5 sucos verdes refrescantes para ajudar a limpar o organismo

Suco de kiwi com espinafre Crédito: Shutterstock

Os sucos verdes são uma opção incrivelmente benéfica para a saúde. Compostos por uma variedade de vegetais de folhas verdes, além de ingredientes como frutas e ervas, essas bebidas oferecem uma concentração poderosa de vitaminas, minerais e antioxidantes.

Essa combinação única de nutrientes auxilia na desintoxicação do organismo, ajudando na eliminação de toxinas acumuladas ao longo do tempo. Além disso, os sucos verdes são ricos em fibras, o que contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo e promove a sensação de saciedade.

A seguir, confira como preparar sucos refrescantes para ajudar a limpar o organismo!

Suco de kiwi com espinafre

Ingredientes:

2 kiwis sem casca picados

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1/2 pepino cortado em rodelas

1 colher de sopa de chia

700 ml de água

Gelo a gosto

No liquidificador, bata o kiwi, o pepino, o espinafre e a água até obter uma mistura homogênea. Adicione as folhas de hortelã, a chia e o gelo e bata novamente para triturar. Coe o suco e sirva a seguir.



Suco de melancia, couve e gengibre

Ingredientes:

3 fatias finas de melancia sem casca

1 folha de couve-manteiga

2 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de linhaça

500 ml de água

Gelo a gosto

Lave a folha de couve e corte-a em tiras finas. No liquidificador, bata a melancia, a couve e a água até obter uma mistura homogênea. Acrescente o gengibre, a linhaça e o gelo e bata novamente para triturar. Coe a bebida e sirva a seguir.

Suco de hortaliças

Ingredientes:

1/3 de maço de couve-manteiga

1/4 de maço de alface-crespa

Suco de 1 limão

1/2 pepino

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de floretes de brócolis

2 talos de cebolinha

1 l de água

Gelo a gosto

Pique as folhas de alface-crespa e couve-manteiga em tiras e corte o pepino e os talos de cebolinha em rodelas. No liquidificador, bata a couve-manteiga, a alface-crespa e a água até ficar homogêneo. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e o gelo. Bata o suco novamente até ficar homogêneo. Coe e sirva em seguida.

Suco de couve com abacaxi Crédito: Shutterstock

Suco de couve com abacaxi

Ingredientes:

1 colher de sopa de salsa

1 colher de sopa de couve

1 fatia de abacaxi sem casca e picada

350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

No liquidificador, bata a salsa, a couve, o abacaxi, a água de coco e as folhas de hortelã até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de espinafre com maçã-verde

Ingredientes:

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 maçã-verde picada

3 minicenouras cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de talos de aipo cortados em rodelas

2 colheres de sopa de folhas de aipo picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

700 ml de água

Gelo a gosto