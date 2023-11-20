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Nutritivos

5 sucos verdes refrescantes para ajudar a limpar o organismo

Receitas são fáceis e benéficas para manter a saúde do corpo em meio à onda de calor enfrentada há dias pelos capixabas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 15:20

Imagem Edicase Brasil
Suco de kiwi com espinafre Crédito: Shutterstock
Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes.
Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, o que contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo e promove a sensação de saciedade.
A seguir, confira como preparar sucos refrescantes para ajudar a limpar o organismo!

Suco de kiwi com espinafre

Ingredientes: 
  • 2 kiwis sem casca picados
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de folhas de hortelã
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • 1 colher de sopa de chia
  • 700 ml de água
  • Gelo a gosto
No liquidificador, bata o kiwi, o pepino, o espinafre e a água até obter uma mistura homogênea. Adicione as folhas de hortelã, a chia e o gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva a seguir.

Suco de melancia, couve e gengibre

Ingredientes: 
  • 3 fatias finas de melancia sem casca
  • 1 folha de couve-manteiga
  • 2 fatias finas de gengibre
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • 500 ml de água
  • Gelo a gosto
Lave a folha de couve e corte-a em tiras finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve e a água até obter uma mistura homogênea. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata novamente para triturar. Coe a bebida e sirva a seguir.

Suco de hortaliças

Ingredientes: 
  • 1/3 de maço de couve-manteiga
  • 1/4 de maço de alface-crespa
  • Suco de 1 limão
  • 1/2 pepino
  • 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis
  • 2 talos de cebolinha
  • 1 l de água
  • Gelo a gosto
Pique as folhas de alface-crespa e couve-manteiga em tiras e corte o pepino e os talos de cebolinha em rodelas. No liquidificador, bata a couve-manteiga, a alface-crespa e a água até ficar homogêneo. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e o gelo. Bata o suco novamente até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Suco de couve com abacaxi  Crédito: Shutterstock

Suco de couve com abacaxi

Ingredientes: 
  • 1 colher de sopa de salsa
  • 1 colher de sopa de couve
  • 1 fatia de abacaxi sem casca e picada
  • 350 ml de água de coco gelada
  • 3 folhas de hortelã
No liquidificador, bata a salsa, a couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de espinafre com maçã-verde

Ingredientes: 
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 maçã-verde picada
  • 3 minicenouras cortadas em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas
  • 2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 700 ml de água
  • Gelo a gosto
No liquidificador, bata as folhas de espinafre, a maçã-verde, as minicenouras e a água até obter uma mistura homogênea. Acrescente as sementes de chia, o gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva gelado.

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