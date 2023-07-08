Bolinho de moqueca é homenagem de Kátia Barbosa ao ES no Fest Gastronomia

Na tarde ensolarada deste sábado (8), Kátia Barbosa abriu a programação de aulas-show no Auditório Senac Fecomércio para o segundo dia de Fest Gastronomia, com uma homenagem à cozinha capixaba. Criadora do icônico bolinho de feijoada, a chef ensinou a preparar um de moqueca. O petisco pôde ser degustado pela plateia.
A apresentação de Kátia contou com a presença do chef Juarez Campos, que depois dela mostrou como preparar arroz de siri e camarão à capixaba. Em meio às dicas da carioca sobre fritura, o professor formado em Química há 40 anos explicou por que o famoso truque do palito de fósforo funciona para descobrir se o óleo está no ponto.
"A fritura em imersão tem que ser entre 180 e 190 graus. Se você não tem uma fritadeira e quando coloca o palito de fósforo e ele acende, é porque o elemento químico fósforo reage e acende na temperatura de 180 graus. Por isso a gente pode usar isso como artifício", explicou.
CROCANTE POR FORA, MACIO POR DENTRO
Para Kátia, a fritura rende um capitulo à parte em receitas como a do bolinho. "Vou dar esse toque pra vocês: é sempre bom congelar o bolinho antes de fritar, ou até mesmo resfriá-lo. Esse choque térmico é o que vai fazer ele ficar crocante por fora e macio por dentro", contou.
Outra dica entregue pela "rainha do bolinhos" foi a de substituir ovo por goma de tapioca na hora de empanar: "Quando eu era criança, via minha mãe usando goma de tapioca para engomar as roupas do meu pai. Meus irmãos usavam para passar cerol em pipa, mas eu aprendi que é excelente para empanamento e passei a usar nos meus bolinhos.".
Depois de finalizar a receita (que você confere abaixo), Kátia Barbosa reforçou seu papel de divulgadora da cozinha nacional. "Quero pedir a vocês que, por favor, comam de tudo, experimentem todas as culturas, mas não se percam da comida brasileira, da nossa cultura, da nossa história", disse.
CONFIRA A RECEITA DO BOLINHO DE MOQUECA CAPIXABA*, por Kátia Barbosa
*Rendimento: 25 unidades.
- INGREDIENTES:
- 500g de peixe branco (dourado é o peixe recomendado pela chef)
- 50ml de suco de limão
- 1 xícara de cebola picada
- 1 colher (sopa) de alho picado
- 1 xícara de tomate picado (sem sementes)
- 1/2 xícara de cebolinha picada
- 1/2 xícara de salsa picada
- 1/2 colher (sopa) de colorau
- 4 colheres (sopa) de azeite
- 1 xícara de farinha de mandioca
- Farinha de trigo para empanar
- Farinha panko para empanar
- Goma de tapioca para o empanamento:
- 500ml de água filtrada
- 1 colher (sopa) cheia de tapioca hidratada (coloque a água e a tapioca na panela para fazer um mingauzinho, vá mexendo em fogo baixo até ficar transparente e deixe esfriar).
- COMO FAZER: Com a moqueca já pronta, retire as espinhas (se for o caso) e a pele do peixe. Não desfie, senão o peixe vai sumir no seu bolinho. Jogue a moqueca direto em uma frigideira, com o caldo, e em seguida adicione três colheres de farinha de mandioca. Assim que a farinha cozinhar com a moqueca e a massa do bolinho começar a soltar do fundo da panela, retire e deixe amornar. Faça bolinhas com a ajuda de uma colher e coloque-as na geladeira. Antes de fritar, coloque a bolinha na mão untada com óleo ou manteiga, passe na goma de tapioca e jogue na farinha panko. Em seguida, congele. Na hora de fritar, use óleo entre 180 e 190 graus. Para bolinhos que tenham de 20 a 25 gramas, frite por mais ou menos quatro minutos.
PROGRAMAÇÃO DO FEST GASTRONOMIA*
DOMINGO (9/07)
- Abertura dos portões: 11h
- Palco FEST:
- 13h às 15h - Na Intimidade do Samba
- Auditório Senac/Fecomércio:
- 13h às 13h50 - Aula-show com a chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Feijoada
- 14h às 14h50 - Aula-show com José Almiro (Churrasqueadas)
- 15h às 15h50 - Aula-show com o chef Renato Santos (Senac) sobre harmonização com cervejas artesanais. Prato: Escondidinho de socol com banana-da-terra
- Palco SUNSET:
- 11h40 às 12h50 - Tombinho da polenta e dança cultural italiana
- 12h às 16h30 - DJ Zappie
- Carreta Senac:
- 12h às 12h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Pirulito de chocolate
- 13h às 13h50 - Oficina kids com a chef Vanusa Pedroni (Senac). Tema: Cupcake
- 14h às 14h50 - Aula-show da chef Fabricia Sarria (Senac). Tema: Cheesecake de caipirinha com cachaça artesanal capixaba
- 15h às 15h50 - Café das montanhas capixabas: uma experiência de sabores - personal barista Lucia Barros
- Palco GASTRÔ:
- 11h40 às 12h50 - DJ
- 12h às 13h50 - Brasil Pandeiro
- 13h às 16h30 - DJ
- Encerramento: 17h
FEST GASTRONOMIA
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal
Classificação: livre.
- Quando: de 7 a 9 de julho de 2023
- Horários: sexta (7), das 16h à 0h; sábado (8), das 12h à 0h; domingo (9), das 11h às 17h
- Onde: nova área de eventos do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória
- Ingresso*: R$ 140 (passaporte para 3 dias/2º lote); R$ 60 (meia solidária/sexta ou sábado/2º lote); R$ 50 (meia solidária/domingo/2º lote), à venda pelo site Superticket e na bilheteria do Álvares Cabral. Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada (é obrigatório apresentar documento de identificação). Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.
- *O ingresso dá direito a participar de todas as atividades do Fest Gastronomia. Nas aulas-show, a participação está sujeita à lotação dos espaços. Para garantir uma vaga na plateia, será preciso se inscrever presencialmente, no local da aula, até uma hora antes de a apresentação começar
Cidade Anfitriã: Prefeitura de Vitória
Apoio educacional: Senac
Parceria institucional: Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo por meio das secretarias de Desenvolvimento e Turismo, e Fecomércio
Patrocínio: Dalla Home Center, Danúbio, Escola São Domingos, Extrafruti, ExtraPlus, Grand Construtora, GWM, Le Card, Via Capital, Natercoop, Óticas Paris, Farinha de Trigo Regina e Cervejaria Alquimistas
Participação: Garoto, Coca-cola, Claro, Coroa, Em Busca do Vinho, Paôla Cakes, Moda Praia e Thermal
Classificação: livre.