4 receitas com grão-de-bico para aumentar ganho de massa muscular

Salada de grão-de-bico Crédito: Shutterstock

Para aqueles que buscam ganhar massa muscular, a culinária desempenha um papel fundamental, e conquistar o corpo dos sonhos não depende apenas de passar horas na academia, mas também de escolher os alimentos certos na cozinha, como o grão-de-bico.

O ingrediente é rico em proteínas, fibras, minerais e vitaminas. Confira a seguir quatro receitas com esse grão para potencializar os resultados do seu treino.

Salada de grão-de-bico

Ingredientes:

250 g de grão-de-bico cozido

1 pepino picado

1/2 cebola roxa cortada em fatias

2 tomates picados

150 g de ricota picada

Sal, orégano, salsinha, pimenta-do-reino moída, vinagre e azeite a gosto

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e misture. Tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino, vinagre e azeite. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Pasta de grão-de-bico (homus)

Ingredientes:

1 1/3 de xícara de chá de grão-de-bico cru



4 xícaras de chá de água

5 colheres de pasta de gergelim(tahine)

6 colheres de sopa de suco de limão

2 dentes de alho sem casca e levemente amassados

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Água

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, deixando toda a pressão sair, antes de abrir a panela. Reserve 3/4 de xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico e descarte o restante.

Coloque os grãos, ainda mornos, no liquidificador, com os dentes de alho, o suco de limão, o tahine, o sal e a água do cozimento reservada. Bata por 3 minutos ou até obter uma pasta homogênea. Transfira a mistura para uma tigela com tampa e deixe na geladeira para resfriar. Sirva em seguida.

Snack picante de grão-de-bico Crédito: Shutterstock

Snack picante de grão-de-bico

Ingredientes:

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de azeite extravirgem

1/4 de colher de chá de cominho em pó

1/4 de colher de chá de coentro em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

1/4 de colher de chá de páprica picante

1/2 colher de chá de sal rosa

Coloque o grão-de-bico em uma assadeira antiaderente e tempere com o azeite e as especiarias. Mexa a forma até que todos os grãos fiquem revestidos pelos temperos. Asse no forno preaquecido a 220°C por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar e ficar crocante de maneira uniforme. Deixe esfriar por completo e sirva em seguida.

Grão-de-bico com legumes

Ingredientes:

250 g de grão-de-bico

1 cebola picada

100 g de vagem cortada em tiras

1 berinjela cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

2 dentes de alho picados

4 tomates descascados e cortados em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Adicione 1 litro de água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio por 40 minutos, após iniciar a pressão. Após, escorra os grãos e reserve.

Aqueça uma frigideira em fogo médio, salteie a abobrinha e adicione uma pitada de sal. Quando estiver dourada, retire do fogo e reserve. Repita o mesmo procedimento com a berinjela. Em uma panela em fogo médio, refogue a cebola e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino.