Saudáveis

5 receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana

Aprenda a preparar combinações simples e deliciosas para aumentar a saúde do corpo, usando ingredientes como morango, espinafre e aspargo
Portal Edicase

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:37

Imagem Edicase Brasil
Salada de espinafre com morango e queijo feta  Crédito: Shutterstock
As fibras, tanto as solúveis quanto as insolúveis, estão presentes nos alimentos vegetais e pertencem ao grupo de carboidratos. Elas desempenham um papel importante na saúde do corpo e, por isso, são um dos principais alimentos das dietas, sobretudo aquelas que contêm saladas.
“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, explica a nutricionista Fernanda Sobral.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de saladas ricas em fibras para você inserir no seu dia a dia. Veja!

SALADA DE ESPINAFRE COM MORANGO E QUEIJO FETA

INGREDIENTES:
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1 xícara de chá de morangos fatiados
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • 1 colher de sopa de pinoli
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 xícara de chá de queijo feta picado
  • Sal, azeite, mel e pimenta-do-reino moída a gosto
COMO FAZER: Em um recipiente, coloque as folhas de espinafre, o morango, as nozes, o pinoli, a chia e o queijo e misture bem. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o mel, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Depois, despeje o molho sobre a salada, misture bem e sirva em seguida.

SALADA DE BRÓCOLIS COM MANGA E ABACATE

INGREDIENTES: 
  • Floretes de 1 ramo de brócolis cozido
  • 1 repolho roxo picado
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1 ramo de alface
  • Polpa de 1 abacate picada
  • Sal, azeite e vinagre de maçã a gosto
COMO FAZER: Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Tempere com sal, azeite e vinagre e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

SALADA DE MILHO-VERDE E TOMATE

INGREDIENTES: 
  • 1 espiga de milho-verde
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto
  • Água
COMO FAZER: Em uma panela, coloque a espiga de milho-verde, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, retire os grãos da espiga. Transfira para um recipiente, adicione o tomate e a cebola e misture bem. Tempere com sal, suco de limão, azeite e cheiro-verde e mexa para incorporar. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de couve kale com laranja e sementes de romã  Crédito: Shutterstock

SALADA DE COUVE KALE COM LARANJA E SEMENTES DE ROMÃ

INGREDIENTES: 
  • 1 maço de couve tipo kale lavada e picada
  • 5 colheres de sopa de sementes de romã
  • Gomos de 2 laranjas
  • 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico
  • Sal a gosto
COMO FAZER: Em um recipiente, coloque a couve, os gomos de laranja e as sementes de romã e misture bem. Adicione o vinagre balsâmico e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

SALADA DE ASPARGO COM ALFACE, ESPINAFRE E QUINOA

INGREDIENTES: 
  • 5 aspargos cozidos e picados
  • 1 ramo de alface
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 4 colheres de sopa de quinoa cozida
  • 2 ovos cozidos e picados
  • Sal e vinagre a gosto
COMO FAZER: Em um recipiente, faça uma camada com as folhas de alface e espinafre. Após, disponha os tomates-cereja e os aspargos sobre as folhas e polvilhe com a quinoa. Acrescente os ovos, tempere com sal e vinagre e sirva em seguida.

