Fim de semana

Festival celebra a Itália em 47 restaurantes de Santa Teresa e região

Conheça os destaques gastronômicos e as atrações culturais do 6º Nostra Cultura, que terá pisa da uva, apresentações musicais e aulas de culinária gratuitas

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:21

Ravióli de espinafre e ricota com filé ao pesto da Gioconda Cantina Italiana Crédito: Rodrigo Borçato

Eleita pelos leitores de HZ o município que produz os melhores cafés especiais do Espírito Santo, Santa Teresa coloca sua gastronomia em destaque com mais um festival em torno dos sabores e tradições da Itália, o Nostra Cultura. A sexta edição do evento acontece neste fim de semana, de 20 a 22 de março, reunindo 47 restaurantes, cafeterias, vinícolas, docerias e queijarias da região.

Com 50 pratos selecionados para os três dias de programação, o festival será pela primeira vez organizado em circuitos, como Centro Histórico, Vale do Canaã, Circuito Caravaggio, Circuito das Flores, Portal da Cidade e Tabocas. Nas casas participantes, as preparações custarão entre R$ 13,90 e R$ 340.



O Nostra Cultura contará também com aulas-show gratuitas de culinária, conduzidas por chefs locais em parceria com profissionais da Federação Italiana de Cozinheiros (FIC Brasile), no Senac de Santa Teresa. A oficina infantil promovida pela Claid's Biscoitos, chamada de Cucina Bambino – A Fantástica Fábrica de Biscoitos, será uma opção para crianças de 7 a 12 anos, no sábado.

Também no dia 21/03, a Rua do Lazer será o cenário de um dos momentos mais aguardados do festival, a sabragem coletiva, que marca o encerramento da colheita de uvas na região. A prática, tradicional no mundo dos vinhos, consiste em abrir garrafas da bebida com uma espada. Confira a programação completa, com as aulas e as atrações culturais, no final desta matéria.

De pub a restaurante, veja 15 destaques do evento:

RESTAURANTE CAFE HAUS (@restaurantecafehaus) - Prato: entrecôte angus com taiadela fresca na manteiga de sálvia e grana padano. Quanto: R$ 144 (individual). Drinque: Manguífera, feito com cachaça, xarope de manga com pimenta, suco de limão e laranja, bitter aromático, espuma de laranja infusionada na casca de manga, mix de pimenta moída e manjericão. Quanto: R$ 38. Mais informações: (27) 99277-5264.

- Prato: entrecôte angus com taiadela fresca na manteiga de sálvia e grana padano. Quanto: R$ 144 (individual). Drinque: Manguífera, feito com cachaça, xarope de manga com pimenta, suco de limão e laranja, bitter aromático, espuma de laranja infusionada na casca de manga, mix de pimenta moída e manjericão. Quanto: R$ 38. Mais informações: (27) 99277-5264. GIARDINO (@giardinoristorant) - Filé mignon à parmegiana acompanhado por stracciatella, molho de tomatinhos confit, presunto de Parma, rúcula fresca e musseline de batatas. Quanto: R$ 121 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513.



- Filé mignon à parmegiana acompanhado por stracciatella, molho de tomatinhos confit, presunto de Parma, rúcula fresca e musseline de batatas. Quanto: R$ 121 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513. GIOCONDA CANTINA ITALIANA (@gioconda.cantinaitaliana) - Ravióli recheado de espinafre e ricota, molho sugo de stracciatella e filé ao pesto (R$ 110/individual). Mais informações: (27) 99837-9513.



- Ravióli recheado de espinafre e ricota, molho sugo de stracciatella e filé ao pesto (R$ 110/individual). Mais informações: (27) 99837-9513. RED ROCK (@redrock_pub) - Pizza ao estilo napolitano com molho de tomate San Marzano, queijo fior de latte, cogumelos shiitake, cebola roxa, grana padano e azeite italiano. Quanto: R$ 50 (até duas pessoas).



