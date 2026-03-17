Festival celebra a Itália em 47 restaurantes de Santa Teresa e região

Com 50 pratos selecionados para os três dias de programação, o festival será pela primeira vez organizado em circuitos, como Centro Histórico, Vale do Canaã, Circuito Caravaggio, Circuito das Flores, Portal da Cidade e Tabocas. Nas casas participantes, as preparações custarão entre R$ 13,90 e R$ 340.
O Nostra Cultura contará também com aulas-show gratuitas de culinária, conduzidas por chefs locais em parceria com profissionais da Federação Italiana de Cozinheiros (FIC Brasile), no Senac de Santa Teresa. A oficina infantil promovida pela Claid's Biscoitos, chamada de Cucina Bambino – A Fantástica Fábrica de Biscoitos, será uma opção para crianças de 7 a 12 anos, no sábado.
Também no dia 21/03, a Rua do Lazer será o cenário de um dos momentos mais aguardados do festival, a sabragem coletiva, que marca o encerramento da colheita de uvas na região. A prática, tradicional no mundo dos vinhos, consiste em abrir garrafas da bebida com uma espada. Confira a programação completa, com as aulas e as atrações culturais, no final desta matéria.
De pub a restaurante, veja 15 destaques do evento:
RESTAURANTE CAFE HAUS (@restaurantecafehaus) - Prato: entrecôte angus com taiadela fresca na manteiga de sálvia e grana padano. Quanto: R$ 144 (individual). Drinque: Manguífera, feito com cachaça, xarope de manga com pimenta, suco de limão e laranja, bitter aromático, espuma de laranja infusionada na casca de manga, mix de pimenta moída e manjericão. Quanto: R$ 38. Mais informações: (27) 99277-5264.
GIARDINO (@giardinoristorant) - Filé mignon à parmegiana acompanhado por stracciatella, molho de tomatinhos confit, presunto de Parma, rúcula fresca e musseline de batatas. Quanto: R$ 121 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.
GIOCONDA CANTINA ITALIANA(@gioconda.cantinaitaliana) - Ravióli recheado de espinafre e ricota, molho sugo de stracciatella e filé ao pesto (R$ 110/individual). Mais informações: (27) 99837-9513.
RED ROCK (@redrock_pub) - Pizza ao estilo napolitano com molho de tomate San Marzano, queijo fior de latte, cogumelos shiitake, cebola roxa, grana padano e azeite italiano. Quanto: R$ 50 (até duas pessoas).
TOFOLI GELATO (@tofoli.gelato) - Gelato de pera caramelizada ao vinho com base de cream cheese, compota de pera com vinho e baunilha, farofinha crocante de amêndoas, caramelo e crocante de aveia. Quanto: R$ 45 (serve até duas pessoas).
Festival Nostra Cultura 2026
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Restaurante Cafe Haus Foto por Rodrigo Borçato
UNIC BISTRÔ (@unicbistro) - Fagottinni artesanal recheado de abóbora com parmesão sobre fonduta de queijo e crispy de carne-seca. Quanto: R$ 117 (individual). Mais informações: (27) 99617-1002.
SANTA SFIHA (@santasfiha) - Esfiha Toscana, coberta com linguiça artesanal, tomate seco, azeitonas e queijo. Quanto: R$ 10,50 a unidade. Mais informações: (27) 99912-0056.
SANTA FORNERIA (@santaforneria) - Bacalà Forneria: bacalhau cremoso com penne rigate, azeitona preta, tomate cereja e picles de pimentões vermelho e amarelo, cebola roxa. Servido gelado. Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99975-0490.
W.O. RESTAURANTE (@wosantateresa) - Croquete de costela bovina servido com aioli de açafrão (R$ 70 a porção para compartilhar). Prato: Camarão VG e Lagosta Beurre Blanc (emulsão quente de manteiga, vinho branco e cebola) servido com fettuccine. Quanto: R$ 340 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99889-2304.
FIORITÁ CAFÉ - Toast Fioritá com pão sourdough, creme de queijos e cebola caramelizada, presunto de Parma, queijo gorgonzola, pera e ameixa caramelizadas e azeite de manjericão. Quanto: R$ 40,00 (individual). Bebida: Espresso Fioritá - chá mate, espresso e limão (R$ 20,50). Mais informações: (27) 99753-2964.
