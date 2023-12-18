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Veja lista com as 10 melhores cervejas capixabas de 2023

Retrospectiva da sommelière Taynã Feitosa contém rótulos produzidos no Espírito Santo que se destacaram ao longo deste ano

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 06:00

Publicado em 

18 dez 2023 às 06:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa Taynã Feitosa
Já estamos em dezembro, o mês oficial das retrospectivas. De carona na tendência das listas de fim de ano, resolvi dividir com você meu ranking pessoal de cervejas favoritas em 2023.
A seleção traz 10 rótulos que passaram por mim em concursos e julgamentos ou que bebi despretensiosamente. Muitas cervejas capixabas se destacaram neste ano e merecem ser relembradas.
Cerveja
Muitas cervejas capixabas se destacaram ao longo de 2023 Crédito: Shutterstock
Mas antes que você descubra quais foram as minhas mais-mais, já adianto: a lista não está em ordem de preferência, até porque são estilos distintos, consumidos em momentos diferentes. Para mim, a melhor cerveja é a que estou bebendo no momento. Portanto, aprecie na ordem que preferir!

10 MELHORES CERVEJAS CAPIXABAS DE 2023

1

Tom Imperial Stout - Três Santas

A cervejaria de Santa Teresa teve vários rótulos premiados neste ano nos principais concursos de cerveja do país. Para mim, a Tom é inesquecível. Maturada por seis meses em barril de carvalho com cachaça, é uma Imperial Stout complexa e perfeita. 

2

Roots Strong American Style Imperial Stout - Três Torres

Fazendo a dobradinha das Imperial Stout, mas essa com pegada americana, a cervejaria de João Neiva não deixa por menos com sua premiadíssima Roots Strong, que medalhou tanto na Copa Cerveja Brasil quanto na 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal.

3

Barba Ruiva Coffee Lager - Barba Ruiva

Essa cerveja de ouro da Barba Ruiva é o básico muito mais que bem-feito. Trata-se da Pilsen da casa, que por si só já é maravilhosa, com adição do café arábica Black Tucano Honey. O resultado é uma lager perfeita para quem ama café, assim como eu, e também medalhou na Copa Cerveja Brasil.    

4

Red Snapper Irish Red Ale - Marlin Azul

A cervejaria de Vila Velha ganhou fama nacional por inúmeros prêmios com a Munich Helles da casa, que faz jus à fama. Mas quem mexeu com meu coração este ano foi a Irish Red Ale da casa, que levou a medalha dourada na Copa Cerveja Brasil com louvor.

5

Damma Wood Barrel Aged - Aurora

Sabe aquela cerveja que cada vez que você prova fica ainda melhor? É o caso da Damma. Envelhecida em barricas de carvalho espanhol usadas pela Cachaça Santa Terezinha, ela foi destaque em concursos locais no ano passado e voltou a me surpreender em 2023, tamanha sua complexidade. 

6

German Pils Cervejaria Loveland

Essa foi uma das cervejas que tive a honra de conhecer no próprio pub da cervejaria. É daquelas que dá para beber por horas. Leve, com acidez e maciez na medida, como uma boa cerveja da Escola Alemã, a German Pils da cervejaria da terra do amor foi feita para agradar a diferentes paladares. Eu amei.    

7

Leite de Mula American Lager - Mula Rouge

Mais uma para beber por horas e horas. A American Lager da Mula é tão redondinha e tão agradável que agrada tanto os cervejeiros mais críticos quanto os mais despretensiosos, mais acostumados com cervejas comerciais. Ela é tão democrática que levou o ouro na 2ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal.  

8

Quem está na trincheira com você? Double IPA - GunBeer

A GunBeer é conhecida no meio cervejeiro por criar receitas ousadas e com os dois pés na Escola Americana. A diferença é que eles fazem muitas cervejas incríveis. Minha favorita do momento também medalhou em concursos neste ano e tem incríveis 80 de IBU. Mas te garanto que é um amargor tão equilibrado que vale a pena cada gole.      

9

Conceição Double IPA - Conceição

A double IPA assinada pela mestre cervejeira Bruna Machado é simplesmente brilhante. Forte, intensa e com um drinkability fora da curva, ela impressiona pela potência e pelo frescor. Não à toa, levou o ouro no concurso capixaba com louvor.     

10

Pinga Fogo Hazy IPA - Piwo

Para fechar a trinca de IPAs com um quê a mais, trouxe a super complexa e saborosa Pinga Fogo, que tem lúpulos como Idaho 7, Riwaka e Nelson Sauvin (um dos meus queridinhos do momento). A Piwo também foi uma das cervejarias destaque de 2023, visto que lançou muitas cervejas incríveis neste ano.

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Taynã Feitosa Taynã Feitosa

Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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