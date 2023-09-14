Além do vinho: confira tour pelas cervejarias da Serra Gaúcha

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Cervejaria Edelbrau - Nova Petrópolis/RS

Conhecer a Edelbrau foi um dos pontos altos da nossa tour cervejeira. A cervejaria fica na cidade de Nova Petrópolis, próximo às famosas Gramado e Canela, e se destaca por ter uma experiência interativa de visitação. De fato, eles entregam tudo: desde uma sala ambientada que conta a lenda do cuco (mascote da marca) até experiências sensoriais e olfativas, além da montagem interativa de um rótulo de cerveja personalizada. É o tipo de visitação sem guia, o que te faz imergir na história e na experiência. Saí de lá apaixonada pela Dunkel da marca e com vontade de ter ficado por mais tempo. FOTO: Arquivo pessoal

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Cervejaria Farol - Canela/RS

A Farol é tipo um oásis em Canela: com um biergarten tradicional e tanques de brassagem e fermentação de cobre, todos em estilo vintage, a cervejaria tem pegada e cardápio alemães e seu próprio farol e mirante da cidade, com 135 degraus para acesso. Também com visitação guiada, a Farol ainda oferece um bar com mezanino, conta com restaurante e tem um ambiente daqueles que a gente tem vontade de passar o dia inteiro. Por lá, provei a German Pilsen e também a Weizenbier. FOTO: Instagram/Farol

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La Birra - Gramado/RS

A La Birra foi a primeira cervejaria que botei na minha lista para conhecer, tanto por suas inúmeras medalhas quanto pelo ambiente acolhedor de biergarten/pub acolhedor, bem diferente do too much que envolve a cidade de Gramado. A cervejaria coleciona mais de 30 medalhas em concursos nacionais e internacionais. Fui sabendo o que queria beber, porém, ao chegar lá, vi que as opções de cardápio saíam melhores do que a encomenda: eles possuem três réguas de degustação diferentes, entre elas a de premiadas. Assim, além da Red Ale SENSACIONAL de que fui em busca, conheci outros rótulos incríveis, como a Australian Pale Ale, a Black IPA, a Oatmeal Stout e a Pilsen. FOTO: Instagram/La Birra

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Gram Bier - Gramado/RS