Cozinha do mar

Bobó de sururu da chef Maritza Bojovski: veja receita passo a passo

Marisco típico da Ilha das Caieiras, em Vitória, foi destaque no terceiro episódio do programa "Chef, cozinha pra mim?", da TV Gazeta

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 14:00

Bobó de sururu da chef Maritza Bojovski: veja receita passo a passo Crédito: Renato Cardoso/TV Gazeta

Os sabores do mar foram destaque no terceiro episódio do programa “Chef, cozinha pra mim?”, apresentado pela chef capixaba Maritza Bojovski e exibido pela TV Gazeta aos sábados de março, após o "Em Movimento".

Desta vez, Maritza foi até a Ilha das Caieiras, em Vitória, buscar um ingrediente muito consumido no Espírito Santo, o sururu, que foi a estrela do preparo de um delicioso bobó.

Com as orientações da catadora Kely Nascimento, a chef colheu o sururu diretamente do manguezal para usar em uma receita que valoriza o trabalho artesanal e os saberes tradicionais envolvidos nessa atividade.

Confira a lista completa de ingredientes e as instruções de preparo no final desta matéria.

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Bobó de sururu, por Maritza Bojovski

Rendimento: 6 a 8 porções

Tempo médio de preparo: 30 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

600g de aipim



1kg de sururu limpo



4 colheres (sopa) de azeite



1 colher (sopa) de sal

8 dentes de alho picados



5 tomates médios sem pele cortados em cubos

2 cebolas médias cortadas em cubos

Talos de coentro

Coentro picado a gosto

200 ml de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Páprica picante a gosto

1 limão

Modo de preparo:

Cozinhe o aipim e reserve com a água de cozimento. Em uma panela de barro, coloque o azeite e o colorau. Deixe aquecer bem.

Acrescente a cebola e o alho, refogando até dourar. Tempere com sal e pimenta. Acrescente os tomates e os talos do coentro. Corrija o tempero e tampe a panela para que se forme o molho. Em seguida, acrescente o leite de coco. Tempere o sururu com sal, pimenta-do-reino, páprica picante e limão, e deixe cozinhar até que fique no ponto. Bata no liquidificador o aipim cozido com um pouco da água de cozimento e um pouco do molho. Adicione o aipim batido na panela de molho e misture. Acerte o sal, se for necessário. Desligue o fogo, acrescente o coentro e misture. Sirva com arroz branco.

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