Festival de cerveja artesanal movimenta feriado em Pedra Azul

Festival terá cerveja artesanal, comida regional e atrações culturais Crédito: Pedra Azul Beer/Divulgação

O feriado prolongado de Tiradentes chega com muito agito, comida boa e cerveja artesanal às montanhas capixabas para a primeira edição do festival Pedra Azul Beer.

O evento acontece no Morangão, entre os dias 20 e 23 de abril, e dá início à temporada de inverno, a mais movimentada da região.

O Pedra Azul Beer vai reunir quatro das principais cervejarias da Região Serrana, Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva e Trarko, que juntas vão comercializar mais de 40 tipos de chope.

Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22.

Cervejarias Ronchi, Barba Ruiva, Azzurra e Trarko estarão no evento Crédito: Pedra Azul Beer/Divulgação

A gastronomia também tem um lugar especial na programação. Na vila gastronômica do Morangão, estarão à venda pratos típicos de restaurantes da região, como Empório Dei Nonni, Vila da Ormy, Vallino Pizzeria Napoletana, Cordillera Mar e Fuego e Petiscaria Pérola Negra.

O cardápio, com opções a partir de R$ 20, inclui delícias como a pizza marguerita da Vallino, a polenta frita com creme de queijo e crispy de socol da Vila da Ormy e a picanha mista do Cordillera.

Polenta frita com creme de queijo e crispy de socol Crédito: Vila da Ormy/Divulgação

A programação terá ao todo 15 horas de shows musicais e apresentações culturais, com bandas como Back to the Past, Casaca, Rato Ventania, Groove, Ubando, Mulekagem do Samba, Estação Lunar e Raione.

A entrada para o festival custará a partir de R$ 10 de acordo com o dia (confira detalhes abaixo) e o valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido à Associação Festa do Morango (AFEMOR).

A banda Ubando vai se apresentar na sexta (21) Crédito: Ubando/Divulgação

Para garantir a diversão de toda a família, o evento contará com espaço kids.

O Pedra Azul Beer surgiu de uma parceria entre amigos e empresários das cervejarias Azzurra e Ronchi. A convite dos idealizadores, a Inspire Produções, responsável pelo festival Degusta Beer, na Grande Vitória, está à frente da execução do evento.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (20/04)

16h - Abertura



17h - Apresentação cultural



18h - Rato Ventania



19h - Banda local



21h - Apresentação cultural



21h30 - Desafio cervejeiro



22h - Back to the Past SEXTA-FEIRA (21/04)

11h - Abertura



12h - Apresentação cultural



13h - Desafio cervejeiro



14h - Rato Ventania



16h - Apresentação cultural



19h - Banda Groove



21h - Desafio cervejeiro



22h - Ubando

SÁBADO (22/04)

11h - Abertura



12h - Apresentação cultural



13h - Desafio cervejeiro



14h - Bruninho / Rato Ventania



16h - Apresentação cultural



19h - Estação Lunar



21h - Desafio cervejeiro



22h - Casaca



1h - Encerramento DOMINGO (23/04)

11h - Abertura



12h - Apresentação cultural



13h - Desafio cervejeiro



14h - Bruninho / Rato Ventania



16h - Mulekagem do Samba



17h - Desafio cervejeiro



18h - Raione



21h - Encerramento

