhas de alface-crespa e couve-manteiga em tiras e corte o pepino e os talos de cebolinha em rodelas. No liquidificador, bata a couve-manteiga, a alface-crespa e a água até ficar homogêneo. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e o gelo. Bata o suco novamente até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Suco de couve com abacaxi
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de salsa
- 1 colher de sopa de couve
- 1 fatia de abacaxi sem casca e picada
- 350 ml de água de coco gelada
- 3 folhas de hortelã
No liquidificador, bata a salsa, a couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.
Suco de espinafre com maçã-verde
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 maçã-verde picada
- 3 minicenouras cortadas em rodelas
- 1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas
- 2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 700 ml de água
- Gelo a gosto
No liquidificador, bata as folhas de espinafre, a maçã-verde, as minicenouras e a água até obter uma mistura homogênea. Acrescente as sementes de chia, o gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva gelado.