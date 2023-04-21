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Veja lista com cinco cervejas entre as mais caras do mundo

Preço dos rótulos parte de R$ 1,1 mil e suas receitas contêm desde ingredientes inusitados até métodos complexos de produção

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 06:00

Publicado em 

21 abr 2023 às 06:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

A cerveja é considerada uma bebida democrática, afinal, contempla desde botecos "copo-sujo" até restaurantes sofisticados.
E assim como acontece com o vinho, o uísque e a vodca, a cerveja também conquista sua parcela no mercado de luxo.
Não é difícil ver no exterior rótulos que passam dos três dígitos de dólar ou euro. E são inúmeros os fatores que podem elevar o preço de uma determinada cerveja, entre eles exclusividade, insumos raros, tempo e método de fermentação, envase, maturação e envelhecimento.
Para a coluna de hoje, selecionei cinco cervejas que custam facilmente mais de R$ 1 mil a garrafa - e uma delas é a mais cara da história.
O ponto em comum entre os rótulos da lista é o foco em produzir um storytelling que leva para a exclusividade de cada produto, seja pela aparência, pela escolha dos ingredientes ou até mesmo por teores e sabores extremos.
Confira abaixo e me conte: pagaria por alguma delas?

5 CERVEJAS ENTRE AS MAIS CARAS DO MUNDO

Quatro das cervejas mais caras do mundo, selecionadas pela colunista Taynã Feitosa
Crédito:

01

NAIL BREWING'S ANTARCTIC NAIL ALE (Austrália)

Preço médio: R$ 4 mil - Essa cerveja é produzida com água do degelo de icebergs da Antártida e até hoje é considerada a mais cara do mundo. Foram produzidas apenas 30 garrafas pela microcervejaria australiana em 2014 e todas foram leiloadas, por uma causa nobre. O dinheiro arrecadado com a Antartic Nail Ale foi doado para a Sea Shepard, ONG internacional que atua pelos direitos dos animais marinhos.

02

SAMUEL ADAMS UTOPIAS (EUA)

Preço médio: R$ 2,5 mil. Esse rótulo estadunidense é produzido somente a cada dois anos, desde 2002. Supercomplexa e maturada em barris de uísque com mais de 18 anos, essa cerveja tem notas de cereja, bourbon, conhaque e xarope de maple. Envasada em belas garrafas de cobre. Com 27% de álcool, foi banida de mais de 13 estados dos EUA, e para garantir um rótulo é preciso fazer reserva antecipada.

03

CARLSBERG JACOBSEN VINTAGE No.1 (Dinamarca)

Preço médio: R$ 2 mil. Criada pela icônica cervejaria dinamarquesa para "competir" com vinho, essa cerveja figura como raridade nos melhores restaurantes de Copenhague. Trata-se de uma Barley Wine com 10,5% de ABV, das quais foram produzidas apenas 600 garrafas entre os anos de 2008 e 2010. A data de validade, porém, se estende até 2059!

04

CANTILLON MAGIC LAMBIC 2018 (Bélgica)

Preço médio: R$ 1,8 mil. Essa Lambic Framboise de uma das cervejarias belgas mais renomadas e importantes da história foi criada no verão de 2018, por meio do blend de duas outras cervejas da marca: Lou Pepe Framboise e uma experimental desenvolvida para o Magic Land Theater. As versões mais recentes desse rótulo podem ser encontradas no tasting room da cervejaria e também comprados por preços mais módicos, mas o lote inicial (que conta com poucas garrafas) só pode ser comercializado por lojas belgas especializadas em Lambics e pela própria cervejaria.

05

BREWDOG SINK THE BISMARCK (Escócia)

Preço médio: R$ 1,1 mil. Uma das cervejas mais excêntricas da também excêntrica Brewdog é também bastante cara. Além do preço, esse rótulo também tem o teor alcoólico nas alturas: 41%! Isso é possível porque a cerveja passa por processos de congelamento e destilação por quatro vezes seguidas. Além disso, é uma Imperial IPA, com amargor em nível muito acima da média.
Cerveja Carlsberg Jacobsen Vintage Nº 1
Crédito:

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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