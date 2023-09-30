Já comeu ceviche de moqueca? Veja receita do chef Juarez Campos

Neste sábado, 30 de setembro, comemoramos o Dia da Moqueca Capixaba. Além de encantar por sua leveza e frescor, o prato ícone do Espírito Santo já serviu de inspiração para outras receitas, entre elas risotos, bolinho de arroz e recheios para salgados.
O chef Juarez Campos, entusiasta e defensor desse grande símbolo gastronômico, foi além e criou um ceviche (famoso prato peruano à base de peixe marinado) inspirado na moqueca.
Nessa preparação, o cozimento é feito bem longe do fogo, e o prato é servido gelado. Ficou curioso (a)? Confira a seguir o modo de preparo.
CEVICHE DE MOQUECA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES (4 porções):
- 200g de filé de badejo laminado fino
- ½ copo de tomates não muito maduros sem sementes e cortado em cubos
- ¼ de cebola roxa laminada fina
- 2 colheres (sopa) de coentro fresco picado
- 1 colher (café) de pimenta dedo-de-moça picada
- 1 colher (sopa) de óleo de urucum
- 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 2 colheres (sopa) de suco de limão
- Raspas de limão siciliano
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
COMO FAZER:
- Em um bowl, misture metade do coentro com o restante dos ingredientes (exceto o sal, a pimenta-do-reino e as raspas de limão).
- Deixe a mistura marinar na geladeira de 15 a 20 minutos até o peixe ficar ligeiramente opaco.
- Após esse tempo, tempere com sal e pimenta-do-reino, transfira para quatro taças de dry martini ou para utensílios de sua preferência.
- Finalize salpicando sobre cada porção o restante do coentro e as raspas de limão.
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