Brincar também é inclusão: veja a importância do lúdico

Publicado em 21 de março de 2026 às 15:54
Criar oportunidades para que crianças com deficiência visual participem de brincadeiras não apenas contribui para o seu desenvolvimento integral, como também favorece a estruturação de uma sociedade mais empática, inclusiva e preparada para valorizar as diferenças desde a infância.
No Dia Mundial da Infância, celebrado em 21 de março, especialistas reforçam que brincar é um direito essencial para todas as crianças e, para aquelas com deficiência visual, o lúdico ganha um papel ainda mais significativo. As brincadeiras tornam-se um importante meio de exploração sensorial, compreensão do ambiente, construção de referências espaciais e desenvolvimento da autonomia, além de colaborar com a inclusão social.
Por meio de atividades adaptadas, as crianças ampliam suas possibilidades de interação com o ambiente e com outras pessoas, favorecendo o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Elas aprimoram suas habilidades, potencializam a comunicação, ampliam o aprendizado e desenvolvem a socialização, fatores essenciais para uma infância saudável.
De acordo com Junia Carla Buzim, pedagoga da Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, essas adaptações são fundamentais para garantir que elas participem ativamente das brincadeiras. “Brincar é uma das principais formas de aprendizagem na infância . Para crianças cegas ou com baixa visão, as experiências lúdicas ajudam a desenvolver habilidades cognitivas, motoras e sociais, além de estimular a curiosidade e a autonomia”, explica.
O incentivo e o envolvimento dos adultos são fatores decisivos para promover a inclusão . Pais e familiares têm um papel fundamental ao propor atividades em grupo e criar ambientes que incentivam a interação social, sendo intencionalmente apresentadas e estimuladas. Essa mediação é essencial para ampliar oportunidades de socialização e fortalecer vínculos desde os primeiros anos de vida.
Além da família, a escola também desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é no ambiente escolar que alunos com diferentes perfis convivem e aprendem juntos. Educadores capacitados têm a responsabilidade de planejar experiências acessíveis, promover a integração entre os estudantes e estimular trocas significativas, contribuindo para a construção de um ambiente mais acolhedor e inclusivo.
“Quando a brincadeira é pensada de forma acessível e adaptada, ela se torna uma ferramenta de equidade. Todos os alunos devem ter a oportunidade de se divertir, aprender e conviver, independentemente de suas condições ou limitações físicas”, reforça Junia Carla Buzim, da Laramara.
Pensando no desenvolvimento de crianças com deficiência visual por meio das brincadeiras, Mara Siaulys, presidente e fundadora da Laramara, criou o e-book “Brincar para Todos”. O material reúne orientações práticas para o brincar inclusivo, com sugestões de brinquedos, recursos pedagógicos adaptados, estratégias de orientação e mobilidade, além de reflexões sobre o brincar como eixo estruturante do desenvolvimento e da aprendizagem na infância.
Além do e-book , a instituição também possui a “Brincanto”, loja física e digital especializada em brinquedos acessíveis, oferecendo produtos adaptados que estimulam diferentes sentidos, com recursos sonoros, texturas variadas, formas em relevo e marcações em braile, favorecendo a exploração sensorial, a autonomia e o acesso das crianças às experiências lúdicas.
Para Anderson Batista, assistente social da Laramara, garantir o acesso ao brincar é uma maneira de assegurar o desenvolvimento pleno e o direito à infância. “Ao incentivar e promover atividades lúdicas acessíveis, famílias, educadores e a sociedade contribuem para que crianças com deficiência visual possam aprender, interagir e se desenvolver com mais autonomia, participação e confiança”, finaliza.
Por Leonardo Sandoval
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