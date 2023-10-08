Confira três receitas salgadas para intolerantes à lactose

Atualmente, é possível fazer diversas preparações sem leite de origem animal para os intolerantes à lactose.
Isso porque existem vários ingredientes que substituem o leite e seus derivados.
Pensando nisso, separamos três receitas especiais para você encaixar na sua dieta e aproveitar. Confira!
COXINHA DE FRANGO
INGREDIENTES DO RECHEIO:
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de azeite
- 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
- Sal e orégano a gosto
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 xícara de chá de salsinha picada
INGREDIENTES DA MASSA:
- 1 litro de caldo de frango
- 860g de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de óleo de milho
- Óleo de milho para untar
- Sal a gosto
MONTAGEM/FINALIZAÇÃO:
- 1 clara de ovo
- 2 xícaras de chá de farinha de rosca
- Papel-toalha para retirar o excesso de óleo
- 1 xícara de óleo de milho
COMO FAZER:
- Recheio: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango, o sal e o orégano e refogue por 10 minutos. Em seguida, acrescente o molho de tomate e a salsinha e mexa bem. Desligue o fogo e reserve.
- Massa: em uma panela grande, coloque o caldo de frango, o óleo de milho e o sal e misture bem. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Após, reduza o fogo, adicione a farinha de trigo e misture até absorver todo o líquido e desgrudar do fundo da panela. Enquanto isso, unte um recipiente com óleo de milho e, assim que a massa atingir o ponto, desligue o fogo e disponha sobre ele. Reserve por 10 minutos e siga para a montagem.
- Montagem/finalização: com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o frango e modele no formato de uma coxinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em um recipiente, coloque a clara de ovo e bata bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de rosca e reserve. Em seguida, passe as coxinhas recheadas sobre a clara de ovo, sempre retirando o excesso e, depois, passe na farinha de rosca. Repita o processo com todas as coxinhas e reserve.
- Fritura: em uma panela, coloque o óleo de milho e leve ao fogo médio para aquecer. Cubra um recipiente com papel-toalha e reserve. Assim que o óleo estiver quente, frite as coxinhas até dourarem. Retire com uma escumadeira e disponha em um recipiente coberto com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Repita o processo com todas as coxinhas, espere esfriar e sirva em seguida.
TORTA DE ATUM SEM LACTOSE
INGREDIENTES:
- 1 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de água
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 170 g de atum ralado
- 1 cenoura descascada e ralada
- Orégano a gosto
- Azeite para untar
- COMO FAZER: em um recipiente, coloque o atum, a cenoura e o orégano e misture bem. Reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de arroz, o amido de milho, os ovos, a água, o azeite, o sal e o alho e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje a massa sobre o recheio de atum e misture bem. Reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.
PÃO DE LIQUIDIFICADOR
INGREDIENTES:
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 ovos
- 1 1/4 de xícara de chá de água morna
- 20 g de fermento biológico seco
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sobremesa de açúcar
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Sal a gosto
- COMO FAZER: em um liquidificador, coloque o óleo e os ovos e bata bem. Adicione a água e o fermento biológico e bata novamente para incorporar. Em seguida, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal e o açúcar e misture bem. Acrescente a mistura do liquidificador e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe a massa descansar por 20 minutos. Após, unte uma forma para pão com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado e sirva em seguida.