Festival de churrasco a céu aberto agita Vitória com muito rock

Churrasco no fogo de chão dá o tom do festival, considerado um dos maiores do país Crédito: Marcelo Souza

Seis dias de muita carne, cerveja artesanal e rock'n'roll: é o que promete o festival Carnivoria, um dos maiores eventos de churrasco a céu aberto do país. O evento vai acontecer em dois finais de semana: de 15 a 17 de abril e de 21 a 23 de abril, das 12h às 22h, no estacionamento do Shopping Vitória. A entrada é gratuita.

Para completar a programação, quatro grandes nomes da gastronomia churrasqueira foram escalados para dar aulas-show gratuitas no Carnivoria: Jimmy Ogro, Carol Armenio, Bruno Salomão e Edd Campos revelarão suas técnicas para quem quiser aprender sobre churrasco.

OPÇÕES PARA VEGETARIANOS

A expectativa da organização é receber mais de 30 mil pessoas nos seis dias de evento, que terá desde carne assada no fogo de chão até opções para vegetarianos, reunindo os melhores estilos de churrasco dos EUA, do Brasil, da Argentina e do Uruguai.

Ao todo, o festival contará com 12 estações de churrasco: Bife de chorizo, Arroz carreteiro, Texas brisket, Burguer, Costela de chão, Costelinha BBQ, Cupim no varal, Linguiça defumada, Porchetta, Salmão pranchado, Legumes e Pão de alho.

Os pratos vão custar de R$ 35 a R$ 65 e serão pagos em moeda única: ao chegar no festival, o visitante vai adquirir um cartão e carregar com o valor que quiser usar de consumação.

Três cervejarias capixabas farão parte do Carnivoria: KingBier, Big Step e Casa 107.

Hambúrguer é a especialidade de uma das 12 estações do evento Crédito: Carnivoria/Divulgação

As churrasqueiras serão comandadas por assadores profissionais, entre eles Fernando Possenti, participante do reality "Brasil BBQ", e Henrique Okuda, idealizador do Carnivoria e apresentador do canal Meat Experience.

“Brincamos com as sensações e sentidos da gastronomia de alta qualidade em um formato descontraído para que todos possam mergulhar no churrasco de várias partes do mundo”, explica Henrique Okuda.

AULAS GRATUITAS COM EXPERTS EM CHURRASCO

JIMMY OGRO

Aula-show: "Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral", no dia 15/04, às 15h30.

"Brasa além do churrasco, técnicas e sabores da cozinha ancestral", no dia 15/04, às 15h30. Nascido nos EUA, no estado do Texas, Jimmy McManis, mais conhecido como Jimmy Ogro, é cozinheiro e apresentador de televisão. À frente da hamburgueria Burgertopia, no Rio de Janeiro, e recentemente do projeto social REaPROVE, Jimmy apresentou um quadro de reportagens gastronômicas no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga, na TV Globo.



O chef Jimmy Ogro participou de quadro no "Mais Você", com Ana Maria Braga Crédito: Carnivoria/Divulgação

CAROL ARMENIO

Aula-show: “Construindo sabores para o seu churrasco", no dia 16/04, às 15h30.



“Construindo sabores para o seu churrasco", no dia 16/04, às 15h30. Integrante da nova geração de assadores, Carol é natural de Itu, no interior de São Paulo. Especializada em gastronomia na brasa, ela é apaixonada por fogo de chão e pelos preparos com longo período de cocção.



Natural de Itu (SP), Carol Armenio é apaixonada por fogo de chão Crédito: Carnivoria/Divulgação

EDD CAMPOS

Aula-show: "Como se tornar um churrasqueiro profissional", no dia 22/04, às 15h30.

"Como se tornar um churrasqueiro profissional", no dia 22/04, às 15h30. Edd é um mestre-churrasqueiro capixaba especializado em técnicas rústicas de cocção, como fogo de chão, parrilha, plancha e varal. O profissional realiza workshops e consultorias para indústrias e restaurantes.



Edd Campos é especialista em técnicas rústicas de cocção Crédito: Carnivoria/Divulgação

BRUNO SALOMÃO

Aula-show: “Churrasco de chef em casa”, no dia 23/04, às 15h30.

“Churrasco de chef em casa”, no dia 23/04, às 15h30. Formado em gastronomia, Bruno é famoso pelo canal no YouTube “Cansei de ser Chef”. Jurado internacional de barbecue e chef residente dos principais eventos com o tema no país, Salomão é reconhecido por seu tempero nordestino forte e presente e pelas técnicas americanas de defumação.

Bruno Salomão é famoso pelo canal Cansei de ser Chef Crédito: Carnivoria/Divulgação

PROGRAMAÇÃO do 1º FIM DE SEMANA

SÁBADO - 15/04

13h - Música com Lu Nogueira



15h30 - Aula-show com Jimmy Ogro



17h - Música com MMZ



20h - Música com Vini Ayres DOMINGO - 16/04

15h30 - Aula-show com Carol Armenio



17h - Música com Cadu Caruzo (cover de Cazuza)



20h - Música com The Crew

SEGUNDA-FEIRA - 17/04

13h - Música com Ferna



17h - Música com Like a Boss



20h - Música com Banda 027

Cover de Cazuza, Cadu Caruzo se apresenta no dia 16 Crédito: Cadu Caruzo/Instagram

PROGRAMAÇÃO DO 2º FIM DE SEMANA

SEXTA -FEIRA - 21/04

13h - Música com Overphone

17h - Música com Bad Guys



20h - Música com Replay

SÁBADO - 22/04

13h - Música com Hot 4 Teachers



15h30 - Aula-show com Edd Campos



17h - Música com Bernardo John



20h - Música com Dona Fran

DOMINGO - 23/04

13h - Música com CoverRed (Cover de Red Hot Chilli Peppers)



15h30 - Aula-show com Bruno Salomão



17h - Música com Letal (cover de Metallica)



20h - Música com Picnic Dogs



Dona Fran fecha o último sábado do festival Crédito: João Victor Lima