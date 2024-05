Quais são as cinco cervejas mais vendidas do mundo? Veja lista

Que a cerveja é uma das bebidas mais consumidas no planeta, já se sabe. Mas você já se perguntou quais são as mais vendidas do mundo? É disso que vou falar a seguir.



Criei uma lista com as cinco cervejas mais vendidas do mundo, e todas são comerciais, produzidas por grandes indústrias detentoras das maiores marcas internacionais de bebida.



Como esperado, os cinco rótulos mais consumidos em escala internacional pertencem à família das Lagers, que são mais leves e têm baixo e médio corpo.