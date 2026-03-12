Editorias do Site
Evento gastronômico em Linhares terá pratos de 14 restaurantes a R$ 40

Praça de alimentação do Festival de Cultura & Gastronomia reúne opções como cuscuz nordestino, arrumadinho de camarão e arroz de bacalhau

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:10

Tenda gastronômica, aulas de culinária com chefs, cerveja artesanal, lazer infantil, música ao vivo e karaokê são os atrativos do Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares, que ganhará uma nova edição entre os dias 19 e 21 de março, no bairro Três Barras. A entrada é gratuita. 

Na praça de alimentação, 14 restaurantes e petiscarias locais servirão pratos de especialidades variadas, que incluem desde ancho na parrilha até cuscuz nordestino, passando por bacalhau gratinado e espaguete finalizado dentro de uma peça de queijo grana padano. As porções, criadas para o evento, serão comercializadas a um valor fixo: R$ 40. 

R$ 40

Preço dos pratos na tenda gastronômica

A culinária também fará parte da programação, com receitas ensinadas e preparadas ao vivo por cozinheiros e confeiteiros profissionais. As aulas acontecerão nos três dias e contarão com as presenças de sete talentos capixabas, entre eles Raul Carvalho, Dulci Pogian, Rodrigo Carramanhos, Ariela Brasil e Hugo Grassi. 

Além da tenda com opções de gastronomia, o evento contará com cerveja artesanal da premiada Conceição Bier e com um espaço dedicado à venda de doces, salgados, artesanato e produtos da agroindústria. Dona Brigadeiro, Beijinho de Mel, Queijaria da Fazenda, Sítio Gobetti e Casa da Coxinha estão entre os expositores confirmados. 

Restaurantes da tenda gastronômica:

  • 1

    Restaurante Cabra da Peste

    Farofinha de Cuscuz - farofa de cuscuz de milho acompanhada de carne de sol desfiada, vinagrete e torresmo. Mais informações: @cabradapeste.restaurante. FOTOS: Maria Eduarda Ferraz

    Restaurante Cabra da Peste/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 2

    Moustache Petiscaria

    O Legado Musta - batata frita dourada e crocante coberta com costela desfiada da casa e finalizada com creme de queijo. Mais informações: @petiscariamoustache.oficial.

    Moustache Petiscaria/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares 2026
  • 3

    Don T-Bone

    Chorizo com farofa e chimichurri - bife de chorizo preparado na parrilha, servido com farofa rústica de alho e bacon, molho chimichurri e pão de alho assado. Mais informações: @dontbone_.

    Don T-Bone/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 4

    La Rústico Gastrobar

    Ancho com baião de dois - bife ancho defumado ao estilo do churrasco americano do Texas (american barbecue), servido com baião de dois. Mais informações: @larusticooricial. 

    La Rústico/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 5

    Ana Ristorante Italiano

    Spaghetti al grana padano com ragu de costela - espaguete finalizado dentro de uma peça de queijo padano e servido com ragu de costela bovina cozido lentamente. Mais informações: @anaristoranteitaliano. 

    Ana Ristorante Italiano/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 6

    Aloha Pizzaria

    Calabacon - pizza assada no forno à lenha com molho artesanal de tomate, coberta de queijo muçarela derretido, calabresa fatiada, bacon crocante em cubos e orégano. Mais informações: @alohalinhares_pizzaria.

    Aloha/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 7

    La Brasa Bar

    Carne de sol à moda La Brasa - carne de sol artesanal cortada em cubos, acompanhada por aipim frito crocante e queijo coalho com molho especial. Mais informações: @labrasalinhares. 

    La Brasa/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 8

    Cambucá Restaurante e Petiscaria

    Peixe Crocante do Cambucá - filé de peixe empanado na farinha panko e frito, servido com arroz de cenoura, farofa especial de banana, vinagrete e molho da casa. Mais informações: @cambucabar. 

    Cambucá Restaurante e Pizzaria/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 9

    Bisis Restaurante e Pizzaria

    Ancho Parrilheiro: bife ancho selado em fogo na parrilha e servido com pão de alho, molho chimichurri e farofa. Mais informações: @bisisrestauranteepizzaria.

    Bisis Restaurante e Pizzaria/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 10

    Fuê Comida Artesanal

    Brandade de bacalhau - bacalhau desfiado com creme de batatas e cream cheese, gratinado com parmesão e tomate cereja. Mais informações: @fuecomidaartesanal.

    Fuê/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 11

    La Biroska Bar

    Arroz de cupim - arroz cozido em caldo de cupim defumado e acrescido de cupim fatiado, cheiro verde e pimenta biquinho, acompanhado por chips de batata e cubos de queijo coalho grelhados. Mais informações: @labiroskabar. 

    La Biroska Bar/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 12

    Restaurante João de Barro

    Arrumadinho de Camarão - peixe desfiado e camarão com tempero especial da casa, farofa de manteiga e banana-da-terra frita. Mais informações: @restaurantejoaodebarrolinhares. 

    João de Barro/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 13

    Soeiro's House

    Carne louca com farofa - carne de panela desfiada servida com farofa de bacon, crostini de parmesão e picles de cebola roxa. Mais informações: @soeiroshouse. 

    Soeiro's House/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
  • 14

    Cantinho do Beiçolas

    Arroz de bacalhau - arroz preparado com bacalhau em lascas, brócolis, azeitona roxa, pimenta biquinho e tempero da casa. Mais informações: @cantinhodobeicolas.  

    Cantinho do Beiçolas/Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares

Programação:

QUINTA-FEIRA - 19/03

  • 18h - Abertura da praça de alimentação e DJ Lebarch
  • 19h - Show musical: Os Caras da Seresta
  • 19h30 - Aula-show com a chef Dulci Pogian (confeitaria)
  • 20h - Aula-show com o chef Cleysson Cesconetto (confeitaria)
  • 20h30 - Solenidade de abertura
  • 21h - Show musical: João Victor e Vinicius
  • 23h - Encerramento

SEXTA-FEIRA - 20/03

  • 18h - Abertura da praça de alimentação e DJ Igor Lemos
  • 19h - Aula-show com o chef Sérgio Lopes
  • 19h30 - Show musical com Lucas Chaves
  • 19h30 - Aula-show com o chef Rodrigo Carramanhos
  • 20h - Show musical com Sambolada
  • 22h - Show musical com Leony Diall
  • 0h - Encerramento

SÁBADO - 21/03

  • 15h - Abertura da praça de alimentação e DJ Luiz Vitor
  • 16h - Show musical com Diego Vieira e Priscilla
  • 17h - Aula-show com a chef Ariela Brasil
  • 18h - Show musical com Engesamba
  • 18h - Aula-show com o chef Raul Carvalho
  • 19h - Aula-show com o chef Hugo Grassi
  • 20h - Show musical com Hey Teachers
  • 22h - Show musical com Priscilla Ribeiro
  • 0h - Encerramento

FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA DE LINHARES 
Quando: de 19 a 21 de março de 2026 (quinta a sábado)
Horários: quinta, das 18h às 23h; sexta, das 18h à 0h; sábado, das 15h à 0h
Onde: próximo ao Fórum Municipal de Linhares, no bairro Três Barras 
Mais informações: @circuitoentreter
Entrada gratuita. 

