Moqueca e drinques fazem sucesso em aula-show do Fest Gastronomia

A moqueca de garoupa com banana-da-terra Crédito: Guilherme Silva

A moqueca também brilhou no primeiro dia do Fest Gastronomia, maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, que acontece até domingo (9), na nova área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Mas não foi a moqueca tradicional que a maioria das pessoas conhecem. Os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes apresentaram para o público, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, a moqueca de garoupa com banana-da-terra.

"Decidimos fazer porque é um prato que está se perdendo na história do Espírito Santo. Estamos trabalhando com o intuito do resgate dessa cultura", disse Kleber Lopes.

O chef contou que a base do prato é a da moqueca tradicional. "Usamos garoupa salgada, banana-da-terra e abóbora. É uma degustação para sentir a sensação dos ingredientes", disse o chef.

Os chefs Fabricia Sarria e Kleber Lopes apresentaram para o público, na Unidade Móvel de Gastronomia do Senac, a moqueca de garoupa com banana-da-terra Crédito: Guilherme Silva

A aula foi finalizada com uma degustação que arrancou suspiros da plateia, que se deliciaram com o prato.

Já mais tarde foi a vez dos apaixonados por gim. O bartender Pedro Rosa apresentou a aula Gim no drinque: um contraste a cada gota. "Falamos sobre o gim, as características, a produção e a história", disse.

Foram preparados dois drinques: Fitz Gerald e Negroni. Os participantes também puderam degustar as bebidas. A noite contou ainda com a aula de harmonização com cervejas artesanais.