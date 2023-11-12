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Alimento proteico

4 receitas com grão-de-bico para aumentar ganho de massa muscular

Salada, snack picante e homus são exemplos de pratos que podem potencializar os resultados do seu treino de musculação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Salada de grão-de-bico Crédito: Shutterstock
Para aqueles que buscam ganhar massa muscular, a culinária desempenha um papel fundamental, e conquistar o corpo dos sonhos não depende apenas de passar horas na academia, mas também de escolher os alimentos certos na cozinha, como o grão-de-bico.
O ingrediente é rico em proteínas, fibras, minerais e vitaminas. Confira a seguir quatro receitas com esse grão para potencializar os resultados do seu treino.

Salada de grão-de-bico

  • Ingredientes: 
  • 250 g de grão-de-bico cozido
  • 1 pepino picado
  • 1/2 cebola roxa cortada em fatias
  • 2 tomates picados
  • 150 g de ricota picada
  • Sal, orégano, salsinha, pimenta-do-reino moída, vinagre e azeite a gosto
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e misture. Tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino, vinagre e azeite. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Pasta de grão-de-bico (homus)

  • Ingredientes: 
  • 1 1/3 de xícara de chá de grão-de-bico cru
  • 4 xícaras de chá de água
  • 5 colheres de pasta de gergelim(tahine)
  • 6 colheres de sopa de suco de limão
  • 2 dentes de alho sem casca e levemente amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, deixando toda a pressão sair, antes de abrir a panela. Reserve 3/4 de xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico e descarte o restante.
Coloque os grãos, ainda mornos, no liquidificador, com os dentes de alho, o suco de limão, o tahine, o sal e a água do cozimento reservada. Bata por 3 minutos ou até obter uma pasta homogênea. Transfira a mistura para uma tigela com tampa e deixe na geladeira para resfriar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Snack picante de grão-de-bico  Crédito: Shutterstock

Snack picante de grão-de-bico

  • Ingredientes:
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 colher de sopa de azeite extravirgem
  • 1/4 de colher de chá de cominho em pó
  • 1/4 de colher de chá de coentro em pó
  • 1/4 de colher de chá de gengibre em pó
  • 1/4 de colher de chá de páprica picante
  • 1/2 colher de chá de sal rosa
Coloque o grão-de-bico em uma assadeira antiaderente e tempere com o azeite e as especiarias. Mexa a forma até que todos os grãos fiquem revestidos pelos temperos. Asse no forno preaquecido a 220°C por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar e ficar crocante de maneira uniforme. Deixe esfriar por completo e sirva em seguida.

Grão-de-bico com legumes

  • Ingredientes: 
  • 250 g de grão-de-bico
  • 1 cebola picada
  • 100 g de vagem cortada em tiras
  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 tomates descascados e cortados em cubos
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
  • Água
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Adicione 1 litro de água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio por 40 minutos, após iniciar a pressão. Após, escorra os grãos e reserve.
Aqueça uma frigideira em fogo médio, salteie a abobrinha e adicione uma pitada de sal. Quando estiver dourada, retire do fogo e reserve. Repita o mesmo procedimento com a berinjela. Em uma panela em fogo médio, refogue a cebola e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Adicione os tomates, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até liberar o suco. Acrescente a abobrinha, a berinjela e a vagem. Cozinhe por mais 5 minutos. Corrija o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o grão-de-bico aos legumes, misture e sirva

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