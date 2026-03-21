Bobó de sururu da chef Maritza Bojovski: veja receita passo a passo

Publicado em 21 de março de 2026 às 14:00
Os sabores do mar foram destaque no terceiro episódio do programa “Chef, cozinha pra mim?”, apresentado pela chef capixaba Maritza Bojovski e exibido pela TV Gazeta aos sábados de março, após o "Em Movimento".
Desta vez, Maritza foi até a Ilha das Caieiras, em Vitória, buscar um ingrediente muito consumido no Espírito Santo, o sururu, que foi a estrela do preparo de um delicioso bobó.
Com as orientações da catadora Kely Nascimento, a chef colheu o sururu diretamente do manguezal para usar em uma receita que valoriza o trabalho artesanal e os saberes tradicionais envolvidos nessa atividade.
Confira a lista completa de ingredientes e as instruções de preparo no final desta matéria.
Rendimento: 6 a 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
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