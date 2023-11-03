Com 2023 quase no fim, posso dizer que provei e conheci muita cerveja capixaba boa ao longo deste ano. Seja em concursos, em lançamentos ou mesmo em paradas despretensiosas em cervejarias e brewpubs pelo ES afora, percebi que a nossa cena cervejeira segue investindo no que é mais receptivo ao clima tropical: cervejas refrescantes.
Estilos de trigo, como as Witbier e as Kristal Weizen; tradicionais, como as Munich Helles; e novidades, como as Sour Ales, não passaram despercebidos por mim nos últimos meses.
Percebi uma democratização de estilos, com cervejas que trazem frescor para todos os paladares. As cervejarias locais, com isso, desenvolveram e seguem entregando até estilos básicos, como American Lager, a fim de atrair o público para o universo das artesanais.
É bacana ver esse movimento acontecendo em um mercado que muitas vezes perde a mão tentando apenas reinventar a roda. Fazer o básico, o acessível e o que pode agradar a mais públicos é essencial para qualquer cervejaria. E como o calor nunca dá trégua por aqui, a bola da vez é produzir cervejas leves e bem-feitas.
Por isso, fiz uma lista com minhas favoritas do momento quando o assunto é cerveja local para beber em dias quentes. Confira abaixo e prepare-se para provar esses rótulos daqui até o verão.
7 CERVEJAS CAPIXABAS PARA BEBER NOS DIAS QUENTES
1
American Wheat (Loveland)
A premiada American Wheat da Loveland, de Ibatiba, tornou-se a primeira opção quando me vejo diante de criações da cervejaria. Aveludada, lupulada na medida e extremamente refrescante, ela é o meio-termo entre fãs de amargor e adeptos de cervejas um pouco mais encorpadas.
2
Munich Helles Yellowfin (Marlin Azul)
Gosto muito de cervejas leves e tradicionais da Escola Alemã, como as Munich Helles e as Kolsch, e a Yellowfin é feita para quem também adora esses estilos. Levinha, gostosa e bem fácil de beber, a Munich Helles dessa cervejaria de Vila Velha é perfeita para consumir na praia.
3
American Lager Leite de Mula (Mula Rouge)
Indo na contramão dos criadores de IPAs e suas derivações cada vez mais amargas e equivocadas, a Mula Rouge, de Domingos Martins, fez o feito bem-feito e entregou muito em sua versão de American Lager. Rótulo perfeito para introduzir a cerveja artesanal para quem diz que não gosta porque é "muito forte".
4
Rhay 5 Session India Pale Ale (Mestra)
Prata da casa e super tradicional, a Rhay 5 já circula pelo meio dos bebedores de cerveja há alguns anos. E cada vez parece estar melhor. É produzida com cinco lúpulos diferentes e também é a prova de que cervejas lupuladas podem ter alto drinkability.
5
Você é do tamanho do seu sonho American Fruited Sour Ale (GunBeer)
O estilo mais inovador da lista também é o mais com cara de Brasil. Levemente ácida e com um buquê sensorial incrível de frutas amarelas e notas herbais, essa cerveja da GunBeer, de Vitória, é a cara dos dias mais quentes do ano. Perfeita para quem curte amargor e acidez.
6
Divina Rio Doce Kristal Weizen da cervejaria Divina Beer (Colatina)
Premiada em dois concursos cervejeiros recentes, a Kristal Weizen da colatinense Divina Beer cumpre o que promete: traz a acidez e a refrescância esperada em uma boa cerveja de trigo e também a leveza e o frescor de uma bebida mais leve e translúcida.
7
Witbier Ambronelli (Ambronelli)
Não escondo de ninguém que Witbier é um dos meus estilos favoritos. A versão da serrana Ambronelli para esse estilo clássico belga me cativou ao primeiro gole e também garantiu lugar na minha lista de mais-mais dos últimos tempos.
Correção
03/11/2023 - 12:37
Diferentemente do que foi informado na versão anterior da coluna, a lista não inclui somente cervejas de trigo. O título e o intertítulo foram corrigidos.