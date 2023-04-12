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Festival de churrasco a céu aberto agita Vitória com muito rock

Carnivoria acontece no Shopping Vitória de 15 a 17 e de 21 a 23 de abril, com fogo de chão, aulas de churrasqueiros famosos e shows gratuitos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 18:54

Churrasco fogo de chão no festival Carnivoria
Churrasco no fogo de chão dá o tom do festival, considerado um dos maiores do país  Crédito: Marcelo Souza
Seis dias de muita carne, cerveja artesanal e rock'n'roll: é o que promete o festival Carnivoria, um dos maiores eventos de churrasco a céu aberto do país. O evento vai acontecer em dois finais de semana: de 15 a 17 de abril e de 21 a 23 de abril, das 12h às 22h, no estacionamento do  Shopping Vitória. A entrada é gratuita.
Para completar a programação, quatro grandes nomes da gastronomia churrasqueira foram escalados para dar aulas-show gratuitas no Carnivoria: Jimmy Ogro, Carol Armenio, Bruno Salomão e Edd Campos revelarão suas técnicas para quem quiser aprender sobre churrasco.

OPÇÕES PARA VEGETARIANOS

A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas nos seis dias de evento, que terá desde carne assada no fogo de chão até opções para vegetarianos, reunindo os melhores estilos de churrasco dos EUA, do Brasil, da Argentina e do Uruguai.
Ao todo, o festival contará com 12 estações de churrasco: Bife de chorizo, Arroz carreteiro, Texas brisket, Burguer, Costela de chão, Costelinha BBQ, Cupim no varal, Linguiça defumada, Porchetta, Salmão pranchado, Legumes e Pão de alho. 
Os pratos vão custar de R$ 35 a R$ 65 e serão pagos em moeda única: ao chegar no festival, o visitante vai adquirir um cartão e carregar com o valor que quiser usar de consumação. 
Três cervejarias capixabas farão parte do Carnivoria: KingBier, Big Step e Casa 107.
Festival de churrasco Carnivoria será realizado no Shopping Vitória
Hambúrguer é a especialidade de uma das 12 estações do evento  Crédito: Carnivoria/Divulgação
As churrasqueiras serão comandadas por assadores profissionais, entre eles Fernando Possenti, participante do reality "Brasil BBQ", e Henrique Okuda, idealizador do Carnivoria e apresentador do canal Meat Experience.
“Brincamos com as sensações e sentidos da gastronomia de alta qualidade em um formato descontraído para que todos possam mergulhar no churrasco de várias partes do mundo”, explica Henrique Okuda.

AULAS GRATUITAS COM EXPERTS EM CHURRASCO

JIMMY OGRO 
  • Aula-show: "Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral", no dia 15/04, às 15h30.
  • Nascido nos EUA, no estado do Texas, Jimmy McManis, mais conhecido como Jimmy Ogro, é cozinheiro e apresentador de televisão. À frente da hamburgueria Burgertopia, no Rio de Janeiro, e recentemente do projeto social REaPROVE, Jimmy apresentou um quadro de reportagens gastronômicas no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na TV Globo.
Chef Jimmy Ogro participa do festival Carnivoria, no Shopping Vitória
O chef Jimmy Ogro participou de quadro no "Mais Você", com Ana Maria Braga   Crédito: Carnivoria/Divulgação
CAROL ARMENIO
  • Aula-show: “Construindo sabores para o seu churrasco", no dia 16/04, às 15h30. 
  • Integrante da nova geração de assadores, Carol é natural de Itu, no interior de São Paulo. Especializada em gastronomia na brasa, ela é apaixonada por fogo de chão e pelos preparos com longo período de cocção.
Carol Armenio participa do festival Carnivoria, no Shopping Vitória
Natural de Itu (SP), Carol Armenio é apaixonada por fogo de chão Crédito: Carnivoria/Divulgação
EDD CAMPOS
  • Aula-show: "Como se tornar um churrasqueiro profissional", no dia 22/04, às 15h30.
  • Edd é um mestre-churrasqueiro capixaba especializado em técnicas rústicas de cocção, como fogo de chão, parrilha, plancha e varal. O profissional realiza workshops e consultorias para indústrias e restaurantes.
Mestre-churrasqueiro Edd Campos participa do festival Carnivoria, no Shopping Vitória
Edd Campos é especialista em técnicas rústicas de cocção Crédito: Carnivoria/Divulgação
BRUNO SALOMÃO
  • Aula-show: “Churrasco de chef em casa”, no dia 23/04, às 15h30.
  • Formado em gastronomia, Bruno é famoso pelo canal no YouTube “Cansei de ser Chef”. Jurado internacional de barbecue e chef residente dos principais eventos com o tema no país, Salomão é reconhecido por seu tempero nordestino forte e presente e pelas técnicas americanas de defumação.
Chef Bruno Salomão participa do festival Carnivoria, no Shopping Vitória
Bruno Salomão é famoso pelo canal Cansei de ser Chef Crédito: Carnivoria/Divulgação

PROGRAMAÇÃO do 1º FIM DE SEMANA

SÁBADO - 15/04
  • 13h - Música com Lu Nogueira
  • 15h30 - Aula-show com Jimmy Ogro 
  • 17h - Música com MMZ
  • 20h - Música com Vini Ayres
DOMINGO - 16/04
  • 15h30 - Aula-show com Carol Armenio
  • 17h - Música com Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
  • 20h - Música com The Crew
SEGUNDA-FEIRA - 17/04
  • 13h - Música com Ferna
  • 17h - Música com Like a Boss
  • 20h - Música com Banda 027
O cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza
Cover de Cazuza, Cadu Caruzo se apresenta no dia 16 Crédito: Cadu Caruzo/Instagram

PROGRAMAÇÃO DO 2º FIM DE SEMANA

SEXTA -FEIRA - 21/04 
  • 13h - Música com Overphone
  • 17h - Música com Bad Guys
  • 20h - Música com Replay
SÁBADO - 22/04
  • 13h - Música com Hot 4 Teachers
  • 15h30 - Aula-show com Edd Campos
  • 17h - Música com Bernardo John
  • 20h - Música com Dona Fran
DOMINGO - 23/04
  • 13h - Música com CoverRed (Cover de Red Hot Chilli Peppers)
  • 15h30 - Aula-show com Bruno Salomão
  • 17h - Música com Letal (cover de Metallica)
  • 20h - Música com Picnic Dogs
Dona Fran
Dona Fran fecha o último sábado do festival Crédito: João Victor Lima
FESTIVAL CARNIVORIA
Quando: 15, 16 e 17 de abril e 21, 22 e 23 de abril, das 12h às 22h
Onde: no estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Entrada gratuita.
Mais informações: @carnivoria (Instagram).

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