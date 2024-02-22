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Irish Red Ale, o estilo de cerveja que vem conquistando o ES

As cervejas irlandesas de coloração avermelhada são consideradas versáteis por agradarem a diversos paladares e serem fáceis de harmonizar

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 18:25

Publicado em 

22 fev 2024 às 18:25
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja Irish Red Ale
Produzida desde 1710, a Smithwick's é a Red Ale original da Irlanda  Crédito: Shutterstock
De anos para cá, noto que as cervejas do estilo Irish Red Ale têm finalmente se firmado no Brasil, ou pelo menos no Espírito Santo. Embora seja considerado um dos mais populares no universo cervejeiro, ele quase não ganhava palco nas torneiras das cervejarias locais, e isso mudou. Tenho, inclusive, me deparado com ótimas representantes do estilo, que é um dos meus favoritos.
As Irish Red Ale costumam ser chamadas apenas de Red Ale, porém, vale lembrar que existem muitas cervejas da família Ale que têm coloração avermelhada, como as Belgian Flanders, as Amber Ale e as American Red Ale. No entanto, por aqui vamos de tradição: falarei do estilo criado na Irlanda, em meados do século XVIII.

TONS AVERMELHADOS

O estilo Irish Red Ale surgiu na Irlanda, em 1710, como uma releitura local das Bitter Ale inglesas, e foi criado pela cervejaria Smithwick's na cidade de Kilkenny.
A diferença principal dessa reprodução estava presente na quantidade de malte torrado da receita, que apresentou uma carga maior e, por consequência, adquiriu uma coloração rubi. Essa característica chamou a atenção da comunidade local, que até então estava acostumada com Ales de cor âmbar.
Desde então, a receita passou a ser reproduzida em outros locais da Irlanda, apresentando variações da tonalidade que podem ir de tons avermelhados até castanhos. Além disso, um ponto forte das IRA são os maltes adicionados à receita, que trazem notas de casca de pão, biscoito e toffee, tornando-as inconfundíveis e mais complexas.

MACIEZ E NOTAS HERBAIS

Outra característica que diferencia as Irish Red Ale das Bitter Ale é que o perfil lupulado da Ale irlandesa é praticamente imperceptível, ao contrário do que ocorre no estilo inglês. Uma boa IRA pede corpo médio-alto e macio, final levemente seco e notas herbais de lúpulos britânicos.
Considero esse estilo um curinga por conta da versatilidade para agradar paladares e também para harmonizar. Gosto tanto das Irish Red Ale que criei uma receita no estilo, tentando seguir à risca tudo o que ele pede. Mas isso é papo para outra coluna.

3 ÓTIMAS CERVEJAS DO ESTILO IRISH RED ALE 

1

Masterpiece Irish Red Ale (Cervejaria Masterpiece)

Conheci tanto a cerveja como a cervejaria de Niterói no Mondial de la Bière, e esse rótulo foi um dos que me conquistou, em todos os sentidos. Com uma receita bem fiel ao estilo irlandês, ela conta com apenas 22 de IBU, notas de toffee e caramelo e final bem seco.

2

Stannis Red Sönja Irish Red Ale (Cervejaria Stannis)

Já falei desse rótulo aqui algumas vezes porque descobri a cervejaria catarinense em uma de minhas idas a Blumenau. A Red Sönja é uma das melhores Red Ale que já provei na vida, e, além disso, coleciona prêmios nacionais e internacionais. Tem apenas 16 de IBU.

3

Red Snapper Irish Red Ale (Cervejaria Marlin Azul)

Essa é outra cerveja que já brilhou por aqui, e a considero uma das melhores cervejas capixabas de 2023. De corpo médio, maltada na medida e com os dois pés no tradicionalismo do estilo, ela conta ainda com a presença do lúpulo Saaz.
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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