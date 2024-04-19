Saiba tudo sobre as cervejas trapistas, produzidas por monges

Cervejas trapistas são fabricadas desde a Idade Média Crédito: Shutterstock

Fabricadas ou supervisionadas por monges da ordem trapista desde a Idade Média, as cervejas trapistas são conhecidas por sua exclusividade e pela história que existe por trás da denominação.

Recomendo fortemente a você conhecê-las mais profundamente, pois são um marco no universo cervejeiro.

CERVEJAS PRODUZIDAS EM MOSTEIROS?

Sim, você leu certo.

A Ordem Cisterciense da Estrita Observância, que se confunde com a própria origem e com o nome "trapista", tem como um dos seus princípios fundamentais a autossuficiência, tanto do próprio mosteiro quanto da comunidade.

Se você acompanha esta coluna, já deve ter me visto comentando que, durante a Idade Média, a cerveja era fonte de nutrientes e mais segura para consumo do que água, sendo considerada um alimento.

Foi justamente nesse período que os monges começaram a produzir suas cervejas, a fim de alimentarem viajantes, civis e o próprio mosteiro, principalmente durante os longos períodos de jejum para orações.

POR QUE TRAPISTA?

Como comentei, o termo se refere aos monges da Ordem Cisterciense da Estrita Observância, mas a denominação chegou um pouco depois.

No século XVII, o monge Armand-Jean le Bouthillier de Rancè, do mosteiro francês de Notre-Dame de la Trappe, considerava o comportamento dos monges da Ordem Cisterciense muito "liberal” propondo então tradições religiosas mais rígidas.

Além da abstinência, das vigílias e dos votos de silêncio, Armand-Jean e outros monges propuseram o desdobramento da Ordem, surgindo assim a subdivisão Estrita Observância, que tem tudo a ver com a rigidez adotada.

Junto com a nova denominação, veio o termo "trapista", a fim de identificar esses monges e também todos os produtos que eles produziam, o que inclui, claro, as cervejas.

AS CERVEJAS TRAPISTAS

Como já sabemos, apenas cervejas produzidas por monges trapistas podem receber essa denominação. E até os dias atuais, apenas 11 mosteiros em todo o mundo produzem cervejas trapistas. A maior parte desses mosteiros está localizada em países como Bélgica, Holanda e França, onde a tradição surgiu.

Existem muitas regras de denominação para uma cerveja trapista. Elas devem ser produzidas dentro dos muros de um mosteiro da Ordem pelos próprios monges ou sob a supervisão deles.

Além disso, a cerveja não pode ser a principal atividade do mosteiro, portanto, é muito comum encontrar outros produtos trapistas, como queijos e pães.

As cervejas trapistas também não podem ser consideradas um negócio com fins lucrativos. Devem servir apenas para manutenção do mosteiro e estar à serviço da comunidade do entorno ou ligada a obras sociais.

3 DICAS DE CERVEJAS TRAPISTAS