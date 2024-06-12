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Artesanal

Cerveja de Linhares é eleita a melhor do Sudeste em concurso nacional

Amburana Dream Lager, da Cervejaria LBS, conquistou medalha de ouro Best of Show em etapa regional da 4ª Copa Cerveja Brasil
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 18:19

Cerveja stout
Dark Lager foi destaque em etapa regional da 4ª Copa Cerveja Brasil Crédito: Shutterstock
A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) divulgou na última terça-feira (11), durante a Brasil Brau 2024 - XVII Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja, os melhores rótulos da Etapa Sudeste da 4ª Edição da Copa Cerveja Brasil. O destaque ficou para uma cerveja capixaba maturada em barril de madeira nativa brasileira.  
O concurso, itinerante e sem fins lucrativos, é realizado pela Abracerva nas cinco regiões do país. Todas as medalhistas regionais serão novamente avaliadas em uma final nacional do concurso.
Resultado de um blend com uma Dark Lager curtida dois anos em barril de amburana, a Amburana Dream Lager, da Cervejaria LBS, de Linhares (ES), recebeu a medalha de ouro Best of Show como a melhor cerveja de todas as categorias. 
Ramiro Aguiar, sócio-proprietário da Cervejaria LBS, em Linhares
Ramiro Aguiar, sócio-proprietário da LBS, acompanhou a premiação em SP Crédito: LBS/Instagram
As medalhas de prata e bronze Best of Show ficaram com criações da cervejaria Marés, de Americana, no interior de São Paulo. A American Pilsner Tripulante levou a prata, enquanto a Carranca Goiaba e Framboesa, exemplar do estilo Catharina Sour, levou o bronze Best of Show da Etapa Sudeste.

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Os julgamentos foram realizados de sexta (7) a domingo (9), em São Paulo. No total, a etapa distribuiu 20 medalhas de ouro, 31 de prata e 18 de bronze. 
“Faz parte da missão da Abracerva desenvolver e democratizar a cerveja artesanal brasileira e essa certamente é uma das funções do nosso concurso. Sem fins lucrativos, lutamos para ter inscrições com valores mínimos, dar oportunidade e experiência para jurados das regiões e oferecer feedbacks completos sobre as amostras para as cervejarias,” afirma o presidente da associação, Gilberto Tarantino.

PRÓXIMAS ETAPAS REGIONAIS

A próxima etapa regional da Copa Cerveja Brasil, dedicada aos estados do Nordeste, será realizada em julho, na Bahia, e as inscrições seguem abertas somente até 20 de junho no link beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-etapa-nordeste.
Em agosto será a vez das cervejarias localizadas nos estados da região Norte, que já podem se inscrever por meio do link beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-2024-etapa-norte para o concurso, que terá sede em Belém (PA).
Em setembro acontecerá a última etapa regional, na região Sul. As inscrições podem ser feitas até 20 de agosto pelo link beerawardsplatform.com/copa-cerveja-brasil-2024-etapa-sul.
Com informações da assessoria de imprensa da Abracerva. 

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