Cervejarias do ES dão show de medalhas na Copa Cerveja Brasil

Cervejas capixabas brilharam na Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil Crédito: Aderes/Divulgação

Posso dizer, seguramente, que os holofotes da cena cervejeira do Brasil neste momento estão voltados para o Espírito Santo. E afirmo isso com o famoso "eu fui, eu tava".

É que na última semana nosso Estado recebeu a Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil, sobre a qual já falei aqui na coluna . Tenho orgulho de dizer que fiz parte do time de 27 jurados avaliadores das 457 amostras de cervejas de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo.

Ao todo, foram distribuídas 111 medalhas, sendo 45 de ouro, 28 de prata e 38 de bronze.

Jurados da Etapa Sudeste da Copa Cerveja Brasil 2023 Crédito: Arquivo pessoal

Entre os destaques capixabas, temos a Cervejaria Três Torres, de João Neiva, vencedora na categoria melhor microcervejaria, e a Três Santas, de Santa Teresa, ganhadora como melhor brewpub do Sudeste.

As cervejarias do Espírito Santo conquistaram 32 medalhas, e a prata no Best Of Show foi para a Divina Beer, de Colatina, por sua South German-Style Kristal Weizen chamada Divina Rio Doce.

O nível do concurso estava tão alto que, além das três cervejas do pódio do Best of Show, recebeu menção honrosa a Cervejaria Aurora, de Venda Nova do Imigrante, por sua Damma Barrel Aged.

PRÓXIMAS ETAPAS

O evento itinerante Conexão Cerveja Brasil, da qual faz parte a 3ª Copa Cerveja Brasil, segue com as edições regionais do Congresso Cerveja Brasil e com as festas de premiação abertas ao público.

A próxima parada é Salvador, para a etapa Nordeste, nos dias 17 e 18 de agosto. Em setembro, o evento segue até Brasília para a edição Centro-Oeste; vai para Belém com a edição Norte, em outubro, e para Curitiba com a edição Sul, em novembro.

O encerramento da Copa Cerveja Brasil acontecerá em São Paulo, reunindo todas as medalhistas nas etapas regionais. Os que obtiveram ouro na final ganham inscrições gratuitas para o World Beer Cup 2024, um dos mais concorridos e prestigiados concursos do mundo cervejeiro, que será realizado nos Estados Unidos.

Confira abaixo a lista das cervejas e cervejarias capixabas que foram destaque na Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil.

CERVEJAS DO ES PREMIADAS NA COPA CERVEJA BRASIL 2023