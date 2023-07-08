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Fest Gastronomia: 1° dia teve show de Frejat, aulas de chefs e muito mais

Mesmo o friozinho da noite não desanimou o publico que cantou e aproveitou todas as experiências gastronômicas oferecidas no festival
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 01:34

Frejat
Frejat foi a principal atração da primeira noite Crédito: Vitor Jubini
O frio da noite desta sexta-feira (07) não desanimou o público que compareceu no primeiro dia do Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, que acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público no evento que tem praça de alimentação com restaurantes renomados, aulas-show com chefs capixabas e de fora do ES, food trucks, premiação, feiras de pequenos produtores e de artesanato, minitombo da polenta, área kids, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras e shows com artistas locais e nacionais.
O público aproveitou para provar diversas delícias de restaurantes concorridos da cidade por preços mais camaradas — pratos, entradas e sobremesas que custam de R$ 10 a R$ 45 (porções individuais).
"Adorei essa ideia do festival. Adoro gastronomia e uma oportunidade de experimentar vários pratos de restaurantes da cidade", disse Márcia Barreto.
A aula do chef Claude Troisgros foi um sucesso. Acompanhado por sua pupila, a chef Jéssica Trindade, Claude preparou ao vivo um arroz de polvo encorpado, fiel ao estilo português. Tudo foi transmitido nos telões, espalhados pelo evento, para todos acompanharem.

SHOW

O cantor Frejat foi a grande atração da noite. Durante quase duas horas em cima do palco principal, o artista colocou o público para cantar os seus maiores sucessos, acumulados em mais de 40 anos de carreira. O artista começou o show cantando 'Puro êxtase', que levantou a plateia.
Colada na grade do palco, a vendendora Carla Coelho cantou todas as músicas do roqueiro. "Sou muito fã dele. Vim para o festival principalmente para curtir o show", contou enquanto curtia música.
Carla Coelho, vendedora
Carla Coelho, vendedora Crédito: Vitor Jubini
No repertório, músicas como "Me dê motivos", "Amor meu grande amor", "Ponto Fraco", "Malandragem", entre outras. "Preparamos um repertório com músicas dos nossos 40 anos de carreira", disse logo no início. Quando cantou "Ideologia", parceria com Cazuza, a plateia foi ao delírio.
Frejat voltou ao palco depois de já ter se despedido, quando o público começou a gritar "Eu não vou embora". Assim que reapareceu, ele disse: "Ninguém vai gritar 'Toca Raul?'. Onde estamos?, a que ponto chegamos?", e começou a cantar os sucessos do ídolo, como a música "Tente outra vez".
"Foi uma noite especular, com um público muito caloroso.Todo mundo cantando, tivemos uma noite espetacular", disse ao final do show.
Na primeira noite ainda se apresentaram, no Palco Sunset, os cantores Saulo Simonassi, Luiza Pastore e Dona Fran. No palco Gastrô teve apresentação da Fino da Bossa e de DJ. O Fest Gastronomia é uma realização de A Gazeta e acontece até domingo (09).

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