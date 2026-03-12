Evento gastronômico em Linhares terá pratos de 14 restaurantes a R$ 40

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:10
Tenda gastronômica, aulas de culinária com chefs, cerveja artesanal, lazer infantil, música ao vivo e karaokê são os atrativos do Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares, que ganhará uma nova edição entre os dias 19 e 21 de março, no bairro Três Barras. A entrada é gratuita.
Na praça de alimentação, 14 restaurantes e petiscarias locais servirão pratos de especialidades variadas, que incluem desde ancho na parrilha até cuscuz nordestino, passando por bacalhau gratinado e espaguete finalizado dentro de uma peça de queijo grana padano. As porções, criadas para o evento, serão comercializadas a um valor fixo: R$ 40.
Preço dos pratos na tenda gastronômica
A culinária também fará parte da programação, com receitas ensinadas e preparadas ao vivo por cozinheiros e confeiteiros profissionais. As aulas acontecerão nos três dias e contarão com as presenças de sete talentos capixabas, entre eles Raul Carvalho, Dulci Pogian, Rodrigo Carramanhos, Ariela Brasil e Hugo Grassi.
Além da tenda com opções de gastronomia, o evento contará com cerveja artesanal da premiada Conceição Bier e com um espaço dedicado à venda de doces, salgados, artesanato e produtos da agroindústria. Dona Brigadeiro, Beijinho de Mel, Queijaria da Fazenda, Sítio Gobetti e Casa da Coxinha estão entre os expositores confirmados.
Restaurante Cabra da Peste
Farofinha de Cuscuz - farofa de cuscuz de milho acompanhada de carne de sol desfiada, vinagrete e torresmo. Mais informações: @cabradapeste.restaurante. FOTOS: Maria Eduarda Ferraz
Moustache Petiscaria
O Legado Musta - batata frita dourada e crocante coberta com costela desfiada da casa e finalizada com creme de queijo. Mais informações: @petiscariamoustache.oficial.
Don T-Bone
Chorizo com farofa e chimichurri - bife de chorizo preparado na parrilha, servido com farofa rústica de alho e bacon, molho chimichurri e pão de alho assado. Mais informações: @dontbone_.
La Rústico Gastrobar
Ancho com baião de dois - bife ancho defumado ao estilo do churrasco americano do Texas (american barbecue), servido com baião de dois. Mais informações: @larusticooricial.
Ana Ristorante Italiano
Spaghetti al grana padano com ragu de costela - espaguete finalizado dentro de uma peça de queijo padano e servido com ragu de costela bovina cozido lentamente. Mais informações: @anaristoranteitaliano.
Aloha Pizzaria
Calabacon - pizza assada no forno à lenha com molho artesanal de tomate, coberta de queijo muçarela derretido, calabresa fatiada, bacon crocante em cubos e orégano. Mais informações: @alohalinhares_pizzaria.
La Brasa Bar
Carne de sol à moda La Brasa - carne de sol artesanal cortada em cubos, acompanhada por aipim frito crocante e queijo coalho com molho especial. Mais informações: @labrasalinhares.
Cambucá Restaurante e Petiscaria
Peixe Crocante do Cambucá - filé de peixe empanado na farinha panko e frito, servido com arroz de cenoura, farofa especial de banana, vinagrete e molho da casa. Mais informações: @cambucabar.
Bisis Restaurante e Pizzaria
Ancho Parrilheiro: bife ancho selado em fogo na parrilha e servido com pão de alho, molho chimichurri e farofa. Mais informações: @bisisrestauranteepizzaria.
Fuê Comida Artesanal
Brandade de bacalhau - bacalhau desfiado com creme de batatas e cream cheese, gratinado com parmesão e tomate cereja. Mais informações: @fuecomidaartesanal.
La Biroska Bar
Arroz de cupim - arroz cozido em caldo de cupim defumado e acrescido de cupim fatiado, cheiro verde e pimenta biquinho, acompanhado por chips de batata e cubos de queijo coalho grelhados. Mais informações: @labiroskabar.
Restaurante João de Barro
Arrumadinho de Camarão - peixe desfiado e camarão com tempero especial da casa, farofa de manteiga e banana-da-terra frita. Mais informações: @restaurantejoaodebarrolinhares.
Soeiro's House
Carne louca com farofa - carne de panela desfiada servida com farofa de bacon, crostini de parmesão e picles de cebola roxa. Mais informações: @soeiroshouse.
Cantinho do Beiçolas
Arroz de bacalhau - arroz preparado com bacalhau em lascas, brócolis, azeitona roxa, pimenta biquinho e tempero da casa. Mais informações: @cantinhodobeicolas.
QUINTA-FEIRA - 19/03
SEXTA-FEIRA - 20/03
SÁBADO - 21/03
FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE LINHARES
Quando: de 19 a 21 de março de 2026 (quinta a sábado)
Horários: quinta, das 18h às 23h; sexta, das 18h à 0h; sábado, das 15h à 0h
Onde: próximo ao Fórum Municipal de Linhares, no bairro Três Barras
Mais informações: @circuitoentreter
Entrada gratuita.
