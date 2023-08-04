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Cervejarias do ES dão show de medalhas na Copa Cerveja Brasil

Na Etapa Sudeste, as capixabas conquistaram mais de 30 medalhas, sendo 14 de ouro, melhor brewpub, melhor microcervejaria e menção honrosa

Públicado em 

04 ago 2023 às 12:06
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cervejas artesanais
Cervejas capixabas brilharam na Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil Crédito: Aderes/Divulgação
Posso dizer, seguramente, que os holofotes da cena cervejeira do Brasil neste momento estão voltados para o Espírito Santo. E afirmo isso com o famoso "eu fui, eu tava".
É que na última semana nosso Estado recebeu a Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil, sobre a qual já falei aqui na coluna. Tenho orgulho de dizer que fiz parte do time de 27 jurados avaliadores das 457 amostras de cervejas de Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo.
Ao todo, foram distribuídas 111 medalhas, sendo 45 de ouro, 28 de prata e 38 de bronze.
Jurados da Etapa Sudeste da Copa Cerveja Brasil 2023
Jurados da Etapa Sudeste da Copa Cerveja Brasil 2023 Crédito: Arquivo pessoal
Entre os destaques capixabas, temos a Cervejaria Três Torres, de João Neiva, vencedora na categoria melhor microcervejaria, e a Três Santas, de Santa Teresa, ganhadora como melhor brewpub do Sudeste.
As cervejarias do Espírito Santo conquistaram 32 medalhas, e a prata no Best Of Show foi para a Divina Beer, de Colatina, por sua South German-Style Kristal Weizen chamada Divina Rio Doce.
O nível do concurso estava tão alto que, além das três cervejas do pódio do Best of Show, recebeu menção honrosa a Cervejaria Aurora, de Venda Nova do Imigrante, por sua Damma Barrel Aged.

PRÓXIMAS ETAPAS

O evento itinerante Conexão Cerveja Brasil, da qual faz parte a 3ª Copa Cerveja Brasil, segue com as edições regionais do Congresso Cerveja Brasil e com as festas de premiação abertas ao público.
A próxima parada é Salvador, para a etapa Nordeste, nos dias 17 e 18 de agosto. Em setembro, o evento segue até Brasília para a edição Centro-Oeste; vai para Belém com a edição Norte, em outubro, e para Curitiba com a edição Sul, em novembro.
O encerramento da Copa Cerveja Brasil acontecerá em São Paulo, reunindo todas as medalhistas nas etapas regionais. Os que obtiveram ouro na final ganham inscrições gratuitas para o World Beer Cup 2024, um dos mais concorridos e prestigiados concursos do mundo cervejeiro, que será realizado nos Estados Unidos.
Confira abaixo a lista das cervejas e cervejarias capixabas que foram destaque na Etapa Sudeste da 3ª Copa Cerveja Brasil. 

CERVEJAS DO ES PREMIADAS NA COPA CERVEJA BRASIL 2023

AMERICAN AMBER LAGER: 
  • Amber Jack, Cervejaria Marlin Azul - Bronze
AMERICAN COMMON BEER:
  • Faroeste, Cervejaria Piwo - Bronze
AMERICAN INDIA PALE ALE:
  • Johnny IPA, Cervejaria Três Torres - Prata
AMERICAN INDIA PALE LAGER:
  • A Little Bitter, Cervejaria Três Torres - Ouro
AMERICAN LAGER:
  • LBS Pilsen, Linhares Brewshop - Ouro
AMERICAN PALE ALE:
  • Hops On Malts, Cervejaria Três Torres - Prata
  • Bigstep APA, Cervejaria Bigstep - Bronze
AMERICAN RED/AMBER LAGER:
  • Hop Head, Cervejaria Três Torres - Ouro
BELGIAN QUADRUPEL OR STRONG DARK ALE:
  • O Julgamento, Cervejaria Três Santas - Prata
BELGIAN WITBIER:
  • Witbier Ambronelli, Cervejaria Ambronelli - Ouro
BRAZILIAN HOP BEER:
  • Summer Ale, Cervejaria Casa 107 - Prata
BRAZILIAN WOOD BEER:
  • Para Abrir Quando Chegarmos Em Trappist 1 - Amburana, Cervejaria Três Santas - Ouro
COFFEE BEER:
  • Pilsen Arábica, Cervejaria Barba Ruiva - Ouro
  • Conceição Dry Stout Coffee, Cervejaria Conceição - Prata
FIELD, CHILLI, HERB AND SPICE BEER:
  • Nara, Cervejaria Três Santas - Bronze
HISTORIAL BEER:
  • Benardskyie Alquimistas, Cervejaria Alquimistas - Ouro
IMPERIAL STOUT:
  • Strong Roots, Cervejaria Três Torres - Prata
INTERNATIONAL STYLE PILSNER:
  • Ceci n'est pa une Pilsen, Cervejaria Três Santas - Bronze
IRISH-STYLE RED ALE:
  • Red Snapper, Cervejaria Marlin Azul - Ouro
JUICY OR HAZY DOUBLE INDIA PALE ALE:
  • Pinga Fogo, Cervejaria Piwo - Prata
  • Citra Attack, Cervejaria Três Torres - Ouro
MUNICH HELLES
  • Yellow Fin, Cervejaria Marlin Azul - Prata
PORTER:
  • A Montanha Mágica, Cervejaria Três Santas - Ouro
SAISON:
  • A Colheita, Cervejaria Três Santas - Ouro
SPECIALTY BEER:
  • Barba Ruiva Double IPA, Cervejaria Barba Ruiva - Ouro
  • Khemeia Alquimistas, Cervejaria Alquimistas - Bronze
STOUT:
  • Oatmeal Stout, Divina Beer - Ouro
  • Marshmallow Stout, Cervejaria Grecco - Prata
VIENNA LAGER:
  • Vienna, Cervejaria Aurora - Bronze
WEIZENBIER:
  • Rio Doce, Divina Beer - Ouro
WOOD AND BARREL AGED BEER:
  • Damma, Cervejaria Aurora - Ouro
  • Tom, Cervejaria Três Santas - Prata
BEST OF SHOW:
  • Melhor Microcervejaria: Três Torres
  • Melhor Brewpub: Três Santas
  • Menção Honrosa BOS: Damma, da Cervejaria Aurora

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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