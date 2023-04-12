Festival de churrasco a céu aberto agita Vitória com muito rock

Seis dias de muita carne, cerveja artesanal e rock'n'roll: é o que promete o festival Carnivoria, um dos maiores eventos de churrasco a céu aberto do país. O evento vai acontecer em dois finais de semana: de 15 a 17 de abril e de 21 a 23 de abril, das 12h às 22h, no estacionamento do Shopping Vitória. A entrada é gratuita.
Para completar a programação, quatro grandes nomes da gastronomia churrasqueira foram escalados para dar aulas-show gratuitas no Carnivoria: Jimmy Ogro, Carol Armenio, Bruno Salomão e Edd Campos revelarão suas técnicas para quem quiser aprender sobre churrasco.
OPÇÕES PARA VEGETARIANOS
A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas nos seis dias de evento, que terá desde carne assada no fogo de chão até opções para vegetarianos, reunindo os melhores estilos de churrasco dos EUA, do Brasil, da Argentina e do Uruguai.
Ao todo, o festival contará com 12 estações de churrasco: Bife de chorizo, Arroz carreteiro, Texas brisket, Burguer, Costela de chão, Costelinha BBQ, Cupim no varal, Linguiça defumada, Porchetta, Salmão pranchado, Legumes e Pão de alho.
Os pratos vão custar de R$ 35 a R$ 65 e serão pagos em moeda única: ao chegar no festival, o visitante vai adquirir um cartão e carregar com o valor que quiser usar de consumação.
Três cervejarias capixabas farão parte do Carnivoria: KingBier, Big Step e Casa 107.
As churrasqueiras serão comandadas por assadores profissionais, entre eles Fernando Possenti, participante do reality "Brasil BBQ", e Henrique Okuda, idealizador do Carnivoria e apresentador do canal Meat Experience.
“Brincamos com as sensações e sentidos da gastronomia de alta qualidade em um formato descontraído para que todos possam mergulhar no churrasco de várias partes do mundo”, explica Henrique Okuda.
AULAS GRATUITAS COM EXPERTS EM CHURRASCO
JIMMY OGRO
- Aula-show: "Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral", no dia 15/04, às 15h30.
- Nascido nos EUA, no estado do Texas, Jimmy McManis, mais conhecido como Jimmy Ogro, é cozinheiro e apresentador de televisão. À frente da hamburgueria Burgertopia, no Rio de Janeiro, e recentemente do projeto social REaPROVE, Jimmy apresentou um quadro de reportagens gastronômicas no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na TV Globo.
CAROL ARMENIO
- Aula-show: “Construindo sabores para o seu churrasco", no dia 16/04, às 15h30.
- Integrante da nova geração de assadores, Carol é natural de Itu, no interior de São Paulo. Especializada em gastronomia na brasa, ela é apaixonada por fogo de chão e pelos preparos com longo período de cocção.
EDD CAMPOS
- Aula-show: "Como se tornar um churrasqueiro profissional", no dia 22/04, às 15h30.
- Edd é um mestre-churrasqueiro capixaba especializado em técnicas rústicas de cocção, como fogo de chão, parrilha, plancha e varal. O profissional realiza workshops e consultorias para indústrias e restaurantes.
BRUNO SALOMÃO
- Aula-show: “Churrasco de chef em casa”, no dia 23/04, às 15h30.
- Formado em gastronomia, Bruno é famoso pelo canal no YouTube “Cansei de ser Chef”. Jurado internacional de barbecue e chef residente dos principais eventos com o tema no país, Salomão é reconhecido por seu tempero nordestino forte e presente e pelas técnicas americanas de defumação.
PROGRAMAÇÃO do 1º FIM DE SEMANA
SÁBADO - 15/04
- 13h - Música com Lu Nogueira
- 15h30 - Aula-show com Jimmy Ogro
- 17h - Música com MMZ
- 20h - Música com Vini Ayres
- 15h30 - Aula-show com Carol Armenio
- 17h - Música com Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
- 20h - Música com The Crew
- 13h - Música com Ferna
- 17h - Música com Like a Boss
- 20h - Música com Banda 027
PROGRAMAÇÃO DO 2º FIM DE SEMANA
SEXTA -FEIRA - 21/04
- 13h - Música com Overphone
- 17h - Música com Bad Guys
- 20h - Música com Replay
- 13h - Música com Hot 4 Teachers
- 15h30 - Aula-show com Edd Campos
- 17h - Música com Bernardo John
- 20h - Música com Dona Fran
- 13h - Música com CoverRed (Cover de Red Hot Chilli Peppers)
- 15h30 - Aula-show com Bruno Salomão
- 17h - Música com Letal (cover de Metallica)
- 20h - Música com Picnic Dogs
FESTIVAL CARNIVORIA
Quando: 15, 16 e 17 de abril e 21, 22 e 23 de abril, das 12h às 22h
Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Entrada gratuita.
Mais informações: @carnivoria (Instagram).
Quando: 15, 16 e 17 de abril e 21, 22 e 23 de abril, das 12h às 22h
Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Entrada gratuita.
Mais informações: @carnivoria (Instagram).