Veja lista com cinco cervejas entre as mais caras do mundo

01

NAIL BREWING'S ANTARCTIC NAIL ALE (Austrália)

Preço médio: R$ 4 mil - Essa cerveja é produzida com água do degelo de icebergs da Antártida e até hoje é considerada a mais cara do mundo. Foram produzidas apenas 30 garrafas pela microcervejaria australiana em 2014 e todas foram leiloadas, por uma causa nobre. O dinheiro arrecadado com a Antartic Nail Ale foi doado para a Sea Shepard, ONG internacional que atua pelos direitos dos animais marinhos.

02

SAMUEL ADAMS UTOPIAS (EUA)

Preço médio: R$ 2,5 mil. Esse rótulo estadunidense é produzido somente a cada dois anos, desde 2002. Supercomplexa e maturada em barris de uísque com mais de 18 anos, essa cerveja tem notas de cereja, bourbon, conhaque e xarope de maple. Envasada em belas garrafas de cobre. Com 27% de álcool, foi banida de mais de 13 estados dos EUA, e para garantir um rótulo é preciso fazer reserva antecipada.

03

CARLSBERG JACOBSEN VINTAGE No.1 (Dinamarca)

Preço médio: R$ 2 mil. Criada pela icônica cervejaria dinamarquesa para "competir" com vinho, essa cerveja figura como raridade nos melhores restaurantes de Copenhague. Trata-se de uma Barley Wine com 10,5% de ABV, das quais foram produzidas apenas 600 garrafas entre os anos de 2008 e 2010. A data de validade, porém, se estende até 2059!

04

CANTILLON MAGIC LAMBIC 2018 (Bélgica)

Preço médio: R$ 1,8 mil. Essa Lambic Framboise de uma das cervejarias belgas mais renomadas e importantes da história foi criada no verão de 2018, por meio do blend de duas outras cervejas da marca: Lou Pepe Framboise e uma experimental desenvolvida para o Magic Land Theater. As versões mais recentes desse rótulo podem ser encontradas no tasting room da cervejaria e também comprados por preços mais módicos, mas o lote inicial (que conta com poucas garrafas) só pode ser comercializado por lojas belgas especializadas em Lambics e pela própria cervejaria.

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BREWDOG SINK THE BISMARCK (Escócia)