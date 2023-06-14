Vitória vai sediar um dos maiores eventos cervejeiros do país

No mês de julho, Vitória será transformada durante alguns dias na capital brasileira da cerveja. É que a cidade capixaba vai sediar a terceira edição da Copa Cerveja Brasil, entre 25 e 30 de julho.

O evento faz parte do Conexão Cerveja Brasil, projeto que reúne empresários, profissionais e consumidores de cervejas artesanais.

Além da copa, também fazem parte da iniciativa o Congresso Cerveja Brasil e o Festival MeuChope. A realização é da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) e da startup capixaba MeuChope.

Evento vai transformar Vitória na capital brasileira da cerveja Crédito: Shutterstock

Para o leitor desta coluna que gosta de provar cervejas de rótulos diferenciados, o ponto alto é justamente o Festival MeuChope, que ainda não teve seu local divulgado mas promete agitar a cena cervejeira durante as festividades.

Para quem é do ramo cervejeiro, a Copa Cerveja Brasil e o Congresso Cerveja Brasil trazem, além do concurso, road show e congressos técnicos com temas como tributação, sustentabilidade, competitividade, diversidade, práticas cervejeiras e gastronomia.

CAMPEONATO DE CERVEJAS

Aqui vai um recado para os produtores de cerveja locais: a Abracerva está aceitando inscrições para a Copa Cerveja Brasil até 10 de julho, e os valores já estão no segundo lote. O julgamento vai acontecer entre os dias 24 e 29/07, paralelamente aos outros eventos do encontro.

Gilberto Tarantino, presidente da associação, destaca que o concurso é uma porta de entrada para avaliações de jurados de renome nacional e internacional. "É a oportunidade de receber uma avaliação de especialistas e ainda ganhar uma medalha. Com isso buscamos elevar o nível técnico da produção nacional de cervejas e reconhecer as iniciativas", justifica.

É a primeira vez que a Copa Cerveja Brasil ganha edições regionais, e a largada será dada na nossa capital. Além disso, o concurso é coordenado pela sommelière e Mestre em Estilos de Cervejas Fernanda Bressiani, que já liderou alguns dos principais concursos do Brasil.

A copa conta ainda com o apoio da Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio) e de diversas associações e polos cervejeiros estaduais e regionais.

JÚRI QUALIFICADO

O júri do concurso terá a participação de experts como Marina Pascholati (SP), Fábio Anselmo (ES), Franchesca Tonet (PE), Adriano Bovo (BA), Jéssica Jaguela (AL), João Filho (CE) e Guto Procópio (SP), entre outros nomes que estão sendo divulgados nas redes sociais e no site do evento.

No julgamento das cervejas, serão seguidas as descrições de estilos presentes no Brewers Association, edição de 2022, e a seleção também vai incluir os estilos brasileiros Catharina Sour, Brazilian Pale Ale, Brazilian Wood and Barrel Aged, Brazilian Wood and Barrel Aged Sour Beer e Brazilian Hop Beer.

O regulamento da copa também prevê que as cervejarias sejam inscritas em quatro diferentes categorias: Cervejarias (com produção acima de 600 mil litros por ano), Microcervejarias, Brewpub e Cervejaria Cigana.

As cervejas medalhistas de cada regional estarão reunidas na última etapa da copa, em São Paulo, onde disputarão vagas no World Beer Awards, maior concurso de cervejas do mundo.