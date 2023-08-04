Cervejarias do ES dão show de medalhas na Copa Cerveja Brasil

Posso dizer, seguramente, que os holofotes da cena cervejeira do Brasil neste momento estão voltados para o Espírito Santo. E afirmo isso com o famoso "eu fui, eu tava".
É que na última semana nosso Estado recebeu a Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil, sobre a qual já falei aqui na coluna. Tenho orgulho de dizer que fiz parte do time de 27 jurados avaliadores das 457 amostras de cervejas de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo.
Ao todo, foram distribuídas 111 medalhas, sendo 45 de ouro, 28 de prata e 38 de bronze.
Entre os destaques capixabas, temos a Cervejaria Três Torres, de João Neiva, vencedora na categoria melhor microcervejaria, e a Três Santas, de Santa Teresa, ganhadora como melhor brewpub do Sudeste.
As cervejarias do Espírito Santo conquistaram 32 medalhas, e a prata no Best Of Show foi para a Divina Beer, de Colatina, por sua South German-Style Kristal Weizen chamada Divina Rio Doce.
O nível do concurso estava tão alto que, além das três cervejas do pódio do Best of Show, recebeu menção honrosa a Cervejaria Aurora, de Venda Nova do Imigrante, por sua Damma Barrel Aged.
PRÓXIMAS ETAPAS
O evento itinerante Conexão Cerveja Brasil, da qual faz parte a 3ª Copa Cerveja Brasil, segue com as edições regionais do Congresso Cerveja Brasil e com as festas de premiação abertas ao público.
A próxima parada é Salvador, para a etapa Nordeste, nos dias 17 e 18 de agosto. Em setembro, o evento segue até Brasília para a edição Centro-Oeste; vai para Belém com a edição Norte, em outubro, e para Curitiba com a edição Sul, em novembro.
O encerramento da Copa Cerveja Brasil acontecerá em São Paulo, reunindo todas as medalhistas nas etapas regionais. Os que obtiveram ouro na final ganham inscrições gratuitas para o World Beer Cup 2024, um dos mais concorridos e prestigiados concursos do mundo cervejeiro, que será realizado nos Estados Unidos.
Confira abaixo a lista das cervejas e cervejarias capixabas que foram destaque na Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil.
CERVEJAS DO ES PREMIADAS NA COPA CERVEJA BRASIL 2023
AMERICAN AMBER LAGER:
- Amber Jack, Cervejaria Marlin Azul - Bronze
- Faroeste, Cervejaria Piwo - Bronze
- Johnny IPA, Cervejaria Três Torres - Prata
- A Little Bitter, Cervejaria Três Torres - Ouro
- LBS Pilsen, Linhares Brewshop - Ouro
- Hops On Malts, Cervejaria Três Torres - Prata
- Bigstep APA, Cervejaria Bigstep - Bronze
- Hop Head, Cervejaria Três Torres - Ouro
- O Julgamento, Cervejaria Três Santas - Prata
- Witbier Ambronelli, Cervejaria Ambronelli - Ouro
- Summer Ale, Cervejaria Casa 107 - Prata
- Para Abrir Quando Chegarmos Em Trappist 1 - Amburana, Cervejaria Três Santas - Ouro
- Pilsen Arábica, Cervejaria Barba Ruiva - Ouro
- Conceição Dry Stout Coffee, Cervejaria Conceição - Prata
- Nara, Cervejaria Três Santas - Bronze
- Benardskyie Alquimistas, Cervejaria Alquimistas - Ouro
- Strong Roots, Cervejaria Três Torres - Prata
- Ceci n'est pa une Pilsen, Cervejaria Três Santas - Bronze
- Red Snapper, Cervejaria Marlin Azul - Ouro
- Pinga Fogo, Cervejaria Piwo - Prata
- Citra Attack, Cervejaria Três Torres - Ouro
- Yellow Fin, Cervejaria Marlin Azul - Prata
- A Montanha Mágica, Cervejaria Três Santas - Ouro
- A Colheita, Cervejaria Três Santas - Ouro
- Barba Ruiva Double IPA, Cervejaria Barba Ruiva - Ouro
- Khemeia Alquimistas, Cervejaria Alquimistas - Bronze
- Oatmeal Stout, Divina Beer - Ouro
- Marshmallow Stout, Cervejaria Grecco - Prata
- Vienna, Cervejaria Aurora - Bronze
- Rio Doce, Divina Beer - Ouro
- Damma, Cervejaria Aurora - Ouro
- Tom, Cervejaria Três Santas - Prata
- Melhor Microcervejaria: Três Torres
- Melhor Brewpub: Três Santas
- Menção Honrosa BOS: Damma, da Cervejaria Aurora