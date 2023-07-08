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Diversão e aprendizado

Moqueca e drinques fazem sucesso em aula-show do Fest Gastronomia

Aulas com chefs capixabas e bartenders também fizeram parte do primeiro dia de programação do maior festival de gastronomia do Espírito Santo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 22:50

Os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes apresentaram para o público, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, a moqueca de garoupa com banana-da-terra
A moqueca de garoupa com banana-da-terra Crédito: Guilherme Silva
A moqueca também brilhou no primeiro dia do Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, que acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.
Mas não foi a moqueca tradicional que a maioria das pessoas conhecem. Os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes apresentaram para o público, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, a moqueca de garoupa com banana-da-terra.
"Decidimos fazer porque é um prato que está se perdendo na história do Espírito Santo. Estamos trabalhando com o intuito do resgate dessa cultura", disse Kleber Lopes.
O chef contou que a base do prato é a da moqueca tradicional. "Usamos garoupa salgada, banana-da-terra e abóbora. É uma degustação para sentir a sensação dos ingredientes", disse o chef.
Os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes apresentaram para o público, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, a moqueca de garoupa com banana-da-terra
Os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes apresentaram para o público, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, a moqueca de garoupa com banana-da-terra Crédito: Guilherme Silva
A aula foi finalizada com uma degustação que arrancou suspiros da plateia, que se deliciaram com o prato.
Já mais tarde foi a vez dos apaixonados por gim. O bartender Pedro Rosa apresentou a aula Gim no drinque: um contraste a cada gota. "Falamos sobre o gim, as características, a produção e a história", disse.
Foram preparados dois drinques: Fitz Gerald e Negroni. Os participantes também puderam degustar as bebidas. A noite contou ainda com a aula de harmonização com cervejas artesanais.
Fitz Gerald feito pelo bartender Pedro Rosa
Fitz Gerald feito pelo bartender Pedro Rosa Crédito: Guilherme Silva

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