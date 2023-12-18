Veja lista com as 10 melhores cervejas capixabas de 2023

Já estamos em dezembro, o mês oficial das retrospectivas. De carona na tendência das listas de fim de ano, resolvi dividir com você meu ranking pessoal de cervejas favoritas em 2023.
A seleção traz 10 rótulos que passaram por mim em concursos e julgamentos ou que bebi despretensiosamente. Muitas cervejas capixabas se destacaram neste ano e merecem ser relembradas.
Mas antes que você descubra quais foram as minhas mais-mais, já adianto: a lista não está em ordem de preferência, até porque são estilos distintos, consumidos em momentos diferentes. Para mim, a melhor cerveja é a que estou bebendo no momento. Portanto, aprecie na ordem que preferir!
10 MELHORES CERVEJAS CAPIXABAS DE 2023
1
Tom Imperial Stout - Três Santas
A cervejaria de Santa Teresa teve vários rótulos premiados neste ano nos principais concursos de cerveja do país. Para mim, a Tom é inesquecível. Maturada por seis meses em barril de carvalho com cachaça, é uma Imperial Stout complexa e perfeita.
2
Roots Strong American Style Imperial Stout - Três Torres
Fazendo a dobradinha das Imperial Stout, mas essa com pegada americana, a cervejaria de João Neiva não deixa por menos com sua premiadíssima Roots Strong, que medalhou tanto na Copa Cerveja Brasil quanto na 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal.
3
Barba Ruiva Coffee Lager - Barba Ruiva
Essa cerveja de ouro da Barba Ruiva é o básico muito mais que bem-feito. Trata-se da Pilsen da casa, que por si só já é maravilhosa, com adição do café arábica Black Tucano Honey. O resultado é uma lager perfeita para quem ama café, assim como eu, e também medalhou na Copa Cerveja Brasil.
4
Red Snapper Irish Red Ale - Marlin Azul
A cervejaria de Vila Velha ganhou fama nacional por inúmeros prêmios com a Munich Helles da casa, que faz jus à fama. Mas quem mexeu com meu coração este ano foi a Irish Red Ale da casa, que levou a medalha dourada na Copa Cerveja Brasil com louvor.
5
Damma Wood Barrel Aged - Aurora
Sabe aquela cerveja que cada vez que você prova fica ainda melhor? É o caso da Damma. Envelhecida em barricas de carvalho espanhol usadas pela Cachaça Santa Terezinha, ela foi destaque em concursos locais no ano passado e voltou a me surpreender em 2023, tamanha sua complexidade.
6
German Pils Cervejaria Loveland
Essa foi uma das cervejas que tive a honra de conhecer no próprio pub da cervejaria. É daquelas que dá para beber por horas. Leve, com acidez e maciez na medida, como uma boa cerveja da Escola Alemã, a German Pils da cervejaria da terra do amor foi feita para agradar a diferentes paladares. Eu amei.
7
Leite de Mula American Lager - Mula Rouge
Mais uma para beber por horas e horas. A American Lager da Mula é tão redondinha e tão agradável que agrada tanto os cervejeiros mais críticos quanto os mais despretensiosos, mais acostumados com cervejas comerciais. Ela é tão democrática que levou o ouro na 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal.
8
Quem está na trincheira com você? Double IPA - GunBeer
A GunBeer é conhecida no meio cervejeiro por criar receitas ousadas e com os dois pés na Escola Americana. A diferença é que eles fazem muitas cervejas incríveis. Minha favorita do momento também medalhou em concursos neste ano e tem incríveis 80 de IBU. Mas te garanto que é um amargor tão equilibrado que vale a pena cada gole.
9
Conceição Double IPA - Conceição
A double IPA assinada pela mestre cervejeira Bruna Machado é simplesmente brilhante. Forte, intensa e com um drinkability fora da curva, ela impressiona pela potência e pelo frescor. Não à toa, levou o ouro no concurso capixaba com louvor.
10
Pinga Fogo Hazy IPA - Piwo
Para fechar a trinca de IPAs com um quê a mais, trouxe a super complexa e saborosa Pinga Fogo, que tem lúpulos como Idaho 7, Riwaka e Nelson Sauvin (um dos meus queridinhos do momento). A Piwo também foi uma das cervejarias destaque de 2023, visto que lançou muitas cervejas incríveis neste ano.