Irish Red Ale, o estilo de cerveja que vem conquistando o ES

Produzida desde 1710, a Smithwick's é a Red Ale original da Irlanda Crédito: Shutterstock

De anos para cá, noto que as cervejas do estilo Irish Red Ale têm finalmente se firmado no Brasil, ou pelo menos no Espírito Santo. Embora seja considerado um dos mais populares no universo cervejeiro, ele quase não ganhava palco nas torneiras das cervejarias locais, e isso mudou. Tenho, inclusive, me deparado com ótimas representantes do estilo, que é um dos meus favoritos.

As Irish Red Ale costumam ser chamadas apenas de Red Ale, porém, vale lembrar que existem muitas cervejas da família Ale que têm coloração avermelhada, como as Belgian Flanders, as Amber Ale e as American Red Ale. No entanto, por aqui vamos de tradição: falarei do estilo criado na Irlanda, em meados do século XVIII.

TONS AVERMELHADOS

O estilo Irish Red Ale surgiu na Irlanda, em 1710, como uma releitura local das Bitter Ale inglesas, e foi criado pela cervejaria Smithwick's na cidade de Kilkenny.

A diferença principal dessa reprodução estava presente na quantidade de malte torrado da receita, que apresentou uma carga maior e, por consequência, adquiriu uma coloração rubi. Essa característica chamou a atenção da comunidade local, que até então estava acostumada com Ales de cor âmbar.

Desde então, a receita passou a ser reproduzida em outros locais da Irlanda, apresentando variações da tonalidade que podem ir de tons avermelhados até castanhos. Além disso, um ponto forte das IRA são os maltes adicionados à receita, que trazem notas de casca de pão, biscoito e toffee, tornando-as inconfundíveis e mais complexas.

MACIEZ E NOTAS HERBAIS

Outra característica que diferencia as Irish Red Ale das Bitter Ale é que o perfil lupulado da Ale irlandesa é praticamente imperceptível, ao contrário do que ocorre no estilo inglês. Uma boa IRA pede corpo médio-alto e macio, final levemente seco e notas herbais de lúpulos britânicos.

Considero esse estilo um curinga por conta da versatilidade para agradar paladares e também para harmonizar. Gosto tanto das Irish Red Ale que criei uma receita no estilo, tentando seguir à risca tudo o que ele pede. Mas isso é papo para outra coluna.

3 ÓTIMAS CERVEJAS DO ESTILO IRISH RED ALE