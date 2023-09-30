Já comeu ceviche de moqueca? Veja receita do chef Juarez Campos

Moqueca serviu de inspiração para um ceviche, servido gelado Crédito: Guilherme Ferrari

Neste sábado, 30 de setembro, comemoramos o Dia da Moqueca Capixaba. Além de encantar por sua leveza e frescor, o prato ícone do Espírito Santo já serviu de inspiração para outras receitas, entre elas risotos, bolinho de arroz e recheios para salgados.

O chef Juarez Campos, entusiasta e defensor desse grande símbolo gastronômico, foi além e criou um ceviche (famoso prato peruano à base de peixe marinado) inspirado na moqueca.

Nessa preparação, o cozimento é feito bem longe do fogo, e o prato é servido gelado. Ficou curioso (a)? Confira a seguir o modo de preparo.

CEVICHE DE MOQUECA

Rendimento: 4 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES (4 porções):

200g de filé de badejo laminado fino



½ copo de tomates não muito maduros sem sementes e cortado em cubos



¼ de cebola roxa laminada fina



2 colheres (sopa) de coentro fresco picado



1 colher (café) de pimenta dedo-de-moça picada



1 colher (sopa) de óleo de urucum



2 colheres (sopa) de azeite extravirgem



2 colheres (sopa) de suco de limão



Raspas de limão siciliano



Sal e pimenta-do-reino a gosto

COMO FAZER:

Em um bowl, misture metade do coentro com o restante dos ingredientes (exceto o sal, a pimenta-do-reino e as raspas de limão). Deixe a mistura marinar na geladeira de 15 a 20 minutos até o peixe ficar ligeiramente opaco.

Após esse tempo, tempere com sal e pimenta-do-reino, transfira para quatro taças de dry martini ou para utensílios de sua preferência. Finalize salpicando sobre cada porção o restante do coentro e as raspas de limão.