- Pizza ao estilo napolitano com molho de tomate San Marzano, queijo fior de latte, cogumelos shiitake, cebola roxa, grana padano e azeite italiano. Quanto: R$ 50 (até duas pessoas). TOFOLI GELATO (@tofoli.gelato) - Gelato de pera caramelizada ao vinho com base de cream cheese, compota de pera com vinho e baunilha, farofinha crocante de amêndoas, caramelo e crocante de aveia. Quanto: R$ 45 (serve até duas pessoas).



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UNIC BISTRÔ (@unicbistro) - Fagottinni artesanal recheado de abóbora com parmesão sobre fonduta de queijo e crispy de carne-seca. Quanto: R$ 117 (individual). Mais informações: (27) 99617-1002.



- Fagottinni artesanal recheado de abóbora com parmesão sobre fonduta de queijo e crispy de carne-seca. Quanto: R$ 117 (individual). Mais informações: (27) 99617-1002. SANTA SFIHA (@santasfiha) - Esfiha Toscana, coberta com linguiça artesanal, tomate seco, azeitonas e queijo. Quanto: R$ 10,50 a unidade. Mais informações: (27) 99912-0056.



- Esfiha Toscana, coberta com linguiça artesanal, tomate seco, azeitonas e queijo. Quanto: R$ 10,50 a unidade. Mais informações: (27) 99912-0056. SANTA FORNERIA (@santaforneria) - Bacalà Forneria: bacalhau cremoso com penne rigate, azeitona preta, tomate cereja e picles de pimentões vermelho e amarelo, cebola roxa. Servido gelado. Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99975-0490.



- Bacalà Forneria: bacalhau cremoso com penne rigate, azeitona preta, tomate cereja e picles de pimentões vermelho e amarelo, cebola roxa. Servido gelado. Quanto: R$ 65 (individual). Mais informações: (27) 99975-0490. W.O. RESTAURANTE (@wosantateresa) - Croquete de costela bovina servido com aioli de açafrão (R$ 70 a porção para compartilhar). Prato: Camarão VG e Lagosta Beurre Blanc (emulsão quente de manteiga, vinho branco e cebola) servido com fettuccine. Quanto: R$ 340 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99889-2304.



- Croquete de costela bovina servido com aioli de açafrão (R$ 70 a porção para compartilhar). Prato: Camarão VG e Lagosta Beurre Blanc (emulsão quente de manteiga, vinho branco e cebola) servido com fettuccine. Quanto: R$ 340 (duas pessoas). Mais informações: (27) 99889-2304. FIORITÁ CAFÉ - Toast Fioritá com pão sourdough, creme de queijos e cebola caramelizada, presunto de Parma, queijo gorgonzola, pera e ameixa caramelizadas e azeite de manjericão. Quanto: R$ 40,00 (individual). Bebida: Espresso Fioritá - chá mate, espresso e limão (R$ 20,50). Mais informações: (27) 99753-2964.



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MAGAZZINO FIORAVANTE (@magazzinofioravante) - Bucatini alla Matriciana: massa tradicional romana com molho à base de tomate fresco, passata, pimenta calabresa, queijo pecorino romano, guanciale e vinho branco. Quanto: R$ 130 (individual). Mais informações: (27) 99984-9020.



- Bucatini alla Matriciana: massa tradicional romana com molho à base de tomate fresco, passata, pimenta calabresa, queijo pecorino romano, guanciale e vinho branco. Quanto: R$ 130 (individual). Mais informações: (27) 99984-9020. FABRICIO RESTAURANTE (@fabriciorestaurante) - Parmegiana e espaguete ao pesto: filé mignon empanado, regado ao molho de tomate e gratinado com muçarela, acompanhado por espaguete ao molho pesto. Quanto: R$ 118 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509.

