Veja lista com 7 cervejas boas e baratas para beber no calor

É, amigos. O verão está prestes a acabar mas o calor parece não ter fim, e o clima propício a praia, piscina ou cachoeira com uma cervejinha das boas em mãos segue firme.
Para lhe ajudar a beber menos e melhor durante ondas de calor, fiz uma lista de cervejas bem democrática, para todos os bolsos, com opções que harmonizam muito bem com as altas temperaturas.
Note que nela temos desde cervejas artesanais capixabas muito boas até sugestões mais comerciais igualmente incríveis. Confira!
7 CERVEJAS BOAS E BARATAS PARA BEBER NO CALOR
1
Munich Helles Marlin Azul - R$ 12*, em média (400ml)
Produzida pela cervejaria Marlin Azul, de Vila Velha, essa premiadíssima Munich Helles capixaba encabeça minha lista tanto por seu reconhecimento como por sua qualidade. Leve, refrescante e excelente opção para quem não gosta das mais lupuladas, ela já conquistou prêmios importantes, como Ouro na Brasil Beer Cup.
2
Zidravi Czech Pale Lager - R$ 12*, em média (400ml)
Esse lançamento da cervejaria serrana Mestra tem um pé nos maltes que trazem notas de pão ou biscoito e o outro nos lúpulos tchecos mais refrescantes. Clara, com carga de lúpulos na medida e de corpo bem leve, ela chega como pedida certa para quem, como eu, não dispensa uma boa Lager no verão.
3
Blue Moon Witbier Belgian White - R$ 14,90*, em média (350ml)
Esse clássico da norte-americana Coors Brewery é sem dúvida uma das melhores Witbier comerciais que temos. A Blue Moon vem ganhando espaço em bares e pubs capixabas e torna-se uma cerveja cada vez mais acessível. Também é uma das minhas preferidas. Notas cítricas de casca de laranja e sementes de coentro se destacam nessa cerveja e garantem a ela muito frescor.
4
Colorado Ribeirão Lager - R$ 9,90*, em média (350ml)
Essa é outra cerveja comercial incrível que tem ficado mais acessível. Rótulo de entrada da gigante Cervejaria Colorado, de Ribeirão Preto, ela se destaca por ser uma Lager bem leve e refrescante. Cerveja redondinha e também superdemocrática.
5
Loveland American Wheat - R$ 14*, em média (500ml)
Também premiadíssima, a American Wheat da capixaba Loveland, de Ibatiba, une a refrescância das cervejas de trigo com o amargor herbal dos lúpulos da receita, pedida certa para quem não abre mão das lupuladas. Tem notas de frutas cítricas e sempre é a minha pedida quando visito o pub da marca em Vila Velha, na Praia da Costa.
6
Patagônia Bohemian Pilsener - R$ 8,90*, em média (350ml)
Essa cerveja argentina da Patagonia Cerveza é uma autêntica Bohemian Pilsner por um preço mais em conta e fácil de encontrar. Produzida com o emblemático lúpulo tcheco Saaz, é fresca e frutada na medida, mas também tem a presença de malte bem característica do estilo. Cerveja do tipo que agrada a todos.
7
Praya Witbier - R$ 6*, em média (350ml)
Para mim, essa cerveja carioca é a cara do verão brasileiro. Witbier com uma receita única e um frescor que convida ao próximo gole. Sua receita tem adição de limão siciliano e sementes de coentro, e, além disso, contém aveia, o que a deixa ainda mais leve e saborosa.
*Valores apurados em janeiro de 2024.