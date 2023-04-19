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Chope das montanhas

Festival de cerveja artesanal movimenta feriado em Pedra Azul

1ª edição do Pedra Azul Beer acontece de 20 a 23 de abril no Morangão, com pratos típicos a partir de R$ 20 e 12 shows musicais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 15:20

Festival Pedra Azul Beer, em Domingos Martins
Festival terá cerveja artesanal, comida regional e atrações culturais Crédito: Pedra Azul Beer/Divulgação
O feriado prolongado de Tiradentes chega com muito agito, comida boa e cerveja artesanal às montanhas capixabas para a primeira edição do festival Pedra Azul Beer.
O evento acontece no Morangão, entre os dias 20 e 23 de abril, e dá início à temporada de inverno, a mais movimentada da região.
O Pedra Azul Beer vai reunir quatro das principais cervejarias da Região Serrana, Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva e Trarko, que juntas vão comercializar mais de 40 tipos de chope.
Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22.
Pedra Azul Beer, Festival de cerveja artesanal Pedra Azul
Cervejarias Ronchi, Barba Ruiva, Azzurra e Trarko estarão no evento  Crédito: Pedra Azul Beer/Divulgação
A gastronomia também tem um lugar especial na programação. Na vila gastronômica do Morangão, estarão à venda pratos típicos de restaurantes da região, como Empório Dei Nonni, Vila da Ormy, Vallino Pizzeria Napoletana, Cordillera Mar e Fuego e Petiscaria Pérola Negra.
O cardápio, com opções a partir de R$ 20, inclui delícias como a pizza marguerita da Vallino, a polenta frita com creme de queijo e crispy de socol da Vila da Ormy e a picanha mista do Cordillera. 
Petisco da Vila da Ormy, em Pedra Azul
Polenta frita com creme de queijo e crispy de socol  Crédito: Vila da Ormy/Divulgação
A programação terá ao todo 15 horas de shows musicais e apresentações culturais, com bandas como Back to the Past, Casaca, Rato Ventania, Groove, Ubando, Mulekagem do Samba, Estação Lunar e Raione
A entrada para o festival custará a partir de R$ 10 de acordo com o dia (confira detalhes abaixo) e o valor arrecadado com a venda de ingressos será revertido à Associação Festa do Morango (AFEMOR).
Banda Ubando
A banda Ubando vai se apresentar na sexta (21)  Crédito: Ubando/Divulgação
Para garantir a diversão de toda a família, o evento contará com espaço kids.
O Pedra Azul Beer surgiu de uma parceria entre amigos e empresários das cervejarias Azzurra e Ronchi. A convite dos idealizadores, a Inspire Produções, responsável pelo festival Degusta Beer, na Grande Vitória, está à frente da execução do evento.

PROGRAMAÇÃO 

QUINTA-FEIRA (20/04)
  • 16h - Abertura
  • 17h - Apresentação cultural
  • 18h - Rato Ventania
  • 19h - Banda local 
  • 21h - Apresentação cultural
  • 21h30 - Desafio cervejeiro
  • 22h - Back to the Past
SEXTA-FEIRA (21/04)
  • 11h - Abertura
  • 12h - Apresentação cultural
  • 13h - Desafio cervejeiro
  • 14h - Rato Ventania
  • 16h - Apresentação cultural
  • 19h - Banda Groove
  • 21h - Desafio cervejeiro
  • 22h - Ubando
SÁBADO (22/04)
  • 11h - Abertura
  • 12h - Apresentação cultural
  • 13h - Desafio cervejeiro
  • 14h - Bruninho / Rato Ventania
  • 16h - Apresentação cultural
  • 19h - Estação Lunar
  • 21h - Desafio cervejeiro
  • 22h - Casaca
  • 1h - Encerramento
DOMINGO (23/04)
  • 11h - Abertura
  • 12h - Apresentação cultural
  • 13h - Desafio cervejeiro
  • 14h - Bruninho / Rato Ventania
  • 16h - Mulekagem do Samba
  • 17h - Desafio cervejeiro
  • 18h - Raione
  • 21h - Encerramento
PEDRA AZUL BEER - 1º FESTIVAL DE CERVEJA ARTESANAL DE PEDRA AZUL
Quando: de 20 a 23 de abril
Onde: Centro de eventos Morangão. BR-262, Km 90, Rua Antônio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins
Entrada: 20/04 - R$ 10; 21/04 - das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 10; 22/04 - das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 20; 23/04 - R$ 10
Mais informações: @pedraazulbeer (Instagram). 

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