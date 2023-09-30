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Já comeu ceviche de moqueca? Veja receita do chef Juarez Campos

Comemore o Dia da Moqueca Capixaba, 30 de setembro, com uma preparação inusitada inspirada no prato ícone do Espírito Santo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 11:00

Ceviche de moqueca do chef Juarez Campos
Moqueca serviu de inspiração para um ceviche, servido gelado Crédito: Guilherme Ferrari
Neste sábado, 30 de setembro, comemoramos o Dia da Moqueca Capixaba. Além de encantar por sua leveza e frescor, o prato ícone do Espírito Santo já serviu de inspiração para outras receitas, entre elas risotos, bolinho de arroz e recheios para salgados. 
O chef Juarez Campos, entusiasta e defensor desse grande símbolo gastronômico, foi além e criou um ceviche (famoso prato peruano à base de peixe marinado) inspirado na moqueca.  
Nessa preparação, o cozimento é feito bem longe do fogo, e o prato é servido gelado. Ficou curioso (a)? Confira a seguir o modo de preparo. 

CEVICHE DE MOQUECA 

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES (4 porções):
  • 200g de filé de badejo laminado fino 
  • ½ copo de tomates não muito maduros sem sementes e cortado em cubos
  • ¼ de cebola roxa laminada fina
  • 2 colheres (sopa) de coentro fresco picado
  • 1 colher (café) de pimenta dedo-de-moça picada
  • 1 colher (sopa) de óleo de urucum
  • 2 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 2 colheres (sopa) de suco de limão
  • Raspas de limão siciliano
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
COMO FAZER:
  1. Em um bowl, misture metade do coentro com o restante dos ingredientes (exceto o sal, a pimenta-do-reino e as raspas de limão).
  2. Deixe a mistura marinar na geladeira de 15 a 20 minutos até o peixe ficar ligeiramente opaco.
  3. Após esse tempo, tempere com sal e pimenta-do-reino, transfira para quatro taças de dry martini ou para utensílios de sua preferência.
  4. Finalize salpicando sobre cada porção o restante do coentro e as raspas de limão.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas. 

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