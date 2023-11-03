7 cervejas capixabas para beber nos dias quentes

1

American Wheat (Loveland)

A premiada American Wheat da Loveland, de Ibatiba, tornou-se a primeira opção quando me vejo diante de criações da cervejaria. Aveludada, lupulada na medida e extremamente refrescante, ela é o meio-termo entre fãs de amargor e adeptos de cervejas um pouco mais encorpadas.

2

Munich Helles Yellowfin (Marlin Azul)

Gosto muito de cervejas leves e tradicionais da Escola Alemã, como as Munich Helles e as Kolsch, e a Yellowfin é feita para quem também adora esses estilos. Levinha, gostosa e bem fácil de beber, a Munich Helles dessa cervejaria de Vila Velha é perfeita para consumir na praia.

3

American Lager Leite de Mula (Mula Rouge)

Indo na contramão dos criadores de IPAs e suas derivações cada vez mais amargas e equivocadas, a Mula Rouge, de Domingos Martins, fez o feito bem-feito e entregou muito em sua versão de American Lager. Rótulo perfeito para introduzir a cerveja artesanal para quem diz que não gosta porque é "muito forte".

4

Rhay 5 Session India Pale Ale (Mestra)

Prata da casa e super tradicional, a Rhay 5 já circula pelo meio dos bebedores de cerveja há alguns anos. E cada vez parece estar melhor. É produzida com cinco lúpulos diferentes e também é a prova de que cervejas lupuladas podem ter alto drinkability.

5

Você é do tamanho do seu sonho American Fruited Sour Ale (GunBeer)

O estilo mais inovador da lista também é o mais com cara de Brasil. Levemente ácida e com um buquê sensorial incrível de frutas amarelas e notas herbais, essa cerveja da GunBeer, de Vitória, é a cara dos dias mais quentes do ano. Perfeita para quem curte amargor e acidez.

6

Divina Rio Doce Kristal Weizen da cervejaria Divina Beer (Colatina)

Premiada em dois concursos cervejeiros recentes, a Kristal Weizen da colatinense Divina Beer cumpre o que promete: traz a acidez e a refrescância esperada em uma boa cerveja de trigo e também a leveza e o frescor de uma bebida mais leve e translúcida.

7

Witbier Ambronelli (Ambronelli)