Veja lista com 7 cervejas boas e baratas para beber no calor

1

Munich Helles Marlin Azul - R$ 12*, em média (400ml)

Produzida pela cervejaria Marlin Azul, de Vila Velha, essa premiadíssima Munich Helles capixaba encabeça minha lista tanto por seu reconhecimento como por sua qualidade. Leve, refrescante e excelente opção para quem não gosta das mais lupuladas, ela já conquistou prêmios importantes, como Ouro na Brasil Beer Cup.

2

Zidravi Czech Pale Lager - R$ 12*, em média (400ml)

Esse lançamento da cervejaria serrana Mestra tem um pé nos maltes que trazem notas de pão ou biscoito e o outro nos lúpulos tchecos mais refrescantes. Clara, com carga de lúpulos na medida e de corpo bem leve, ela chega como pedida certa para quem, como eu, não dispensa uma boa Lager no verão.

3

Blue Moon Witbier Belgian White - R$ 14,90*, em média (350ml)

Esse clássico da norte-americana Coors Brewery é sem dúvida uma das melhores Witbier comerciais que temos. A Blue Moon vem ganhando espaço em bares e pubs capixabas e torna-se uma cerveja cada vez mais acessível. Também é uma das minhas preferidas. Notas cítricas de casca de laranja e sementes de coentro se destacam nessa cerveja e garantem a ela muito frescor.

4

Colorado Ribeirão Lager - R$ 9,90*, em média (350ml)

Essa é outra cerveja comercial incrível que tem ficado mais acessível. Rótulo de entrada da gigante Cervejaria Colorado, de Ribeirão Preto, ela se destaca por ser uma Lager bem leve e refrescante. Cerveja redondinha e também superdemocrática.

5

Loveland American Wheat - R$ 14*, em média (500ml)

Também premiadíssima, a American Wheat da capixaba Loveland, de Ibatiba, une a refrescância das cervejas de trigo com o amargor herbal dos lúpulos da receita, pedida certa para quem não abre mão das lupuladas. Tem notas de frutas cítricas e sempre é a minha pedida quando visito o pub da marca em Vila Velha, na Praia da Costa.

6

Patagônia Bohemian Pilsener - R$ 8,90*, em média (350ml)

Essa cerveja argentina da Patagonia Cerveza é uma autêntica Bohemian Pilsner por um preço mais em conta e fácil de encontrar. Produzida com o emblemático lúpulo tcheco Saaz, é fresca e frutada na medida, mas também tem a presença de malte bem característica do estilo. Cerveja do tipo que agrada a todos.

7

Praya Witbier - R$ 6*, em média (350ml)