- Parmegiana e espaguete ao pesto: filé mignon empanado, regado ao molho de tomate e gratinado com muçarela, acompanhado por espaguete ao molho pesto. Quanto: R$ 118 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509. ROMANHA RISTORANTE (@romanha.santateresa) - Capelletti artesanal recheado com frango, parmesão e especiarias e servida com molho à escolha (bolonhesa, branco, ao pesto, quatro queijos, ragu de linguiça suína artesanal, ragu de carne -seca e tomate fresco) e parmesão ralado.Quanto: R$ 75 (individual). Mais informações: (27) 99661-7766.



- Capelletti artesanal recheado com frango, parmesão e especiarias e servida com molho à escolha (bolonhesa, branco, ao pesto, quatro queijos, ragu de linguiça suína artesanal, ragu de carne -seca e tomate fresco) e parmesão ralado.Quanto: R$ 75 (individual). Mais informações: (27) 99661-7766. SANTA CANELA GASTROBAR (@santacanelagastrobar) - Pancetta agridoce com risoto thai (barriguinha suína glaceada na redução de jabuticaba, acompanhada por risoto de curry verde, finalizada com picles de quiabo, milho e pimenta-de-cheiro). Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 98101-5896.



- Pancetta agridoce com risoto thai (barriguinha suína glaceada na redução de jabuticaba, acompanhada por risoto de curry verde, finalizada com picles de quiabo, milho e pimenta-de-cheiro). Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 98101-5896. TERESENSE PUB (@teresensepub) - Polenta Della Casa: polenta frita com rabada desfiada, geleia de pimenta e cream cheese. Quanto: R$ 79. Drinque: Limoncello Spritz (limoncello, espumante, água com gás, suco de limão siciliano). Quanto: R$ 37. Mais informações: (27) 99524-4124.



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Outros participantes:

Amor in Cake

Bar Elite

Brisa Café

Café 43

Café Zanoni

Cantina Italiana

Capitão Redighieri

Casa Amorim

Costelitos Steakhouse

Ninho do Colibri Bistrô

Osteria Alla Bote

Sabor da Roça Restaurante

Sabor Italiano

Santo Japa

Toca do Rota

Açaí do Léo

Cervejaria Três Santas

Cervejaria Zamprogno

Restaurante da Mata

Deck da Mangueira

Vincia Restaurante

Cantina Mattiello

Laticínio Lorena

Queijaria Canto da Roça

Vinícola Groteschi

Vinícola Nonno Francesco

Aulas-show e atrações culturais:

SEXTA-FEIRA (20/03)

Senac:

18h - Aula-show com os chefs Iara Porcheri (Giardino) e Rafael Agostini (FIC Brasile)

Rua do Lazer:

18h - DJ Rossi

19h - Apresentação das nonnas de Santa Teresa

19h30 - Abertura oficial

20h - Ferna e Banda SÁBADO (21/03)

Claid's Biscoitos:

10h e 14h- Oficina de culinária infantil Cucina Bambino

Senac:

11h - Aula-show com os chefs Tuany Barbosa (Santa Canela) e Rafael Agostini (FIC Brasile)

Rua do Lazer:

11h - DJ Rossi

11h30 - Camminata del Vino - Lions Clube

12h30 - Pisa da uva e apresentação de tocadores de concertina

14h - Dança infantil do Circolo Trentino di Santa Teresa

14h30 - Sabragem coletiva - encerramento da vindima

15h30 - Rock na Praça com a banda Rockbrow (pop rock)

18h - Banda do Circolo Trentino di Santa Teresa

19h - Brasitália (pop rock) DOMINGO (22/03)

Rua do Lazer:

11h - Cantoria italiana no Bar Elite

12h - Orquestra Amigos do Violão de Alfredo Chaves

13h - Trio Zuppa

FESTIVAL NOSTRA CULTURA

Quando: de 20 a 22 de março de2026

Onde: em 47 restaurantes, cafeterias, vinícolas e queijarias dos municípios de Santa Teresa, Fundão e Santa Maria de Jetibá

Preços dos pratos: de R$ 13,90 a R$ 340

Mais informações: @nostraculturafestival.

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