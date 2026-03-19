Torta capixaba de 12 metros é atração de festival em Anchieta

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:08
Uma torta capixaba com 12 metros de comprimento vai marcar a 12ª edição do festival Iriri Paixão Capixaba, que acontecerá no famoso balneário do município de Anchieta entre 2 e 5 de abril, com entrada gratuita. O evento é mais uma atração gastronômica programada para o feriado da Semana Santa no Espírito Santo, que receberá também o Fest Santo, em Manguinhos, Serra.
O local escolhido para a edição 2026 do Iriri Paixão Capixaba é a praça de eventos, que tem como cenário a bela praia Costa Azul, uma das mais concorridas do balneário. Lá estarão reunidos 12 estandes de alimentação, seis food trucks e 30 expositores de artesanato. A música ao vivo está garantida, com shows de reggae, chorinho, rock e pop, entre outros ritmos.
No cardápio, os visitantes encontrarão opções como pastel, empada, hambúrguer, petiscos variados e chope artesanal, com destaque para a estrela do feriado, a torta capixaba, que estará disponível para venda a preços e tamanhos diversos.
Uma versão a metro do tradicional prato espírito-santense será preparada ao vivo na noite de quinta (2), durante uma aula-show dos chefs Gilson Surrage e Davi Pires, para comemorar os 12 anos do festival.
QUINTA-FEIRA (02/04)
12º FESTIVAL IRIRI PAIXÃO CAPIXABA - FESTIVAL DE TORTA CAPIXABA
Quando: de 2 a 5 de abril de 2026
Onde: na praça de eventos do balneário de Iriri. Rodovia Dr. Moacyr de Abreu Junqueira, s/n, próximo ao letreiro de Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Mais informações: @iririvivo.
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