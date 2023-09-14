Além do vinho: confira tour pelas cervejarias da Serra Gaúcha

Recentemente, fiz uma viagem com minha melhor amiga para comemorarmos nossas mais de duas décadas de amizade. Fomos para a Serra Gaúcha com um objetivo: beber com qualidade.
Como não sou de perder tempo, já fui tratando de me informar sobre as cervejarias das regiões do Vale das Hortênsias, que contempla cidades como Gramado e Canela, e também do entorno, afinal, estávamos indo para um estado que é referência em produção de cerveja artesanal no Brasil.
Para minha surpresa, nem só de vinícolas vive a Serra Gaúcha. As cidades da região, com influências alemã, italiana, holandesa, belga e de tantos outros países de tradição cervejeira, reúnem cervejarias sensacionais que vale a pena conhecer.
Nossa ideia era comprar um tour cervejeiro, mas para o período que ficamos na região havia poucas opções de roteiro - e pelo que percebemos, com um intuito mais despretensioso do que eu imaginava.
Resolvi então montar nosso próprio tour, a fim de vivenciar as experiências dos locais, conhecer um pouco da história e dos processos de fabricação em cada cervejaria, e claro, beber muita cerveja boa.
Listei abaixo as quatro cervejarias mais legais que conheci na Serra Gaúcha. E digo uma coisa: já quero voltar para conhecer outras! Acesse também o Instagram @cervejademulher para ver o que mais degustei por lá.
1
Cervejaria Edelbrau - Nova Petrópolis/RS
Conhecer a Edelbrau foi um dos pontos altos da nossa tour cervejeira. A cervejaria fica na cidade de Nova Petrópolis, próximo às famosas Gramado e Canela, e se destaca por ter uma experiência interativa de visitação. De fato, eles entregam tudo: desde uma sala ambientada que conta a lenda do cuco (mascote da marca) até experiências sensoriais e olfativas, além da montagem interativa de um rótulo de cerveja personalizada. É o tipo de visitação sem guia, o que te faz imergir na história e na experiência. Saí de lá apaixonada pela Dunkel da marca e com vontade de ter ficado por mais tempo. FOTO: Arquivo pessoal
2
Cervejaria Farol - Canela/RS
A Farol é tipo um oásis em Canela: com um biergarten tradicional e tanques de brassagem e fermentação de cobre, todos em estilo vintage, a cervejaria tem pegada e cardápio alemães e seu próprio farol e mirante da cidade, com 135 degraus para acesso. Também com visitação guiada, a Farol ainda oferece um bar com mezanino, conta com restaurante e tem um ambiente daqueles que a gente tem vontade de passar o dia inteiro. Por lá, provei a German Pilsen e também a Weizenbier. FOTO: Instagram/Farol
3
La Birra - Gramado/RS
A La Birra foi a primeira cervejaria que botei na minha lista para conhecer, tanto por suas inúmeras medalhas quanto pelo ambiente acolhedor de biergarten/pub acolhedor, bem diferente do too much que envolve a cidade de Gramado. A cervejaria coleciona mais de 30 medalhas em concursos nacionais e internacionais. Fui sabendo o que queria beber, porém, ao chegar lá, vi que as opções de cardápio saíam melhores do que a encomenda: eles possuem três réguas de degustação diferentes, entre elas a de premiadas. Assim, além da Red Ale SENSACIONAL de que fui em busca, conheci outros rótulos incríveis, como a Australian Pale Ale, a Black IPA, a Oatmeal Stout e a Pilsen. FOTO: Instagram/La Birra
4
Gram Bier - Gramado/RS
A Gram Bier também constava como primordial para visitação, mas juro que foi muita tour para poucos dias de viagem. Porém, não deixei de beber dois rótulos da cervejaria: a Weizenbock e a Irish Red Ale. Essa primeira, inclusive, pude provar enquanto comia o meu prato favorito dessa viagem (ganhou do churrasco, hein!): risoto de linguiça artesanal feito com Weizenbock e crispy de couve, que harmonizei com a mesma cerveja. Essa maravilha foi descoberta em um bistrô dentro de um galpão que divide o espaço com uma galeria de arte e uma loja de decoração, no coração de Canela, chamado Conteinner Bistrot. Valeu demais a experiência. FOTO: Instagram/Gram Bier