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Santa Forneria Foto por Rodrigo Borçato
MAGAZZINO FIORAVANTE (@magazzinofioravante) - Bucatini alla Matriciana: massa tradicional romana com molho à base de tomate fresco, passata, pimenta calabresa, queijo pecorino romano, guanciale e vinho branco. Quanto: R$ 130 (individual). Mais informações: (27) 99984-9020.
FABRICIO RESTAURANTE (@fabriciorestaurante) - Parmegiana e espaguete ao pesto: filé mignon empanado, regado ao molho de tomate e gratinado com muçarela, acompanhado por espaguete ao molho pesto. Quanto: R$ 118 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509.
ROMANHA RISTORANTE (@romanha.santateresa) - Capelletti artesanal recheado com frango, parmesão e especiarias e servida com molho à escolha (bolonhesa, branco, ao pesto, quatro queijos, ragu de linguiça suína artesanal, ragu de carne -seca e tomate fresco) e parmesão ralado.Quanto: R$ 75 (individual). Mais informações: (27) 99661-7766.
SANTA CANELA GASTROBAR (@santacanelagastrobar) - Pancetta agridoce com risoto thai (barriguinha suína glaceada na redução de jabuticaba, acompanhada por risoto de curry verde, finalizada com picles de quiabo, milho e pimenta-de-cheiro). Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 98101-5896.
TERESENSE PUB (@teresensepub) - Polenta Della Casa: polenta frita com rabada desfiada, geleia de pimenta e cream cheese. Quanto: R$ 79. Drinque: Limoncello Spritz (limoncello, espumante, água com gás, suco de limão siciliano). Quanto: R$ 37. Mais informações: (27) 99524-4124.
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Magazzino Fioravante Foto por Rodrigo Borçato
Outros participantes:
Amor in Cake
Bar Elite
Brisa Café
Café 43
Café Zanoni
Cantina Italiana
Capitão Redighieri
Casa Amorim
Costelitos Steakhouse
Ninho do Colibri Bistrô
Osteria Alla Bote
Sabor da Roça Restaurante
Sabor Italiano
Santo Japa
Toca do Rota
Açaí do Léo
Cervejaria Três Santas
Cervejaria Zamprogno
Restaurante da Mata
Deck da Mangueira
Vincia Restaurante
Cantina Mattiello
Laticínio Lorena
Queijaria Canto da Roça
Vinícola Groteschi
Vinícola Nonno Francesco
Aulas-show e atrações culturais:
SEXTA-FEIRA (20/03)
Senac:
18h - Aula-show com os chefs Iara Porcheri (Giardino) e Rafael Agostini (FIC Brasile)
Rua do Lazer:
18h - DJ Rossi
19h - Apresentação das nonnas de Santa Teresa
19h30 - Abertura oficial
20h - Ferna e Banda
SÁBADO (21/03)
Claid's Biscoitos:
10h e 14h- Oficina de culinária infantil Cucina Bambino
Senac:
11h - Aula-show com os chefs Tuany Barbosa (Santa Canela) e Rafael Agostini (FIC Brasile)
Rua do Lazer:
11h - DJ Rossi
11h30 - Camminata del Vino - Lions Clube
12h30 - Pisa da uva e apresentação de tocadores de concertina
14h - Dança infantil do Circolo Trentino di Santa Teresa
14h30 - Sabragem coletiva - encerramento da vindima
15h30 - Rock na Praça com a banda Rockbrow (pop rock)
18h - Banda do Circolo Trentino di Santa Teresa
19h - Brasitália (pop rock)
DOMINGO (22/03)
Rua do Lazer:
11h - Cantoria italiana no Bar Elite
12h - Orquestra Amigos do Violão de Alfredo Chaves
13h - Trio Zuppa
FESTIVAL NOSTRA CULTURA Quando: de 20 a 22 de março de2026 Onde: em 47 restaurantes, cafeterias, vinícolas e queijarias dos municípios de Santa Teresa, Fundão e Santa Maria de Jetibá Preços dos pratos: de R$ 13,90 a R$ 340 Mais informações:@nostraculturafestival.