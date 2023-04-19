Festival de cerveja artesanal movimenta feriado em Pedra Azul

O feriado prolongado de Tiradentes chega com muito agito, comida boa e cerveja artesanal às montanhas capixabas para a primeira edição do festival Pedra Azul Beer.
O evento acontece no Morangão, entre os dias 20 e 23 de abril, e dá início à temporada de inverno, a mais movimentada da região.
O Pedra Azul Beer vai reunir quatro das principais cervejarias da Região Serrana, Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva e Trarko, que juntas vão comercializar mais de 40 tipos de chope.
Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22.
A gastronomia também tem um lugar especial na programação. Na vila gastronômica do Morangão, estarão à venda pratos típicos de restaurantes da região, como Empório Dei Nonni, Vila da Ormy, Vallino Pizzeria Napoletana, Cordillera Mar e Fuego e Petiscaria Pérola Negra.
O cardápio, com opções a partir de R$ 20, inclui delícias como a pizza marguerita da Vallino, a polenta frita com creme de queijo e crispy de socol da Vila da Ormy e a picanha mista do Cordillera.
A programação terá ao todo 15 horas de shows musicais e apresentações culturais, com bandas como Back to the Past, Casaca, Rato Ventania, Groove, Ubando, Mulekagem do Samba, Estação Lunar e Raione.
A entrada para o festival custará a partir de R$ 10 de acordo com o dia (confira detalhes abaixo) e o valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido à Associação Festa do Morango (AFEMOR).
Para garantir a diversão de toda a família, o evento contará com espaço kids.
O Pedra Azul Beer surgiu de uma parceria entre amigos e empresários das cervejarias Azzurra e Ronchi. A convite dos idealizadores, a Inspire Produções, responsável pelo festival Degusta Beer, na Grande Vitória, está à frente da execução do evento.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (20/04)
- 16h - Abertura
- 17h - Apresentação cultural
- 18h - Rato Ventania
- 19h - Banda local
- 21h - Apresentação cultural
- 21h30 - Desafio cervejeiro
- 22h - Back to the Past
- 11h - Abertura
- 12h - Apresentação cultural
- 13h - Desafio cervejeiro
- 14h - Rato Ventania
- 16h - Apresentação cultural
- 19h - Banda Groove
- 21h - Desafio cervejeiro
- 22h - Ubando
- 11h - Abertura
- 12h - Apresentação cultural
- 13h - Desafio cervejeiro
- 14h - Bruninho / Rato Ventania
- 16h - Apresentação cultural
- 19h - Estação Lunar
- 21h - Desafio cervejeiro
- 22h - Casaca
- 1h - Encerramento
- 11h - Abertura
- 12h - Apresentação cultural
- 13h - Desafio cervejeiro
- 14h - Bruninho / Rato Ventania
- 16h - Mulekagem do Samba
- 17h - Desafio cervejeiro
- 18h - Raione
- 21h - Encerramento
PEDRA AZUL BEER - 1º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE PEDRA AZUL
Quando: de 20 a 23 de abril
Onde: Centro de eventos Morangão. BR-262, Km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins
Entrada: 20/04 - R$ 10; 21/04 - das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 10; 22/04 - das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 20; 23/04 - R$ 10
Mais informações: @pedraazulbeer (Instagram).
Quando: de 20 a 23 de abril
Onde: Centro de eventos Morangão. BR-262, Km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins
Entrada: 20/04 - R$ 10; 21/04 - das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 10; 22/04 - das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 20; 23/04 - R$ 10
Mais informações: @pedraazulbeer (Instagram).